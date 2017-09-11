پیکر مطهر یک شهید گمنام در ایلام تشییع شد

به گزارش خبرنگار مهر، فرمانده سپاه امیرالمومنین(ع) استان ایلام صبح امروز در این آیین گفت: با برکت خون آنها راه هدایت مردم روشن و عبور از تاریکی ها راحت‌تر شده است.

سردار سید صادق حسینی تصریح کرد: شهدا عامل افتخار اسلام و جمهوری اسلامی بوده و سند افتخار کشور هستند.

فرمانده سپاه امیرالمومنین(ع) استان ایلام گفت: شهدای گمنام برخلاف نامی که دارند هیچوقت گمنام نبوده و این را در تشییع این عزیزان در اقصی نقاط کشور شاهد بوده ایم.

وی ادامه داد: شهدا با دست های خالی در مقابل تجهیزات پیشرفته و منابع مالی قوی دشمن توانستند آبرومندانه در این آزمون عملی بیرون بیایند.