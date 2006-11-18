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۲۷ آبان ۱۳۸۵، ۱۰:۲۵

تا پایان امسال صورت می گیرد ؛

نصب 4 ایستگاه جدید سنجش آلودگی هوا در تهران

نصب 4 ایستگاه جدید سنجش آلودگی هوا در تهران

مدیرعامل شرکت کنترل کیفیت هوای تهران از نصب 4 ایستگاه جدید سنجش آلودگی هوا در پایتخت تا پایان امسال خبر داد و گفت: با نصب این ایستگاه های جدید ، تعداد ایستگاه های فعال سنجش آلودگی هوای این کلانشهر تا پایان امسال به 10 ایستگاه افزایش خواهد یافت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سما ، دکتر یوسف رشیدی با اشاره به وجود 6 ایستگاه فعال شهرداری تهران در مناطق فاطمی ، بازار ، آزادی ، اقدسیه ، شهر ری و فرودگاه ، افزود: در حال حاضر بررسی های مطالعاتی و تجزیه و تحلیل داده ها از سوی کارشناسان این مجموعه برای مکان یابی 4 نقطه بر اساس نیازسنجی برای نصب ایستگاه های جدید در حال انجام است که به محض اتمام این مطالعات ، ایستگاه های جدید در محل های تعیین شده نصب خواهد شد .

وی در خصوص عملکرد ایستگاه های سنجش آلودگی هوا در سطح شهر گفت : این ایستگاه ها با هدف تجزیه و تحلیل وضعیت آلودگی هوا و آلاینده های موجود در آن راه اندازی شده و این قابلیت را دارد که میزان آلاینده ها را به طور مستمر و در طول 24 ساعت اندازه گیری کند.

رشیدی  با تاکید بر ضرورت راه اندازی چنین ایستگاه هایی در سطح شهر تهران تصریح کرد: سنجش مداوم آلودگی هوا می تواند ساکنان شهر تهران را از شرایط بسیار آلوده و بحرانی آگاه سازد زیرا هرگونه تصمیم گیری مدیریتی به منظور کاهش آلودگی هوا در نهایت باید با بررسی اطلاعات مستمر و قابل اطمینان در زمینه وضعیت آلودگی ها در یک دوره طولانی مدت انجام پذیرد.

کد مطلب 408370

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