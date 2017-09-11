زیرساخت شهرک صنعتی زاگرس در استان کرمانشاه تامین شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی صنعت، معدن و تجارت استان کرمانشاه، سید نعمت اله حقیقی در جلسه کارگروه اشتغال این استان با اشاره به پیگیری های لازم برای فراهم سازی و تقویت زیرساخت های شهرک صنعتی زاگرس اظهار کرد: به منظور جذب سرمایه و حضور سرمایه گذاران در این شهرک صنعتی ۱۱۰ میلیارد ریال هزینه شده است.

وی در ادامه این جلسه با تشریح فعالیت ها و اقدامات این سازمان در جهت رفع موانع تولید گفت: کمک به توسعه زیر ساخت های مراکز تولیدی، مذاکره و تعامل با بانک های عامل به منظور جلب همکاری بیشتر آنها و جذب تسهیلات مورد نیاز طرح ها و واحدهای تولیدی از مهم ترین اقدامات سازمان صنعت، معدن و تجارت استان بود.

رییس سازمان صنعت، ‌ معدن و تجارت استان کرمانشاه اظهار داشت: یکی از اولویت های اصلی دولت تدبیر و امید فعال کردن بنگاه های راکد و افزایش ظرفیت تولیدی واحدهای نیمه فعال است که در راستای اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی که با شناسایی ۲۵۰ واحد صنعتی نیمه فعال و راکد و تزریق تسهیلات مربوط به اقتصاد مقاومتی آنها را فعال کرده و بار دیگر به چرخه تولید بازگرداند.