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۲۷ آبان ۱۳۸۵، ۱۰:۴۲

/ گزارش مهر از وضعیت دانشگاه تربیت معلم کرج /

حل مشکلات دانشگاه تربیت معلم نیازمند توجه ویژه مسئولان است

حل مشکلات دانشگاه تربیت معلم نیازمند توجه ویژه مسئولان است

خبرگزاری مهر - گروه حوزه و دانشگاه : دانشگاه تربیت معلم یکی از قدیمی ترین دانشگاههای کشور است که امروز بخش اعظم آن در حصارک کرج مستقر شده و در سال جاری بیش از 10 هزار دانشجو در مقاطع کاردانی ، کارشناسی ، کارشناسی ارشد و دکتری در آن مشغول به تحصیل هستند.

به گزارش خبرنگار مهر درکرج ، این دانشگاه به لحاظ بافت قدیمی ساختمان و تعداد بالای دانشجویان با مشکلات متعددی در زمینه های مختلف مواجه است. عمده ترین مشکلی که دانشجویان دانشگاه تربیت معلم با آن مواجه هستند مربوط به خوابگاههای قدیمی ، تجیهزات آزمایشگاهی ، سرعت پایین اینترنت ، کتابخانه قدیمی و کیفیت غذای این دانشگاه است.

قطع آب گرم و سرد، عدم نصب کولر، نمناک بودن برخی بخشهای خوابگاه ، تجهیزات قدیمی و بهداشت عمده ترین مسائل خوابگاههاست . برنج نامرغوب، گوشت یخ زده ، حبوبات نیم پز و ... هم از جمله مشکلات غذای این دانشگاه بزرگ کشور است.

یک دانشجوی کارشناسی این دانشگاه به خبرنگار مهر گفت : یک روز آب گرم قطع می شود روز دیگر آب سرد قطع است و گاهی هر دو را نداریم.

وی افزود : گاهی می گویند لوله ترکیده است ، برخی اوقات می گویند پمپ شکسته ، بعضی وقتها آب کل شهر قطع است . شما تصور کنید بدون آب خوابگاه دانشجویی چه وضعی دارد.

دانشجوی دیگری تاکید کرد : با این اوصاف متوجه وضعیت بهداشت خوابگاه ها به خصوص سرویس های بهداشتی خواهید شد.

وی ادامه داد : وضعیت غذای دانشکده هم که خوب نیست، برنجی که قابل خوردن نیست و احتمال دل درد گرفتن با خوردن آن زیاد است و گوشتی که معمولا بوی مطبوعی ندارد یا هیچ طعمی نمی دهد و معلوم است که گوشت یخ زده است.

کتابخانه دانشگاه در مقطع کارشناسی قابل قبول است، اما برای دانشجویان کارشناسی ارشد متاع چندانی ندارد . این کتابخانه نمی تواند پاسخگوی نیازهای دانشجویان به خصوص در زمینه کتابهای جدید و مرجع باشد.

یکی از دانشجویان کارشناسی ارشد این دانشگاه گفت : چند مشکل عمده در مقطع کارشناسی ارشد وجود دارد که همکاری نکردن استاد با دانشجو و کتابخانه بی کتاب از جمله آنهاست. کتابخانه دانشگاه ما فاقد کتاب های مورد نیاز برای مقطع کارشناسی ارشد است و مسئولان عنوان می کنند که بودجه برای خرید کتابهای جدید ندارد.

وی تصریح کرد : مشکلی که ما را به شدت آزار می دهد غیرمتعهد بودن برخی استادان در قبال دانشجویان کارشناسی ارشد است. اغلب استادان ما حضور بسیار کمرنگی در دانشگاه دارند و فقط برای تدریس می آیند. از سوی دیگر ، وقتی از آنها وقت می خواهیم تا سئوالی بپرسیم یا مبحثی را مطرح کنیم عمدتا می گویند حکم ما برای کرج نیست و مسئولیتی در قبال دانشجویان کرج نداریم .

