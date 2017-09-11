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۲۰ شهریور ۱۳۹۶، ۱۲:۱۲

رئیس جهاد کشاورزی بم:

۷۵ هزار تن خرما از نخلستان های بم برداشت می شود

۷۵ هزار تن خرما از نخلستان های بم برداشت می شود

کرمان - رئیس جهاد کشاورزی شهرستان بم گفت: پیش بینی می شود امسال ۷۵ هزار تن خرما از نخلستان های این شهرستان برداشت شود.

به گزارش خبرنگار مهر، رضا قهری پیش از ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در باغات شهرستان بم برداشت خرما از نخل های بارور از اول شهریور ماه  آغاز می شود و تا پایان مهرماه ادامه دارد.

وی افزود: امسال پیش بینی می شود از ۹ هزار هکتار باغات شهرستان بم، ۷۵ هزار تن محصول تولید و به بازارهای داخلی و خارجی عرضه شود.

رئیس جهاد کشاورزی شهرستان بم تصریح کرد: بیش از ۱۰۰ هزار نفر به صورت مستقیم و غیر مستقیم در فصل برداشت خرما مشغول به کار می شوند.

وی با اشاره به اینکه زمانی که یک سوم خوشه خرما رسیده باشد بهترین زمان برداشت محصول خرما است، گفت: باغداران باید در زمان برداشت محصول برای جلوگیری از ترشیدگی محصول، فواصل بین آبیاری ها را افزایش داده و از حجم آب در باغ بکاهند.

قهری یادآور شد: خرمای مضافتی بم یکی از با کیفیت ترین و مرغوبترین خرمای ایران و جهان است که شهرت زیادی دارد.

کد مطلب 4083841

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