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۲۰ شهریور ۱۳۹۶، ۹:۰۹

فرمانده انتظامی گناوه:

سارق سیم‌های برق در گناوه دستگیر شد

سارق سیم‌های برق در گناوه دستگیر شد

بوشهر - فرمانده انتظامی شهرستان گناوه از دستگیری یک نفر سارق سیم های برق و کشف پنج فقره سرقت خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ داریوش مردانی صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در پی کسب اخبار واصله مبنی بر  سرقت سیم‌های برق در سطح شهرستان، ماموران پاسگاه انتظامی شول با همکاری ماموران پلیس آگاهی با انجام اقدامان فنی و پلیسی سارق را شناسایی  و دستگیر کردند.

وی بیان داشت: متهم که ۳۴ سال سن داشت در بازجویی اولیه پلیس به پنج فقره سرقت سیم برق اعتراف کرده است.

این مقام انتظامی افزود: سارق به دلیل ارتکاب دیگر جرائم به مدت چهار سال حبس بود که پس از آزادی با توجه به اعتیاد شدیدی که به مواد مخدر داشت است اقدام به سرقت سیم‌های برق می‌کرده است.

سرهنگ مردانی عنوان داشت: متهم به همراه پرونده تشکیل شده برای سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی شد.

کد مطلب 4083541

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