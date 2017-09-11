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۲۰ شهریور ۱۳۹۶، ۱۱:۲۱

فرمانده انتظامی هرمزگان:

بیش از یک تن مواد مخدر طی درگیری مسلحانه در هرمزگان کشف شد

بیش از یک تن مواد مخدر طی درگیری مسلحانه در هرمزگان کشف شد

بندرعباس - فرمانده انتظامی هرمزگان از کشف یک تن و ۲۲۰ کیلوگرم تریاک، طی یک درگیری مسلحانه با سوداگران مرگ در شهرستان جاسک خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار عزیزاله ملکی ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران بیان داشت: در راستای مقابله با سوداگران مرگ و در پی دریافت خبری مبنی بر انتقال محموله بزرگ مواد مخدر از منطقه مهران سیستان و بلوچستان به سمت شهرستان جاسک، پیگیری موضوع به صورت ویژه در دستور کار ماموران قرار گرفت.

وی افزود: ماموران انتظامی جاسک، با انجام کار اطلاعاتی و شناسایی مسیر تردد قاچاقچیان ، پس از درگیری مسلحانه با سوداگران مرگ در منطقه جانوری شهرستان ،یک تن و ۲۲۰ کیلوگرم تریاک از یک دستگاه تویوتا کشف کردند.

این مقام انتظامی تصریح کرد: با اعزام نیروهای کمکی و پاکسازی منطقه یک قبضه اسلحه جنگی، دو تیغه خشاب، ۵۰ فشنگ جنگی، یک دستگاه بی سیم و یک دستگاه تلفن همراه کشف شد.

سردار ملکی با اشاره به اینکه قاچاقچیان قصد انتقال مواد مخدر با استفاده از قایق های تندرو و از راه دریا به سمت بندرعباس را داشتند، اذعان داشت: قاچاقچیان با استفاده از موقعیت منطقه، به سمت روستاهای اطراف متواری شدند ؛ تلاش برای شناسایی قاچاقچیان متواری ادامه دارد.

فرمانده انتظامی هرمزگان ضمن قدردانی از همکاری خوب مردم با پلیس در شناسایی ، کشف جرایم و دستگیری مجرمان، خطاب به افراد فرصت طلب و قانون شکن گفت: با توجه به حضور و اشرافیت پلیس در جای جای نقاط استان و افزایش ضریب هوشیاری و تجارب پلیس در شناسایی و کشف جرایم، از این پس مجرمان و متهمان در امان نخواهند بود چرا که چشمان تیز بین پلیس در هر لحظه ناظر بر اعمال آنان است.

کد مطلب 4083760

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