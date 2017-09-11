به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با فرارسیدن عید غدیرخم عید امامت و ولایت مراسم عمامه‌گذاری طلاب حوزه علمیه امام رضا(ع) با حضور آیت‌الله علی اکبر رشاد رییس شورای حوزه‌های علمیه استان تهران برگزار شد.

علی اکبر رشاد، در این آیین که با حضور حجت الاسلام رحیمی صادق مدیر حوزه استان و خانواده‌های طلاب برگزار شد، با تبریک عید ولایت، اظهار داشت: در روایات اسلامی از عید غدیر به عیدالله الاکبر و عید بزرگ الهی یاد شده است. یعنی عید غدیر نسبت به دیگر اعیاد از جایگاه خاصی برخوردار است.

از هیچ عیدی به جز غدیر به «عیدالله الاکبر » تعبیر نشده است

رییس شورای حوزه‌های علمیه استان تهران افزود: هر چند در بین اعیاد واقعه بعثت بسیار مهم است، اما از هیچ عیدی به جز غدیر به «عیدالله الاکبر » تعبیر نشده است. مبعث مبدا تحول تاریخی است و حادثه‌ای در حیات بشر به عظمت مبعث نداریم، زیرا در روز مبعث دین خاتم که کامل، جامع، جاویدان و جهانی است، نازل شد، و سرنوشت بشر تا قیامت رقم خورد و از این جهت روز بسیار مهمی است.

تولیت حوزه علمیه امام رضا(ع) تهران ادامه داد: عید فطر نیز از آن جهت که عید فطرت است، و انسان بعد از یک ماه روزه داری و جهاد با نفس به سرشت اولیه بازمی گردد و پاک می شود، روز بسیار مهمی است.

ولایت؛ رکن اصلی قبولی همه عبادات

موسس و رییس پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی اضافه کرد: عید قربان نیز از آن جهت که عید ایثار، عبودیت و تسلیم است، روز بسیار مهمی برای مسلمانان است. ولی از هیچ کدام این اعیاد، تعبیر به عید الله الاکبر نشده است، اما در مورد غدیر این تعبیر بیان شده است. زیرا عنصر ولایت رکن اصلی قبولی همه عبادات است.

اگر ولایت نبود، مبعث هم واقع نمی‌شد

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی با بیان این که غدیر، عید ولایت است، تصریح کرد: با توجه به روایات، در هیچ امری به اندازه ولایت تاکید نشده است و اگر ولایت نبود، عید مبعث، فطر و قربان هم واقع نمی شدند.

رشاد تصریح کرد: اگر ولایت نباشد، عبادات و ارزش‌های اخلاقی مثل ایثار، جز خرافه نخواهد بود. همچنان که در فرق دیگر به مساله ایثار و عاطفه بسیار توجه می‌شود به طوری که قربانی های متعددی برای عقیده و باورشان اهدا می‌کنند، ولی هیچ فایده و اثری ندارد، زیرا این گونه عبادات و ریاضت‌ها تهی از توحید و ولایت است.

تولیت حوزه علمیه امام رضا(ع) تاکید کرد: ولایت است که به مبعث، فطرت و ایثار معنا و مفهوم می‌دهد. و روایاتی که درباره فطری بودن ولایت امیرالمؤمنین‌(ع) و ائمه اطهار(ع) وارد شده است در مجموع به حد تواتر مضمونی می‌رسد.

با ولایت امیرالمومنین(ع) ارزش‌ها معنا پیدا می‌کنند

رییس شورای حوزه‌های علمیه استان تهران افزود: سر این که غدیر عید الله الاکبر است، این که غدیر عید ولایت است و اگر ولایت نباشد، هیچ چیز ارزشی نخواهد داشت، زیرا ولایت جوهر عید غدیر است و چون ولایت در غدیر تثبیت شده، لذا شان این روز، از اعیاد دیگر بالاتر و مهم تر است. به طوری که مهمترین اعمال عبادی مثل نماز، فقط با ولایت امیرالمؤمنین‌(ع) و ائمه اطهار(ع) حفظ می شود، زیرا ولایت بسان روحی است که همه ارزش‌های اخلاقی و اعتقادی را معنادار می‌کند.

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی با بیان این که ولایت فقیه ادامه و تداوم ولایت امام معصوم(ع) است، گفت: امام خمینی(ره) در اثبات ولایت مطلقه فقیه به قاعده لطف استناد کرده است، و این قاعده، یک قاعده کلامی است.

نقش اولیای طلاب در پیشرفت تحصیلی و معنوی آن‌ها

آیت‌الله علی اکبر رشاد در پایان با اشاره به نقش اولیای طلاب در پیشرفت تحصیلی و معنوی آن‌ها، گفت: از آنجا که حوزه‌های علمیه کاملا مستقل از دولت اداره می‌شوند، وظیفه ما به عنوان خادمین طلاب در ایجاد فضایی مناسب برای تحصیل علمی آن‌ها، سنگین تر شده است. بنابراین از والدین گرامی و معزز طلاب انتظار داریم نهایت همکاری و تعامل را با فرزندان خود و حوزه علمیه داشته باشند.