بانوان کیک بوکسینگ کار قم در جایگاه دوم کشور ایستادند

جواد محمدزاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: تیم اعزامی کیک بوکسینگ استان قم در بخش بانوان در مسابقات کیک بوکسینگ قهرمانی کشور که روز شنبه به میزبانی تهران برگزار شد موفق شد با درخشش در رده‌های سنی مختلف به مقام نایب قهرمانی این رقابت‌ها دست پیدا کند.

وی افزود: دختران رزمی کار قم در تهران توانستند ۱۲ مدال رنگارنگ به دست بیاورند و این تعداد مدال، تیم استان قم را پس از تیم تهران در جایگاه دوم قرار داد در حالی که سمنان سوم شد و تیم‌هایی از ۱۵ استان کشور در این رقابت‌ها با هم به مبارزه پرداختند.

رئیس هیئت ورزش‌های رزمی استان قم گفت: سهم تیم کیک بوکسینگ بانوان قم در این مسابقات ۶ طلا بود که نیمی از مدال‌های کسب شده قم را شامل می‌شد و ۴ مدال نقره و ۲ برنز نیز برای قم به دست آمد که فائزه بوجویی با کسب مدال نقره دسته منهای ۵۷ کیلوگرم تنها مدال آور قم در رده سنی نوجوانان بود.

محمد زاده بیان داشت: در رده سنی جوانان، ۴ مدال برای رزمی کاران قم به دست آمد که ۳ مدال از این ۴ مدال طلا بود به طوری که کوثر احمدی در منهای ۴۰ کیلوگرم، فاطمه رضایی در منهای ۴۵ کیلوگرم ومحدثه سادات موسوی در منهای ۴۸ کیلوگرم قهرمان شدند و ملیکا صادق در منهای ۵۴ کیلو برنز کسب کرد.

وی عنوان کرد: بیشترین تعداد مدال تیم اعزامی قم در رده سنی بزرگسالان به دست آمد به گونه‌ای که فاطمه سادات موسوی، ، الهه جان آبادی و ریحانه کزازی در اوزان خود طلا گرفتند و سحر زارعی سینا و پروانه سادات سید پور صاحب نشان نقره شدند و فاطمه نعل بندی هم مقام سوم و مدال برنز را کسب کرد.

رئیس هیئت ورزش‌های رزمی استان قم تصریح کرد: در پایان این مسابقات محبوبه کلهری مربی فعال تیم کیک بوکسینگ بانوان قم به عنوان مربی برتر سبک و سمیه داودی نیز از قم به عنوان مربی برتر این دوره از مسابقات شناخته شدند و مورد تقدیر قرار گرفتند.