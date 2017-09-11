به گزارش خبرگزاری مهر، نمایش «ماتریوشکا» به کارگردانی پارسا پیروزفر که پیش‌از این نیز در تماشاخانه ایرانشهر به صحنه رفته و مورد استقبال مخاطبان و علاقه‌مندان تئاتر قرار گرفته بود، طی تقاضاهای متعدد مخاطبان مجموعه بار دیگر و از تاریخ ۲۶ شهریور در سالن ناظرزاده کرمانی به صحنه می‌رود.

این نمایش با بازی پارسا پیروزفر تا ۶ مهر به اجرای خود ادامه خواهد داد.

در حال حاضر سالن ناظرزاده کرمانی مجموعه میزبان ۲ نمایش «فروغِ ساراپینا» به کارگردانی محسن حسینی و «هزار شلاق» به کارگردانی احسان ملکی است که نمایش «فروغِ ساراپینا» روز چهارشنبه ۲۲ شهریور به اجرای عمومی خود در این سالن خاتمه می‌دهد و نمایش «ماتریوشکا» از ۲۶ شهریور به صحنه می‌رود.