قوانین مناسب سازی ویژه جانبازان و معلولین در صالحیه آموزش داده شد

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا قربانی صبح سه شنبه در همایش امور ایثارگران دستگاه های اجرائی استان‌تهران که با حضور مشاور وزیر و مدیرهماهنگی امور ایثارگران وزارت کشور،معاونت امور عمرانی،مدیران کل دفتر شهری وفنی،سردار سعیدی مشاور امور ایثارگران نیروهای مسلح برگزار شد طی سخنانی اظهار داشت: این همایش در راستای سیاست های کلی نظام مقدس جمهوری اسلامی و باهدف گسترش فرهنگ ایثار و شهادت برگزار شده است.

قربانی افزود: بر همه ما خادمین مردم در هر سنگری که مشغول خدمت گذاری هستیم واجب است که نسبت به ترویج فرهنگ ایثار و شهادت اهتمام ویژه ای را داشته باشیم.

وی در ادامه بیان داشت: ما همه مدیون رشادت های عزیزانی هستیم که در راستای دفاع از کیان مقدس جمهوری اسلامی ایران بی ادعا از خود گذشتند و جان خود را تقدیم کردند تا نظام و انقلاب برجا و استوار بماند.

شهردار صالحیه با اشاره به اینکه در این همایش مسائل آموزشی راجع به جانبازان عزیز را نیز خواهیم داشت گفت: در این همایش قوانین مربوط به ایثارگران و دستورالعمل های مربوطه در خصوص رعایت مناسب سازی ویژه جانبازان و معلولین آموزش داده خواهد شد که این آموزش ها از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

بر اساس این گزارش گفتنی است قربانی شهردار صالحیه نماینده ویژه شهرداران در حوزه مناسب سازی ویژه جانباران و معلولین استان تهران انتخاب شده است.

