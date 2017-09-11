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۲۰ شهریور ۱۳۹۶، ۱۱:۳۵

پیکر مطهر یک شهید گمنام در ایلام تشییع شد

پیکر مطهر یک شهید گمنام در ایلام تشییع شد

ایلام-مراسم تشییع و تدفین پیکر مطهر یک شهید گمنام صبح امروز در ستاد سپاه امیرالمومنین(ع) استان ایلام برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، فرمانده سپاه امیرالمومنین(ع) استان ایلام صبح امروز در این آیین گفت: با برکت خون آنها راه هدایت مردم روشن و عبور از تاریکی ها راحت‌تر شده است.

سردار سید صادق حسینی تصریح کرد: شهدا عامل افتخار اسلام و جمهوری اسلامی بوده و سند افتخار کشور هستند.

فرمانده سپاه امیرالمومنین(ع) استان ایلام گفت: شهدای گمنام برخلاف نامی که دارند هیچوقت گمنام نبوده و این را در تشییع این عزیزان در اقصی نقاط کشور شاهد بوده ایم.

وی ادامه داد: شهدا با دست های خالی در مقابل تجهیزات پیشرفته و منابع مالی قوی دشمن توانستند آبرومندانه در این آزمون عملی بیرون بیایند.

کد مطلب 4083806

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