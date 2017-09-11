مجید نوش آبادی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: تیم اسکیت هاکی جوانان پسر قم برای حضور در مسابقات قهرمانی کشور راهی استان آذربایجان شرقی و شهر تبریز خواهد شد و امیدواریم با توجه به تجربه نفرات ما از حضور در لیگ بتوانیم نتایج خوبی کسب کنیم.
وی افزود: رقابتهای اسکیت هاکی جوانان پسر قهرمانی کشور از ۲۱ شهریور در تبریز گشایش مییابد و تیم اسکیت هاکی قم در حالی در این مسابقات حضور دارند که سرپرست این تیم مرتضی نظری است و امیدواریم درخشش اسکیت بازان قمی در تبریز ادامه پیدا کند.
مربی تیم اسکیت استان قم گفت: حمیدرضا انیسی، امیرحسین قاسمیان، مجتبی سبط نبی، امیر تلخابی، محمد سودانی، شهراد شیشهای، محمد علی معبر، پوریا استاد، علی خداجویان و صالح رحیمی نفراتی هستند که در ترکیب تیم اسکیت هاکی قم در مسابقات کشوری حضور دارند.
نوش آبادی بیان داشت: مسابقه قهرمانی چند ایستگاهی اسکیت نیز به مناسبت عید غدیر در آکادمی اسکیت پرشین قم برگزار شد که در بخش مردان و در رده سنی آزاد سید مجتبی سبط نبی به مقام نخست رسید، حمید رضا انیسی و امیر تلخابی مشترکا دوم شدند و امیرحسین قاسمیان صاحب عنوان سوم شد.
وی عنوان کرد: در بخش بانوان و در رده سنی آزاد مائده سادات سبط نبی به مقام نخست دست یافت، سارا خداجویان دوم شد و عاطفه شکارچی به مقام سوم رسید و در رده سنی متولدین سالهای ۸۳ تا ۸۵، فاطمه آقایی، هدیه آقایی و حدیث کرمانی در ردههای اول تا سوم قرار گرفتند.
مربی تیم اسکیت استان قم تصریح کرد: در بخش پسران و در رده سنی متولدین سالهای ۸۴ و ۸۵ ، سید علی سبط نبی، محمدمهدی نژاد اصفهان و امیررضا سپهر منصوری اول تا سوم شدند و در رده سنی متولدین سال ۸۶، علی مقیثی، امیرحسین نیکوگفتار و علیرضا یزدانی عناوین برتر را کسب کردند.
مربی تیم اسکیت استان قم به مهر خبر داد؛
اعزام تیم اسکیت هاکی قم به رقابتهای قهرمانی کشور در تبریز
قم - مربی تیم اسکیت استان قم از اعزام تیم اسکیت هاکی قم به رقابتهای قهرمانی کشور در تبریز خبر داد.
مجید نوش آبادی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: تیم اسکیت هاکی جوانان پسر قم برای حضور در مسابقات قهرمانی کشور راهی استان آذربایجان شرقی و شهر تبریز خواهد شد و امیدواریم با توجه به تجربه نفرات ما از حضور در لیگ بتوانیم نتایج خوبی کسب کنیم.
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