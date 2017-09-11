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۲۰ شهریور ۱۳۹۶، ۱۴:۱۶

مربی تیم اسکیت استان قم به مهر خبر داد؛

اعزام تیم اسکیت هاکی قم به رقابت‌های قهرمانی کشور در تبریز

اعزام تیم اسکیت هاکی قم به رقابت‌های قهرمانی کشور در تبریز

قم - مربی تیم اسکیت استان قم از اعزام تیم اسکیت هاکی قم به رقابت‌های قهرمانی کشور در تبریز خبر داد.

مجید نوش آبادی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: تیم اسکیت هاکی جوانان پسر قم برای حضور در مسابقات قهرمانی کشور راهی استان آذربایجان شرقی و شهر تبریز خواهد شد و امیدواریم با توجه به تجربه نفرات ما از حضور در لیگ بتوانیم نتایج خوبی کسب کنیم.

وی افزود: رقابت‌های اسکیت هاکی جوانان پسر قهرمانی کشور از ۲۱ شهریور در تبریز گشایش می‌یابد و تیم اسکیت هاکی قم در حالی در این مسابقات حضور دارند که سرپرست این تیم مرتضی نظری است و امیدواریم درخشش اسکیت بازان قمی در تبریز ادامه پیدا کند.

مربی تیم اسکیت استان قم گفت: حمیدرضا انیسی، امیرحسین قاسمیان، مجتبی سبط نبی، امیر تلخابی، محمد سودانی، شهراد شیشه‌ای، محمد علی معبر، پوریا استاد، علی خداجویان و صالح رحیمی نفراتی هستند که در ترکیب تیم اسکیت هاکی قم در مسابقات کشوری حضور دارند.

نوش آبادی بیان داشت: مسابقه قهرمانی چند ایستگاهی اسکیت نیز به مناسبت عید غدیر در آکادمی اسکیت پرشین قم برگزار شد که در بخش مردان و در رده سنی آزاد سید مجتبی سبط نبی به مقام نخست رسید، حمید رضا انیسی و امیر تلخابی مشترکا دوم شدند و امیرحسین قاسمیان صاحب عنوان سوم شد.

وی عنوان کرد: در بخش بانوان و در رده سنی آزاد مائده سادات سبط نبی به مقام نخست دست یافت، سارا خداجویان دوم شد و عاطفه شکارچی به مقام سوم رسید و در رده سنی متولدین سال‌های  ۸۳ تا ۸۵، فاطمه آقایی، هدیه آقایی و حدیث کرمانی در رده‌های اول تا سوم قرار گرفتند.

مربی تیم اسکیت استان قم تصریح کرد: در بخش پسران و در رده سنی متولدین سال‌های  ۸۴ و ۸۵  ، سید علی سبط نبی، محمدمهدی نژاد اصفهان و امیررضا سپهر منصوری اول تا سوم شدند و در رده سنی متولدین سال ۸۶، علی مقیثی، امیرحسین نیکوگفتار و علیرضا یزدانی عناوین برتر را کسب کردند.

کد مطلب 4083618

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