اجرای«آبی ترین آسمانی زمین»در شیراز/صدایی اومد و برقی زد،جنگ شد..

به گزارش خبرنگار مهر، او که در دوره های پیشین با «چند روایت نامعتبر از آنچه …» و «زار» در جشنواره استانی درخشیده تاکنون افزون بر این تئاترها با ۱۱ اثر نمایشی کارنامه ای پربار برای خویش رقم زده است که کسب مقام دوم کارگردانی برای نمایش زار در جشنواره تئاتر فجر استانی، مقام برگزیده جشنواره برای نمایش زار در جشنواره تئاتر فجر استانی، مقام سوم کارگردانی برای نمایش چندروایت نامعتبر در جشنواره تئاتر فجر استانی، مقام برگزیده جشنواره برای نمایش چند روایت نامعتبر… در جشنواره تئاتر فجر استانی، مقام اول کارگردانی برای نمایش پرسونا در جشنواره استانی پسامهر، مقام اول طراحی صحنه برای نمایش پرسونا در جشنواره استانی پسامهر، مقام اول طراحی نور برای نمایش پرسونا در جشنواره استانی پسامهر، مقام اول کارگردانی برای نمایش مجلس نامه در جشنواره استانی جوان، برگزیده نمایش برتر جشنواره با نمایش پرسونا در جشنواره پسامهر، مقام اول طراحی صحنه برای نمایش مجلس نامه در جشنواره استانی جوان، مقام دوم کارگردانی برای نمایش هدفون در جشنواره تئاتر پسامهر، مقام اول طراحی صحنه برای نمایش هدفون در جشنواره ی تئاتر پسامهر و برگزیده جشنواره پسامهر با نمایش هدفون از جمله آنهاست.

این کارگردان جوان که تجربه حضور در ۵ دوره جشنواره تئاتر استان فارس دارد پیرامون نمایش «آبی ترین آسمانی زمین» که در بیست و هشتمین جشنواره دوره به رقابت می پردازد گفت: این اثر کاری از گروه تئاتر شیراز است که متن آن را محمد قاسمی نوشته است.

طراح و کارگردان نمایش «آبی ترین آسمانی زمین» در بیان خلاصه نمایش به یک جمله بسنده کرد و افزود: «یه صدایی اومد و یه برقی زد، جنگ شد....».

هاشم زاده که با تئاتر «زار» تجربه حضور در جشنواره بین المللی تئاتر فجر را هم دارد به معرفی عوامل این تئاتر پرداخت و گفت: بازیگران این اثر، فرهاد ارشاد، حسن فلاح زاده، مریم شکری، نسیم شیرزادی و شهرزاد بداغی هستند که بازی سازی های آن را سینا برزگر و نادیه بهفری برعهده دارند.

وی ادامه داد: در تئاتر «آبی ترین آسمانی زمین» نسیم شیرزادی (سرپرست گروه)،مهران زارع (دستیار کارگردان و برنامه ریز)، سید محمدهادی هاشم زاده (طراح صحنه و طراح نور)، نسیم شیرزادی و مریم شکری (طراح لباس)،فرزانه رادفر و مهدی ستوده (طراح و اجرای گریم)،فرنوش همای پور (طراح پوستر و بروشور)، سینا برزگر (مدیر صحنه)، نادیه بهفری (منشی صحنه)، مجتبی حدادی (مدیر هماهنگی و روابط عمومی)، محمدعلی امیری (مسئول سالن و اجرای نور) و مریم شکری (دوخت لباس) دیگر عوامل هستند

وی که در عین حال کار افکت گذاری و موسیقی «آبی ترین آسمانی زمین» را برعهده دارد به حضور مرتضی مصطفوی در این بخش اشاره کرد و افزود: وظیفه تصویر برداری این تئاتر را مسعود احمدی به دوش کشیده و علی فخری و ادیب حدایق عکاس تئاتر یادشده هستند. این درحالیست که آوای «آبی ترین آسمانی زمین» را فرزانه رادفر و سمانه کاظمی انجام می دهند.

به گزارش خبرنگار مهر، تئاتر «آبی ترین آسمانی زمین» ۲۲ شهریور جاری در سانس های ۹.۳۰ و۱۶و۲۰ تماشاخانه استاد هودی قرار دارد.