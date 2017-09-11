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۲۰ شهریور ۱۳۹۶، ۹:۲۲

نماینده مردم شرق مازندران در مجلس مطرح کرد:

مهاجرت ۷۵ درصد روستاییان و حاشیه نشینی در شهرها

مهاجرت ۷۵ درصد روستاییان و حاشیه نشینی در شهرها

ساری - نماینده مردم شرق مازندران در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه تنها ۲۵ درصد جمعیت در روستاها باقی ماندند، ادامه داد: مابقی با مهاجرت به شهرها باعث ایجاد حاشیه نشینی در کلانشهرها شدند.

علی محمد شاعری در گفتگو با خبرنگار مهر درباره بررسی جدیدترین طرح ایجاد اشتغال با استفاده از اعتبارات صندوق توسعه ملی اظهار کرد: در بخش کشاورزی و روستایی بعد از انقلاب در زمینه های زیربنایی و عمرانی سرمایه گذاری های خوبی انجام شد اما در ایجاد اشتغال و بازار کار، سرمایه گذاری جدی صورت نگرفت که همین امر موجب مهاجرت شدید روستائیان به شهرها شد.

وی گفت: اگر این لایحه به خوبی اجرا و نظارت شود و تحت یک سامانه جامع و هوشمند قرار گیرد، می تواند قوت طرح های قبلی اشتغالزا را تقویت و ضعف های آن را از بین ببرد و زمانبندی، چارچوب عقد قرارداد و پذیرش طرح های اشتغال روستایی در این تسهیلات تابع آئین نامه مصوب دولت است.

وی دوره بازپرداخت این تسهیلات را ۶ سال عنوان کرد و افزود: دوره تنفس این تسهیلات یکسال پس از بهره برداری طرح و نرخ سود میانگین آن حدود ۶ درصد است.

سخنگوی کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی گفت: هر استان متناسب با نرخ بیکاری، نرخ جمعیت و اولویت ها و شاخص های روستایی برنامه ریزی لازم را برای جذب این تسهیلات انجام خواهد داد.

شاعری با اشاره به تجربه ناموفق دولت های قبل در اعطای تسهیلات بنگاه های زودبازده و ایجاد مشاغل خانگی خاطرنشان کرد: اگر دقت و نظارت کافی و لازم در اعطای این تسهیلات وجود نداشته باشد و منابع به صورت تدریجی تزریق نشود و منجر به انتخاب طرح های غیر اقتصادی شود، ممکن است دچار انحراف شود و آسیب های جدی به ایجاد اشتغال و جذب تسهیلات وارد شود.

سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی در پایان خواستار دقت نظر لازم و عدم تعجیل در تخصیص اعتبارات مربوط به ایجاد اشتغال روستایی شد.

کد مطلب 4083564

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