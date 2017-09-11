به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از «رویترز»، بعد از فرار تروریست های داعشی از پایگاه های خود در عراق، دولت این کشور حدود ۱۴۰۰ زن و کودک از اعضای خانواده عناصر گروهک تروریستی داعش را در اختیار دارد.

بر اساس این خبر این افراد اعضای خانواده تروریست های غیر عراقی هستند و سازمان اطلاعات عراق تأکید کرده که بیشتر زنان داعشی از کشورهایی مانند تاجیکستان، آذربایجان و روسیه هستند و تعداد کمی هم از آسیای شرقی و فرانسه و آلمان به عراق سفر کرده اند.

دولت عراق همسران و کودکان تروریست های داعشی را از ۳۰ آگوست گذشته تا کنون در یک اردوگاه نظامی در جنوب موصل نگه داری می کند و یک افسر در نهادهای اطلاعاتی عراق تأکید کرده که دولت می خواهد هویت واقعی این افراد را کشف کند زیرا شمار زیادی از آنها دیگر گذرنامه ها یا مدارک شناسایی خود را در اختیار ندارند.

در حالی که به گفته یکی از مسئولان امدادی عراقی این مجموعه بزرگترین مجموعه از اعضای خانواده های تروریست های داعشی است که در موصل و دیگر مناطق در شمال عراق نگاه داری می شوند، «احمد الطائی» یکی از فرماندهان عملیات آزادسازی نینوا اعلام کرد که دولت عراق با این افراد رفتار بسیار خوبی دارد با وجود اینکه همسران این زنان مجرم هستند اما در بازجویی از همسران تروریست های داعش مشخص شده که شمار زیادی از آنها فریب داعش را خورده اند.

شماری از خبرنگاران بین المللی موفق شده اند با این مجموعه گفتگو کنند، رویترز گزارش داده که یکی از همسران تروریست های داعش که اصالتا چچنی است و در فرانسه زندگی کرده به خبرنگاران گفته که دوست دارد به پاریس بازگردد و تأکید کرده که هیچ اطلاعی از همسرش که او را به عراق آورده ندارد.

یک مسئول در وزارت کشور عراق هم گفته که بغداد در تلاش است تا با سفارت خانه های متعدد گفتگو کند و شرایط انتقال این زنان و کودکان به کشورهایشان را فراهم کند زیرا عراق نمی تواند برای مدت طولانی این تعداد از افراد را نگهداری کند.