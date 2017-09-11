به گزارش خبرنگار مهر، مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان اردبیل پیش از ظهر دوشنبه در مراسم افتتاحیه این جشنواره به برگزاری این رقابت در سطح منطقه‌ای و در چهار مرکز اردبیل، پارس‌آباد، خلخال و مشگین شهر اشاره کرد.

هاجر جمادیه با اشاره به روایت ۱۰۳ داستان در مرحله منطقه‌ای افزود: از این تعداد ۲۷ قصه به مرحله استانی راه یافته و منتخبان این دوره نیز به مرحله کشوری راه خواهند یافت.

وی با اشاره به برگزاری این جشنواره در سه بخش اعضای کانون، مربیان و آزاد که شامل والدین هستند، اضافه کرد: جشنواره قصه‌گویی فرصتی برای طرح دغدغه‌های کودکان و مربیان به عموم مردم است.

مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان با تأکید به ضرورت استفاده بهینه از امکانات موجود در راستای تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی ادامه داد: از جمله اینکه از توانمندی کودکان و مربیان در داستان‌نویسی و قصه‌گویی برای طرح دغدغه‌ها استفاده می‌شود.

به گفته جمادیه کودکان اردبیلی استعدادهای قابل‌توجهی در امر داستان‌نویسی و قصه‌گویی دارند و در سال‌های اخیر نیز تعدادی به جشنواره‌های کشوری راه یافته‌اند.