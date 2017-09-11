حضور ۲ هزار نفر در نماز جماعت مسجد دانشگاه امیرکبیر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه صنعتی امیرکبیر، سید جواد طباطبایی گفت: درحال حاضر این دانشگاه دارای ۲۴ ساختمان خوابگاهی است که در تمامی این خوابگاه ها به صورت مرتب و روزانه نماز مغرب و عشا اقامه می شود.

وی افزود: در ۱۲ ساختمان خوابگاهی دانشگاه نیز نماز صبح اقامه می شود.

مدیرکل فرهنگی واجتماعی دانشگاه صنعتی امیرکبیرعنوان کرد: نماز ظهر و عصر نیز به صورت مرتب در مسجد دانشگاه برگزار می شود.

طباطبایی اظهار داشت: به صورت میانگین روزانه حدود ۲ هزار نفر در نماز ظهر و عصر مسجد دانشگاه صنعتی امیرکبیر شرکت می کنند.

وی خاطرنشان کرد: دانشجویان، اساتید و کارکنان این دانشگاه توجه ویژه ای به موضوع نماز جماعت دارند بنابراین در مسجد دانشگاه و خوابگاه های دانشجویی موضوع اقامه نماز اقامه می شود.

مدیرکل فرهنگی و اجتماعی دانشگاه صنعتی امیرکبیر گفت: با مساعدت و توجه رئیس دانشگاه و مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه فعالیت های بسیار خوبی در حوزه نماز در این دانشگاه صورت گرفته است.

طباطبایی اظهار داشت: باتوجه به فعالیت های صورت گرفته در حوزه نماز دانشگاه صنعتی امیرکبیر برای دومین بار به عنوان نهاد شایسته تقدیر در حوزه نماز در کشور شناخته شد.

وی تاکید کرد: مسجد این دانشگاه با همکاری دانشجویان، اساتید و کارکنان به عنوان یک پایگاه خدمت رسانی و منشا خدمات مختلفی بوده است.