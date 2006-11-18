تداخل برنامه مسابقات لیگ برتر و لیگ دسته اول / مسابقات جام آزادگان به تعویق می افتد

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاههای کشور روز سه شنبه هفته جاری با انجام هشت بازی روز دهم خود را پشت سر می گذارد. بازیهای هفته دهم در حالی روز سه شنبه هفته جاری پیگیری می شود که بر اساس برنامه اعلام شده از سوی کمیته مسابقات لیگ دسته اول، این رقابتها همزمان با برگزاری هفته دهم لیگ برتر هفته هفتم خود را پشت سر می گذارد.

برگزاری همزمان دیدارهای لیگ برتر و لیگ دسته اول مشکلاتی را برای بعضی تیمها به وجود آورده است که از آن جمله می توان به همزمانی دیدار مقاومت مرصاد شیراز- شاهین بوشهر در ورزشگاه حافظیه شیراز با دیدار برق شیراز - استقلال تهران درهمین محل اشاره کرد.

در شهرهای دیگر نیز مشکلاتی مشابه را شاهد هستیم. بطور مثال در تهران سه بازی از لیگ برتر و دو دیداراز لیگ دسته اول برگزارخواهد شد. دراستان خوزستان نیز در حالی که تیم استقلال اهواز به مصاف سایپا می رود، دو بازی از چارچوب مسابقات لیگ دسته اول در شهرهای شوشتر و دزفول انجام خواهد شد.

تیمهای مشهدی نیز تا اندازه ای با این مشکل دست به گریبان هستند. همزمانی دیدار ابومسلم - مس کرمان با مسابقه پیام مشهد - نیروی زمینی باعث شده تا مسئولان تیم ابومسلم در خواست تعویق بازی تیم شان را برای ساعاتی پس از رویارویی پیام با نیروی زمینی داشته باشند.

در شرایط موجود احتمال دارد برخی از دیدارهای هفته هفتم لیگ دسته اول به تعویق افتاده و یا برگزاری کلیه دیدارهای این هفته به روز چهارشنبه یکم آذرماه موکول شود.