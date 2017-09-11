ناکامی قاچاقچیان در انتقال محموله ۲۸۰ کیلوگرمی تریاک به مرکز کشور

به گزارش خبرنگار مهر، خدابخش روح الامینی صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه استان کرمان در مسیر ترانزیت مواد مخدر قرار دارد، گفت: در این استان عزم جدی برای مقابله با این پدیده شوم وجود دارد.

روح‌الامینی گفت: بعد از اطلاع مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر بافت از هدف شوم قاچاقچیان برای عبور یک محموله مواد مخدر از استان کرمان، با دستور مقام قضائی پلیس اقدام به ایجاد تور ایست و بازرسی نامحسوس در محور جاده فرعی اسفندقه به سمت بافت کرد.

وی با اشاره به اینکه پلیس بعد از یک تعقیب و گریز، موفق به متوقف کردن خودروی حامل مواد مخدر شد، ادامه داد: با تلاش مأموران پلیس مبارزه با موادمخدر بافت ۲۸ بسته مواد مخدر از نوع تریاک به وزن ۲۸۷ کیلوگرم کشف و ضبط شد.

روح‌الامینی با اشاره به اینکه این محموله در دستگاه خودروی ۴۰۵ جاسازی‌شده بود، گفت: قاچاقچیان قصد انتقال این مواد افیونی از استان‌های جنوبی به مرکز کشور را داشتند.

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان بافت عنوان کرد: پرونده برای تحقیقات تکمیلی برای شناسایی و دستگیری عوامل به شعبه بازپرسی ارجاع شده است.