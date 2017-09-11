به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی پناهنده پیش از ظهر دوشنبه در نشست هماهنگی اجرای طرح اعزام زائران اربعین حسینی با تأکید بر اینکه در ایام اربعین باید هر گونه سرویس غیرضروری حذف شود، اظهار داشت: در ایام اربعین اولویت اداره حمل و نقل زائران هستند و ناوگان حمل و نقل باید در این ایام آزاد باشد.

وی بابیان اینکه این بدین معنا نیست که تمامی سرویس ها حذف شوند بلکه تنها سرویس های ضروری برقرار هستند و خدمات لازم به مردمی که نیاز به حمل و نقل عمومی دارند نیز انجام می شود، گفت: جابجایی زائران از ۱۵ تا ۲۵ آبان ماه سال جاری انجام می شود.

وی یادآور شد: شرکت های مسافربری باید در این ۱۰ روز همت و تلاش مضاعفی داشته باشند و نسبت به رفت و برگشت زائران اهتمام لازم را انجام دهند.

معاون حمل و نقل اداره کل راهداری و حمل و نقل استان همدان در ادامه با تأکید بر اینکه به هیچ وجه غیبت مدیران شرکت های مسافربری در ایام اربعین را نمی پذیریم، عنوان کرد: مدیران شرکت های مسافربری باید در ایام اربعین حضوری مستمر و فعال در شرکت ها داشته باشند چراکه در غیر این صورت بازخواست می شوند.

مصطفی پناهنده افزود: از ادارات شهرستانی که پایانه مسافربری دارند نیز درخواست شده نماینده ثابتی در پایانه مسافربری برای نظارت داشته باشند.

وی عنوان کرد: مدیران فنی نیز باید ضمن حضور مستمر بازدید کاملی از وسائط نقلیه داشته باشند تا اتوبوس های اعزامی هیچگونه ایرادی نداشته باشد.

پناهنده ادامه داد: بررسی مدارک از جمله معاینه فنی، کارت سلامت، تمدید دفترچه و کارت هوشمند باید در اولویت قرار گیرد که سفری پر از آرامش برای زائران اباعبدالله‌الحسین(ع) فراهم شود.

وی احترام و عزت زائران امام حسین(ع) را از اولویت های مهم رانندگان در طول سفر برشمرد و اظهار داشت: با توجه به سردی هوا در آن ایام، رانندگان باید همچنین نسبت به وسایل گرمایشی وسائط نقلیه خود اطمینان لازم را داشته باشند.

معاون حمل و نقل اداره کل راهداری و حمل و نقل استان همدان همچنین از برپایی۳ موکب بین راهی برای میزبانی از زائران اربعین حسینی خبر داد و افزود: با همکاری اداره اوقاف، مجتمع خدماتی رفاهی بین راهی فدک یک، مجتمع فدک دو و همچنین مجتمع خدماتی رفاهی بین راهی پردیس غرب برای پذیرایی از زائران حسینی برقرار می شود.

مصطفی پناهنده از رانندگان خواست با صبر و حوصله بیشتر درمسیر موکب ها توقف کرده تا زائران در این موکب ها استراحت کرده و پذیرایی شوند.

وی با اشاره به اینکه پارسال در ایام اربعین حسینی ۱۲۰۳ سفر توسط حمل و نقل استان انجام شد، اظهارداشت: ۳۳ هزارو ۶۶۷ زائز در این ایام جابجا شدند که امسال در تلاش هستیم تمامی مسافران را جابجا کنیم.

وی از رانندگان خواست علاوه بر رفت زائران نسبت به برگشت آنها نیز سرعت عمل لازم را داشته باشند تا شاهد موج انبوهی از مسافران در مرز نباشیم.

پناهنده ادامه داد: پارسال در ایام اربعین حسینی مرز مهران برای استان همدان تعیین شده بود و زائران از طریق این مرز به سمت کربلا اعزام می شدند که امسال خوشبختانه با امنیتی که ایجاد شده مرز خسروی برای اعزام زائران در نظر گرفته شده است.