شورای امنیت در برابر برنامه هسته ای ایران آشفته شده است / هیچ عقل سلیمی خواهان جنگ آمریکا با ایران نیست

به گزارش خبرگزاری مهر " دیوید آلبرایت"(David Albright) کارشناس برنامه هسته ای ایران در گفتگو با شورای روابط خارجی آمریکا گفت : برنامه سانتریفیوژ ایران به طور قاطعانه ای رو به جلو حرکت می کند، اما من فکر نمی کنم که کسی معتقد باشد که ایران می تواند 3 هزار سانتریفیوژ ساخته شده تا مارس 2007 داشته باشد. ایرانیها حداقل آشکارا می گویند که

می خواهند این کار را انجام دهند و برنامه سانتریفیوژ آنها با سرعت زیادی رو به حرکت است، اما واقعیت چیز متفاوتی است.

وی ادعا کرد: ایران آبشار دوم را در سایه آزمایش هسته ای کره شمالی در اوایل ماه اکتبر آغاز کرد. به نظر من آنها این کار را در آن زمان آغاز کردند تا هیچ کس به آن توجهی نکند. و به نظر من آنها همچنین به گونه ای که من نمی فهمم، تصمیم گرفتند تا به حرکت خود برای ساخت نیروگاههای غنی سازی ادامه دهند.

آلبرایت مدعی شد: من فکر می کنم ایران می خواهد به حرکت خود ادامه دهد تا حداقل پتانسیلی برای تسلیحات داشته باشد. من بیشتر بدبین هستم که جامعه بین المللی بتواند تلاشی را در زمینه تحریم بر ضد ایران ترتیب دهد. تلاش شورای امنیت سازمان ملل متحد مغشوش و آشفته است. روسیه از همراهی با تحریمها خودداری می کند و خواستار تحریمهایی است که به طور باور نکردنی ضعیف و تا حد زیادی نمادین است.

وی افزود: روسیه همچنین نمی خواهد هیچ چیز را در بوشهر متوقف کند و بنابراین به سختی می توان امیدوار بود که شورای امنیت سازمان ملل متحد بخواهد با قطعنامه ای موافقت کند که هر گونه فشار واقعی را بر ایران به اجرا درآورد. و ایران نیز موضع خود را تقویت می کند و می گوید که ما می خواهیم این مسئله به آژانس بازگردانده شود.آنها هم اکنون می گویند که با بازرسان تا زمان بازگشت موضوع آنها به آژانس همکاری نمی کنند و یا به انجام این کار ادامه می دهند.

این کارشناس هسته ای ادامه داد: بنابراین ما در موقعیت خطرناکی قرار داریم، زیرا پادمانها مناسب نیستند وآژانس در حال از دست دادن مقادیر زیاد اطلاعاتی است که در مورد برنامه سانتریفیوژ ایران داشته است. به طور مثال آژانس دیگر نمی داند که ایران چه تعداد قطعات سانتریفیوژمی سازد. بنابراین شما موقعیتی دارید که در آن ایران می تواند به حرکت خود ادامه دهد و حتی می تواند به طرف ساخت یک نیروگاه اعلام نشده سانتریفیوژ حرکت کند و آژانس شانس کمی برای کشف آن دارد.

به گزارش مهر، آلبرایت بدون توجه به صلح آمیز بودن برنامه هسته ای ایران مدعی شد: در صورتی که ایران سلاح هسته ای خود را توسعه دهد، من بسیار نگران خواهم بود. مطمئنا این موضوع زندگی را برای آمریکا در خاورمیانه سخت تر می کند. ایران به یک قدرت منطقه ای بزرگتر تبدیل می شود و ممکن است در دیپلماسی خود خشن تر شود. کشورهای دیگر در منطقه نیز ممکن است با یک انتخاب سخت روبرو شوند که آیا انها نیز سلاح هسته ای به دست می آورند؟.

وی افزود: من فکر می کنم که دولت بوش با تلاش برای ترساندن ایران از طریق تهدید اقدام نظامی یک مشکل ایجاد کرده است. آمریکا حسی را ایجاد کرده که ممکن است جنگی در بگیرد. با توجه به آنچه که درعراق صورت می گیرد، من فکر نمی کنم که عقل سلیمی بگوید که ما باید وارد جنگ با ایران شویم. در چنین صورتی ایران می تواند تلافی کند. با توجه به دید منفی نسبت به اقدامهای نظامی در ایران و با توجه به آنچه که در عراق در حال انجام است، ایران آن را به عنوان علامت دیگری فرض می کند که می تواند از مقررات اطاعت نکند.

آلبرایت بار دیگر در ادامه ادعاهای بی پایه و اساس خود مدعی شد: ایران به طور آهسته ای به طرف بمب هسته ای پیش می رود و آنها نمی خواهند تا ظرف دو یا سه سال آینده سلاح هسته ای داشته باشند. بنابراین من امید خود را از دست داده ام که بوش با یک سیاست واقع بینانه تر در مورد ایران ظاهر شود و دو سال دیگر یک رئیس جمهورجدید خواه دموکرات و خواه جمهوریخواه به قدرت می رسد که سیاست واقع بینانه تر و موثرتری خواهد داشت.

وی در مورد گفتگو با ایران نیز اظهار داشت : من از قدیم خواستار چنین موضوعی نبوده ام و فکر می کنم که این مسئله باید به برنامه هسته ای محدود شود، اما فکر می کنم که به خاطر آنچه که آمریکا در عراق تلاش می کند تا راهی را در آنجا و در جنوب لبنان پیدا کند، افزایش گفتگوها ممکن است امری معقولانه باشد. منظور من این است که من به چنین طرح های بزرگی اعتقادی ندارم. من نمی دانم که شما چطور ممکن است با انها گفتگو کنید.

آلبرایت تصریح کرد: من به هیچ وجه مخالف ایده های خوب و نگرشهای خوب به ایران نیستم. تنها چیزی که من در مورد آن نگران هستم، این است که این نمی تواند یک بازی با جمع صفر در تئوری بازیها باشد. شما نمی توانید از ایران در عراق کمک بگیرید و سپس بگویید:"خوب است که برنامه سانتریفیوژ داشته باشید. این امررا در حد کمی انجام دهید و هیچ مشکلی ایجاد نکنید. " این یک مصالحه غیر قابل قبول است، زیرا در نهایت ایران آن را در حد کمی انجام نمی دهد."