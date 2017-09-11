جوانمردی و اخلاق فوتبال را زیباتر می کند

به گزارش خبرنگار مهر، رسول خطیبی امروز در جمع خبرنگاران با اشاره به مصاحبه دیروز محمد ابراهیمی علیه زنوزی مالک باشگاه گسترش فولاد تبریز اظهار کرد: نظیر مصاحبه اخیر محمد ابراهیمی را پیش از این در دوران فعالیت فوتبالی او ندیده بودم و فکر می کنم مصاحبه وی غیر منطقی است به این دلیل که در فوتبال تراکتور و آذربایجان فوتبالیست های به مراتب بزرگتر از من و ابراهیمی بودند که هم فوتبال بهتری ارائه کردند و هم به خاطر عشق به پیراهن و عرق خود بازی کرده و هیچ گونه دریافتی نداشته اند.

وی ادامه داد: درست است که الان فوتبال حرفه‌ای شده است اما اگر اخلاق و مرام جوانمردی را چاشنی فوتبال قرار بدهیم، فوتبال زیباتر می شود و بر همین اساس می توان گفت محمدرضا زنوزی به عنوان خیر ورزشی استان معروف است و علیرغم مالکیت باشگاه گسترش فولاد با تحت پوشش قرار دادن باشگاه ماشین سازی تبریز خدمات شایانی را در حق ورزش آذربایجان شرقی داشته است.

خطیبی گفت: زنوزی همچنین کمک های شایانی به باشگاه تراکتورسازی در طول فعالیت ورزشی خود انجام داده است که این موضوع بر همگان آشکار است و کمک مالی، چارتری هواپیما و در اختیار قرار دادن سعید آقایی علیرغم نیاز باشگاه گسترش فولاد به تیم تراکتورسازی، از اهم کمک های بی چشمداشت این مدیر تبریزی است.

سرمربی تیم فوتبال ماشین سازی تبریز در پایان خاطر نشان کرد: این نهایت بی انصافی است که بخاطر آبی بودن رنگ پیراهن گسترش فولاد، انگ استقلالی بودن به ایشان بچسبانند. از محمد ابراهیمی به عنوان برادر بزرگتر می خواهم که با عذر خواهی از این دلسوز ورزشی استان دلجویی کند و به خاطر یک مسئله ناچیز، احترام به بزرگترها را زیر پا نگذارد تا ما فوتبالی ها بتوانیم الگویی شایسته برای جوانان باشیم.