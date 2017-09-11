به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دادسرای عمومی و انقلاب استان کرمانشاه، محمدحسین صادقی در تشریح آخرین وضعیت رسیدگی به برخی از پرونده های مهم جاری در دادسرای استان کرمانشاه، به پرونده ایجاد حریق عمدی در باجه پیشخوان خدمات در یکی از شهرک های کرمانشاه اشاره کرد و اظهارداشت: پرونده متهم این حادثه، با صدور کیفرخواست و تقاضای اشد مجازات به انضمام درخواست تعیین کیفر تکمیلی برای متهم، به دادگاه ارسال شده است ومتهم در انتظار تعیین وقت دادرسی ومحاکمه از سوی دادگاه است.

وی درخصوص پرونده باند قاچاق ارز که با تشکیل شبکه و بصورت سازمان یافته مبادرت به فعالیت می کردند نیز گفت: این باند که با رصدهای دقیق اطلاعات و هماهنگی دستگاه قضائی و سربازان گمنام امام زمان(عج) متلاشی شد، ارزهای مداخله ای بانک مرکزی را که به منظور تنظیم بازار توزیع می شد را دریافت می کردند و بصورت غیرقانونی از کشور خارج کرده و در مقابل شمش طلا را به شکل قاچاق وارد می کردند.

دادستان عمومی و انقلاب استان کرمانشاه تصریح کرد: تعدادی از اعضای این باند دستگیر و یک محموله شمش طلا به ارزش تقریبی ۴۰ میلیارد ریال پس از ورود به کشور در حین انتقال ضبط شد.

صادقی با بیان اینکه در ۱۲ اردیبهشت ماه سالجاری، شخصی در شهرستان اسلام آباد غرب با بکارگیری یک قبضه سلاح کمری در انظار عمومی مرتکب قتل عمدی دختری جوان شد و مادر او را نیز بشدت مجروح کرد، تاکید کرد: به حکم دادگاه کیفری، فرد متهم به قصاص نفس محکوم و رای صادره در دیوان عالی کشور مورد تائید قرار گرفت. این پرونده اکنون با اخذ استیذان از رئیس قوه ی قضائیه برای اجرای حکم می باشد.

صادقی از دستگیری فردی به هنگام ورود به مرزهای غربی کشور خبر داد که چند سال پیش به اتهام انجام یک فقره قتل عمدی دستگیر شده بود اما به دلیل وجود صغار در میان اولیاء دم و معد نبودن موجبات اجرای حکم قصاص، پس از سپردن وثیقه به صورت غیرقانونی از کشور خارج شده بود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود، از عموم مردم و شهروندان کرمانشاهی خواست، فروشندگان مواد مخدر و روانگردان و تمامی افرادی که در زمینه تهیه و توزیع اقلام ممنوعه فعالیت می کنند و بدین ترتیب فضای عمومی جامعه را آلوده می کنند را به دستگاه قضایی و یا پلیس (بصورت کتبی، تلفنی و یا مراجعه حضوری بدون ضرورت معرفی خود اعلام مشخصات) کنند.

دادستان عمومی و انقلاب استان کرمانشاه در پایان با اشاره به اینکه طی یک ماه گذشته بیش از ۹۰ مکان عرضه آشکار مواد مخدر و روانگردان در استان پلمپ شده است، یادآورشد: مقابله جدی با توزیع و عرضه کنندگان مواد مخدر، یک اولویت راهبردی است. در همین راستا، اهتمام به پاکسازی محیط زیست اجتماعی از افراد هنجار شکن منحصر به پلیس و یا دستگاه قضایی نیست بلکه یک تکلیف همگانی است برای تمام کسانی که دل در گرو پیشرفت، شکوفایی و اعتلای روز افزون این دیار شهره به مهربانی و مردمان خونگرم آن دارند.