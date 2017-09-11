۴۰هزار فقره کارت هوشمند ملی باید تا پایان امسال در خمین صادر شود

مریم باقری در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: واجدین شرایط دریافت فعلی دریافت کارت ملی هوشمند در خمین ۵۸ هزار و ۳۸۲ نفر هستند و کسانی که تاکنون برای دریافت کارت هوشمند ملی اقدام نکردند، باید هر چه سریع تر ثبت نام کنند.

باقری افزود: امسال دو هزار و ۵۵۸ فقره کارت ملی هوشمند المثنی برای متقاضیانی که کارت ملی خود را گم کرده بودند در خمین صادر شده است.

رئیس اداره ثبت احوال خمین با اشاره به اینکه ظرفیت های لازم برای صدور کارت ملی هوشمند در این شهرستان فراهم است، تصریح کرد: سهمیه اداره ثبت احوال خمین تا پایان سال جاری صدور ۴۰ هزار فقره کارت ملی هوشمند است.

باقری خاطرنشان کرد: پنج ایستگاه با ظرفیت پذیرش روزانه ۳۰۰ متقاضی صدور کارت ملی هوشمند در شهرستان خمین فعال است و محدودیتی وجود ندارد، در حالی که روزانه فقط ۱۰۰ نفر برای صدور کارت ملی هوشمند به این ایستگاه ها مراجعه می کنند.

وی افزود: شهروندان با توجه به حجم ترافیک ثبت نام در پایان سال برای صدورکارت هوشمند ملی خود هرچه سریع تر اقدامات لازم را انجام دهند.

رئیس اداره ثبت احوال شهرستان خمین بیان کرد: واجدین شرایط دریافت کارت ملی هوشمند ازابتدای این طرح در شهرستان خمین ۸۶ هزار نفر بوده که از این تعداد ۳۷ هزار و ۲۱۰نفر متقاضی تاکنون کارت خود را دریافت کرده اند.

باقری با اشاره به اینکه کارت ملی هوشمند دربردارنده اطلاعات هویتی اشخاص با امضا و اثرانگشت دیجیتال است، اظهار داشت: این کارت ظرفیت هشت تراشه اطلاعاتی مانند بیمه سلامت، کارت پایان خدمت، گواهینامه رانندگی، کارت عابربانک و غیره را دارد که زمینه لازم را برای جلوگیری از وقوع جرایم و سوء استفاده فراهم کرده است.

رئیس اداره ثبت احوال شهرستان خمین به صدور و تعویض شناسنامه نیز اشاره کرد و گفت: سهمیه این شهرستان برای صدور شناسنامه تا پایان سال جاری شش هزار و ۶۰۰ فقره بوده که تاکنون چهار هزار فقره شناسنامه برای نوزادان متولد شده و متقاضیانی که درخواست تعویض و یا شناسنامه المثنی داشته اند صادر شده است.