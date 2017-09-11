دو قایقران اسلالوم ایران عازم فرانسه شدند

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون قایقرانی، همزمان با برگزاری مسابقات اسلالوم قهرمانی جهان، ۲ کمپ توسعه و گسترش قایقرانی بانوان و طرح نخبه گزینی نوجوانان تحت نظر فدراسیون جهانی قایقرانی به میزبانی شهر پو فرانسه برگزار می شود.

کمپ توسعه و گسترش قایقرانی برای زنان با هدف افزایش توانایی های آن ها به کمک ورزش که تاکنون در کشورهای مختلف از جمله تایلند ، ترکیه، نپال، توگو، ایران، مراکش، کلمبیا و فرانسه برگزار شده است، امسال در فرانسه و با حضور ٥ ورزشکار و مربی برجسته از کشورهای سنگاپور، چین تایپه، بلغارستان، صربستان و ایران برگزار می شود که نماینده ی ایران در این بخش رکسانا رازقیان دارنده دو مدال برنز در دو رشته انفرادی کانو و کایاک بزرگسالان قهرمانی آسیا و کتایون اشرف سرمربی تیم ملی اسلالوم کشورمان می باشند.

نمایندگان کشورمان در این بخش علاوه بر تمرین در پیست آبهای خروشان، آموزش لازم جهت گسترش اسلالوم در کشور را خواهند دید.

در بخش دیگر این کمپ طرح نخبه گزینی اسلالوم برگزار می شود که با توجه به حضور پررنگ ایران و به واسطه فعالیت های گسترده کشورمان در این بخش، امیر رضانژاد دارنده مدال برنز تیمی مسابقات قهرمانی آسیا از سوی فدراسیون جهانی قایقرانی برای حضور در این طرح دعوت شده است.

نمایندگان کشورمان پس از حضور در این کمپ در مسابقات قهرمانی جهان شرکت می کنند. مسابقات قهرمانی جهان اسلالوم در بخش آبهای آرام و اکستریم اسلالوم با حضور بیش از ۵۰ کشور در فرانسه برگزار خواهد شد.

ورزشکاران ایران برای اولین با قایق مدل سورنا تولید داخلی که توسط شرکت سبز سپهراد تهیه شده در مسابقات حضور پیدا می کنند.

قایقرانان ایران در این کمپ و مسابقه خود را برای حضور موفق در مسابقات قهرمانی آسیا در رده های سنی زیر ۱۸ سال و زیر ۲۳ سال آماده خواهند کرد.