این دانشجو یادآور شد : این در حالی است که 85 درصد دانشکده های دانشگاه تربیت معلم به کرج منتقل شده اند و حتی وزارت علوم نام این دانشگاه را به خوارزمی کرج تغییر داده است ، پس استادانی که با این دانشگاه کار می کنند می دانند که در کرج تدریس خواهند داشت.

دانشجوی دیگری اظهار داشت : با شروع فصل گرما در خوابگاه های دانشگاه اذیت می شویم چون کولر و تهویه نداریم و سازندگان خوابگاه در زمان ساخت آن با تصور خنک بودن هوای کرج هیچ فکری برای این موضوع نکرده اند. با شروع فصل سرما هم مدام آب گرم قطع می شود و شوفاژها گرما ندارند بماند که از حمام هم محروم می شویم.

یک دانشجوی ترم آخری هم عنوان کرد : ما در آستانه فارغ التحصیلی نتوانستیم از سالن ورزشی این دانشگاه استفاده کنیم، کف سالن سیمانی است و کفپوش ندارد. سالن بدنسازی لوازم کافی ندارد و اصولا وسایل ورزشی در این سالن بسیار محدود است و برای استفاده از آن باید نوبت بگیری.

وی ادامه داد : در این دانشگاه به دانشجویان قهرمان جایزه نمی دهند هر چند قول داده باشند و وقتی سراغش را بگیری می گویند " دانشجو که نباید به خاطر جایزه ورزش کند". روی تاریخ مسابقات هم نمی توان حساب کرد چون معمولا جابجا می شود و نمی توانی برنامه ریزی درستی برای مسابقه داشته باشی.

رئیس دانشگاه تربیت معلم در این خصوص گفت : دانشگاه تربیت معلم به رغم سابقه دیرینه از کمبود بودجه به شدت رنج می برد و بودجه های اختصاص داده شده به این دانشگاه در حد و اندازه آن نیست.

عبدالجواد طاهری زاده افزود : در مجموعه بزرگی مثل دانشگاه تربیت معلم که تاسیسات و ساختمان های آن قدمت چندین ساله دارند در بسیاری موارد نیازمند تعمیرات اساسی هستیم که این امر نیز نیازمند تخصیص بودجه است و ما بودجه کافی برای تعمیرات نداریم.

وی گفت : هر سال مبلغی بابت تعمیرات به دانشگاه می دهند که به دلیل ناکافی بودن، تنها بخشی از مشکل را حل می کند و نمی توان آن را برای تعمیرات اساسی هزینه کرد در نتیجه مشکلات مدام تکرار می شوند.

طاهری زاده تصریح کرد : دانشجویان به دلیل نداشتن اطلاعات کافی تصور می کنند دانشگاه همیشه بودجه در اختیار دارد و می تواند هر کاری بخواهد انجام دهد ، در حالی که این گونه نیست و واقعا دست دانشگاه خالی است.

وی اظهار داشت : درست است قسمت ها و بخش های مختلف بودجه خاص خود را دارند ولی وقتی دانشگاه کسری بودجه دارد از نظر سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ، این بودجه ابتدا باید صرف امور مهم تر شود.

طاهری زاده یادآور شد : بارها کسری بودجه را به مقامات بالای دولتی عرضه کرده ایم و امیدواریم با پیگیری بتوانیم بخشی از مشکلات دانشگاه را حل کنیم.

وی در خصوص وضعیت غذا گفت : مواد غذایی از بیرون دانشگاه خریداری نمی شوند و وزارت بازرگانی همان موادی را به ما می دهد که به سایر دانشگاههای کشور و ادارات می دهد. با برنج خارجی و گوشت یخ زده کیفیت از این بهتر نمی شود . با این حال، ما به فکر حل مشکلات مختلف از جمله این موضوع هستیم.

وی تاکید کرد : سایر مشکلات از قبیل سرعت اینترنت ، خرید کتابهای مورد نیاز کتابخانه ، افزایش ساعات کار کتابخانه و سایر موارد همه در دست پیگیری هستند و امیدواریم به زودی مسائل حل شوند . اما باید توجه داشت مشکلات یک شبه به وجود نمی آیند پس حل آنها نیز نیازمند زمان است.

کد مطلب 408364

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