رئیس حفاری نفت شرکت مناطق مرکزی ایران در گفتگو با مهر درباره طرح‌های توسعه ای این شرکت گفت : توسعه میادین نفتی خشت ، سعادت آباد و سروستان از مهمترین طرح های این شرکت محسوب می شود که عملیات حفاری آنها به زودی آغاز می شود .

حسین شوراب افزود : عملیات حفاری سه حلقه چاه جدید و تکمیل و تعمیر یک حلقه چاه در میدان خشت توسط شرکت حفاری شمال پیش بینی شده است.

وی گفت : در میادین نفتی سروستان و سعادت آباد نیز باید 7 حلقه چاه حفر شود که شرکت ملی حفاری ، نفت کاو ، اورینتال و شرکت حفاری پرشیا برای حفاری این دومیدان نفتی پیشنهادات خود را ارایه داده اند که از میان آنها یک شرکت باید انتخاب شود .

به گفته شوراب، با انتخاب پیمانکار ، عملیات حفاری برای توسعه این دو میدان آغاز می شود .

رئیس حفاری نفت مناطق مرکزی ایران قرارداد پیمانکاری حفاری این دو میدان نفتی را از نوع کلید در دست دانست و گفت : برای توسعه دومیدان نفتی سروستان و سعادت آباد 7 حلقه چاه حفاری می شود .

وی تاکید کرد : بدین ترتیب 25 تا 30 هزار به تولید نفت کشور افزوده می شود .