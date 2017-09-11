استفاده از ظرفیت جوانان برای توسعه استان زنجان ضروری است

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از استانداری زنجان، ماهرخ بلوری توسعه را تلاش برای ایجاد تعادلی تحقق ‌نیافته یا راه‌ حلی در جهت رفع فشارها و مشکلاتی که پیوسته بین بخش‌های مختلف زندگی اجتماعی و انسانی وجود دارد، دانست و اظهار کرد: باید روحیه خودباوری و توانمندی های لازم را در بین نسل آینده تقویت کرد که این امر، نیازمند درک شرایط، توجه جدی به نیازهای جوانان و ایجاد زیرساخت‌های لازم برای تزریق نشاط اجتماعی در بین آنها است.

وی تصریح کرد: توسعه، دگرگونی‌های اساسی در ساخت‌های نهادی، اجتماعی، اداری و همچنین دیدگاه‌های عمومی مردم ایجاد کرده و در بسیاری از موارد نیز عادات، رسوم و عقاید مردم را نیز در بر می ‌گیرد؛ به طوری که مناسب نیست بدون توجه به کلیه ابعاد توسعه، صرفاً به یک جنبه آن اولویت بخشید.

مدیر کل امور بانوان و خانواده استانداری زنجان به اهمیت نیروی انسانی در توسعه کشور اشاره کرد و ادامه داد: زمانی در مسیر پیشرفت و توسعه کشور موفق خواهیم شد که از همه ظرفیت ها و توانمندی ‏های انسانی برای توسعه بهره گرفت و به شکل مناسب و با برنامه ریزی دقیق از توان جوانان که یک فرصت بی نظیر برای پیشرفت و توسعه همه جانبه به ارمغان می آورند، استفاده کرد.

بلوری جوانان را به عنوان نیروی انسانی و سرمایه های اصلی دانست که در توسعه و پیشرفت کشور نقش اساسی و مهمی دارند و گفت: اگر به نیازهای منطقی جوانان توجه نشود و برای استفاده از نیروی آنها برنامه ریزی های لازم صورت نگیرد، پیشرفت و رشد کشور در حوزه های مختلف، دچار مشکل می شود.

وی تاکید کرد: بر اساس فرمایشات مقام معظم رهبری، این توقع که ایران تا سال ۱۴۰۴ با تکیه بر عزم، اراده، توان و دانش علمی جوانان مستعد، به کشوری قدرتمند و توسعه یافته در تمامی ابعاد تبدیل شود، دور از دسترس نیست؛ بنابراین باید گفت سرمایه گذاری بر روی جوانان و ایجاد بسترهای لازم برای پذیرش مسوولیت به وسیله آنها، یک ضرورت اجتماعی و اقتصادی به شمار می آید.

مدیر کل امور بانوان و خانواده استانداری زنجان با بیان اینکه استفاده از ظرفیت و پتانسیل های جوانان به منظور توسعه استان امری ضروری است، گفت: استان زنجان بیش از ۲۲۷ هزار نفر جمعیت جوان دارد که باید با فراهم کردن زیر ساخت های فکری و اجتماعی، از توانمندی های این نیروهای ارزشمند در راستای توسعه استان در عرصه های علمی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی استفاده کرد.

بلوری یادآور شد: با تامین منابع مالی، همگرایی گروهی، آموزش های کاربردی، داشتن ارتباطات و اطلاعات و ایجاد امید و اعتماد در بین جوانان، می توان در راستای رسیدن به اهداف و توسعه کشور در حوزه های مختلف، گام های مطلوبی برداشت.