به گزارش خبرنگار مهر، در حالی که بحث جابجایی استانداران سراسر کشور داغ است، در استان بوشهر نیز این روزها گزینههای متعدد بومی و غیر بومی برای استانداری بوشهر مطرح میشود.
این گزینهها در حالی مطرح میشوند که مصطفی سالاری استاندار کنونی بوشهر به عنوان گزینه استانداری گیلان معرفی شده است و احتمالا از استان بوشهر خواهد رفت.
در این شرایط، گروههای مختلف سیاسی گمانهزنیهایی را در مورد استاندار جدید بوشهر داشتهاند و برخی از گروههای سیاسی و نمایندگان استان در مجلس، گزینه مورد نظر خود را نیز اعلام کردهاند.
بر اساس اعلام دفتر نماینده مردم بوشهر، گناوه و دیلم در مجلس شورای اسلامی، امشب نشست مجمع نمایندگان استان بوشهر در مجلس شورای اسلامی برای تعیین استاندار جدید بوشهر برگزار میشود.
نشست مجمع نمایندگان استان بوشهر برای انتخاب گزینههای نهایی پیشنهادی استاندار که بنا بود صبح امروز برگزار شود، بهدلیل سفر نماینده کنگان، عسلویه، جم و دیر در مجلس شورای اسلامی به عسلویه به امشب موکول شد.
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