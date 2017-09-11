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۲۰ شهریور ۱۳۹۶، ۹:۰۴

«ماتریوشکا» به تماشاخانه ایرانشهر بازمی‌گردد

«ماتریوشکا» به تماشاخانه ایرانشهر بازمی‌گردد

نمایش «ماتریوشکا» به کارگردانی پارسا پیروزفر که پیش‌از این در تماشاخانه ایرانشهر به صحنه رفته بود، بار دیگر در سالن ناظرزاده کرمانی به صحنه می‌رود.

به گزارش خبرگزاری مهر، نمایش «ماتریوشکا» به کارگردانی پارسا پیروزفر که پیش‌از این نیز در تماشاخانه ایرانشهر به صحنه رفته و مورد استقبال مخاطبان و علاقه‌مندان تئاتر قرار گرفته بود، طی تقاضاهای متعدد مخاطبان مجموعه بار دیگر و از تاریخ ۲۶ شهریور در سالن ناظرزاده کرمانی به صحنه می‌رود.

این نمایش با بازی پارسا پیروزفر تا ۶ مهر به اجرای خود ادامه خواهد داد.

در حال حاضر سالن ناظرزاده کرمانی مجموعه میزبان ۲ نمایش «فروغِ ساراپینا» به کارگردانی محسن حسینی و «هزار شلاق» به کارگردانی احسان ملکی است که نمایش «فروغِ ساراپینا» روز چهارشنبه ۲۲ شهریور به اجرای عمومی خود در این سالن خاتمه می‌دهد و نمایش «ماتریوشکا» از ۲۶ شهریور به صحنه می‌رود.

کد مطلب 4083529
فریبرز دارایی

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