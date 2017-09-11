به گزارش خبرنگار مهر، منصور ستوده صبح دوشنبه در نشست با نماینده مردم شهرستان تویسرکان، امام جمعه و فرماندار این شهرستان با تأکید بر اینکه در مکان هایی که آب کشاورزی بیشتری مصرف می شود، سازمان جهاد کشاورزی باید با تغییر کاربری اراضی آبی زراعی به گلخانه و صنایع وابسته به کشاورزی و حتی غیرکشاورزی نسبت به مدیریت مصرف آب اقدام کند، گفت: در اینصورت علاوه بر مصرف کمتر آب، اشتغالزایی بیشتری را نیز به دنبال خواهد داشت.

وی عنوان کرد: در صورت موافقت جهاد کشاورزی برای تغییر کاربری اراضی آبی کشاورزی به صنایع وابسته به کشاورزی، کمیسیون رسیدگی به صدور پروانه ها امادگی همکاری را دارد.

ستوده با تأکید بر اینکه بیش از ۹۰ درصد آب‌های زیرزمینی در بخش کشاورزی مصرف می‌شود، گفت: کشاورزان باید بهینه مصرف کنند تا کشاورزی در استان پایدار و ماندگار باشد.

ستوده با اشاره به وجود دو هزار و ۹۸ حلقه چاه فاقد پروانه فرم پنج و ۲۰۰ حلقه چاه فاقد پروانه فرم یک در شهرستان تویسرکان گفت: در صورت تایید کمیسیون رسیدگی به صدور پروانه‌ها برای تعداد ۲۰۰ پرونده فرم یک تا سقف ۲۵ متر مکعب پروانه بهره‌برداری صادر می‌شود.

وی با اشاره به بخشنامه‌ای که در سال ۹۳ برای دادن مجوز به برخی چاه‌های داخل منازل که برای آبیاری باغچه منازل و جدا سازی آب شرب از فضای سبز برای همدان داده شده بود، گفت: مقرر شده که این بخشنامه در شهرهای دیگر استان نیز اجرا شود.

سرپرست شرکت آب منطقه ای همدان عنوان کرد: باید از ظرفیت قانونی آیین نامه و بخشنامه‌ها در راستای حل مشکل مردم استفاده شود.

وی با اشاره به پیگیری‌های صورت گرفته در خصوص معدن بالای دست سد سرابی، گفت: از سال ۸۲ و ۸۳ براساس تأیید مشاور و ابلاغ نامه عنوان شده فعالیت معدن در حوزه آبریز مضر است و برای تمدید مجوز این معدن نیز در سال ۹۱ نیز استعلامی از منابع آب گرفته نشده است.

سرپرست شرکت آب منطقه‌ای همدان گفت: فرهنگ ورود خیرین به حوزه اجرای پروژه‌های بخش آب باید نهادینه شود.

سرپرست شرکت آب منطقه ای همدان از آغاز عملیات اجرایی نخستین پروژه خیری بخش آب در همدان خبر داد و بر اجرای طرح‌های کوچک و متوسط حوزه آب توسط خیرین تاکید کرد.

ستوده در خصوص آب بندهای مورد پیگیری در شهرستان نیز گفت:‌ با مبلغ ۵۰ میلیون تومانی که فرمانداری شهرستان برای مطالعه این آب بندها اختصاص داده، کار مطالعه استخر ذخیره آب کهنوش آغاز می‌شود، همچنین رایزنی لازم با خیری که مقرر شده هزینه ساخت آب بند روستای کهنوش را پرداخت کند نیز انجام گرفته است.

نماینده مردم تویسرکان در مجلس نیز با تأکید بر اینکه فعالیت معدن بالادست سد سرابی باید متوقف شود، گفت: همه مسئولین شهرستان و حتی استان با توجه به ضررهایی که این معدن به محیط زیست و آب شرب وارد می‌کند، خواستار تعطیلی معدن هستند.

محمدمهدی مفتح با اشاره به نشست انجام شده در خصوص آب بندهای شهرستان گفت: در احداث این آب بندها به خصوص آنکه قرار است توسط بخش خصوصی ساخته شود باید سریعتر وارد فاز عملیاتی شد تا کار با تاخیر انجام نشود.

فرماندار تویسرکان نیز در این جلسه گفت: با صاحبان چاه‌های عمیق که آب را برای کشت محصولات پر آب بر در اراضی دیم می‌فروشند، برخورد جدی می‌شود.

حبیب مومیوند با اشاره به پیگیری‌ها و تذکرات داده شده به صاحبان چاه‌هایی که به اراضی دیم برای کشت محصولات پر آب بر، آب فروشی می‌کنند، گفت: امسال نیز ابتدای مهرماه پیگیری و تذکرات لازم داده خواهد شد و با متخلفان برابر قانون برخورد می‌شود.