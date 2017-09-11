انسداد ۵محور به دلیل نبود ایمنی/جاده فرعی شمشک-دیزین مسدود است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، در حال حاضر محور رامیان -اولنگ-شاهرود ‌واقع در استان‌های گلستان و سمنان‌، محور جدید استهبان-نی‌ریز و جاده قدیم فسا-داراب واقع در فارس، محور فرعی شمشک-دیزین و جاده دارزین-دهبکری ‌واقع در استان کرمان، به دلیل نبود ایمنی مسدود است.

براساس تصاویر دریافتی از دوربینهای نظارتی،سامانه‌های تردد شمار وگشت های شعب راهداری سراسر کشور، در حال حاضر به ‌استثنای محورهای مسدود و ممنوع ذیلاَ ذکر شده،‌ مابقی محورهای مواصلاتی کشور باز و تردد درآنها به ‌روال عادی در جریان است.

طی شبانه ‌روز گذشته، کل تردد ثبت ‌شده براساس آخرین اطلاعات دریافتی از ۲۱۰۹ تردد شمار فعال در محورهای برون‌ شهری، نسبت به روز قبل ۱.۱ درصد کاهش را نشان می‌دهد. همچنین سهم وسایل نقلیه سنگین ۱۲ درصد ، اوج تردد بین ساعات ۱۸ الی ۱۹ و کمترین تردد بین ساعات ۴ الی ۵ صبح صورت پذیرفته که هموطنان با آگاهی از این موضوع می‌توانند ساعات مناسب ‌تری را برای سفر انتخاب نمایند.

ممنوعیت تردد بدلیل مداخلات جوی:

۱- محوررامیان- اولنگ – شاهرود، واقع در استان هایگلستان و سمنان ، از مورخ ۲۹ فروردین۹۵ تا اطلاع بعدی، بدلیل نبود ایمنی کافی مسدود است.

۲- محور قدیم فسا – داراب، واقع در استان فارس از مورخ ۶ فروردین ۹۶ تا اطلاع بعدی ، بدلیل آبگرفتگی مسدود است.

۳- محور جدید استهبان – نی ریز، واقع در استان فارس از مورخ ۹ فروردین ۹۶ تا اطلاع بعدی ، بدلیل نبود ایمنی کافی مسدود است.

۴- محور فرعی شمشک – دیزین، واقع در استان های البرز و تهران، از مورخ ۱۷ تیر ۹۶ تا اطلاع بعدی ، بدلیل نبود ایمنی کافی مسدود است.

۵-محور دارزین-دهبکری ،واقع در استان کرمان ،از مورخ ۲۵ مرداد ۹۶ تا اطلاع بعدی ، بدلیل نبود ایمنی کافی مسدود است.

ممنوعیت تردد بدلیل عملیات کارگاه جاده‌ای:

۱- محور سیرجان – بندرعباس، واقع در استان کرمان، از مورخ ۱ مرداد لغایت ۱ دی ۹۶، به صورت ۲۴ ساعته ، به‌دلیل اجرای عملیات تعمیر (تعویض) روکش آسفالت، کیلومتر ۶۵ الی ۷۱، مسدود بوده و تردد از مسیر جایگزین باند قدیم سیرجان- بندرعباس به صورت دوطرفه انجام می گردد.

۲- محور گچساران- بی بی حکیمه - رگ سفید، واقع در استان کهگیلویه وبویراحمد، از مورخ ۳ مرداد لغایت ۱ اسفند ۹۶، بصورت شبانه روزی، بدلیل اجرای عملیات راهسازی ، کیلومتر ۳۱ الی ۵۲ ، مسدود بوده و تردد از مسیر جایگزین زیدون-رگ سفید انجام می گردد.

محدودیت تردد بدلیل عملیات کارگاه جاده‌ای:

الف) تهران و محورهای منتهی به آن:

۱- آزاد راه قم - تهران، واقع در استان قم ، از مورخ ۲ اردیبهشت لغایت ۲۰ شهریور۹۶، روزهای شنبه، یکشنبه، دوشنبه و چهارشنبه از ساعت ۸ الی ۱۷ و روز سه شنبه از ساعت ۸ الی ۱۲ هر هفته، به غیر از روزهای پنجشنبه، جمعه، ایام تعطیلات رسمی و همچنین روزهای قبل و بعد از تعطیلات چند روزه، بدلیل اجرای عملیات زیرسازی و نصب نیوجرسی مفصلی در رفوژ وسط آزاد راه، کیلومتر ۰ ( عوارضی ) الی ۱۲.۵ ، تردد همزمان با اجرای عملیات و رعایت جوانب احتیاط با اعمال محدودیت ترافیکی در یک خط عبور ( یک سوم مسیر ) انجام می‌شود.

۲- محور کرج – چالوس (حدفاصل تونل کندوان تا میدان امیر کبیر ) ، واقع در استان البرز، از مورخ ۲ اردیبهشت لغایت ۲۰ شهریور ۹۶، روزهای شنبه تا سه شنبه از ساعت ۸ الی ۱۷ و روز چهارشنبه از ساعت ۸ الی ۱۲ هر هفته ، به غیر از روزهای پنجشنبه ، جمعه و ایام تعطیلات رسمی و همچنین روزهای قبل و بعد از تعطیلات چند روزه، بدلیل اجرای عملیات بهسازی و روکش آسفالت ، کیلومتر ۰ الی ۷۵ ، تردد همزمان با اجرای عملیات و رعایت جوانب احتیاط انجام می‌شود.

۳- محور کرج – بویین زهرا ( کیانمهر – ماهدشت – اشتهارد – بویین زهرا ( باند جنوبی ) )، واقع در استان البرز، از مورخ ۲۰ خرداد لغایت ۲۰ شهریور ۹۶، روزهای شنبه تا چهارشنبه از ساعت ۷ الی ۱۷ هر هفته، به غیر از روزهای پنجشنبه ، جمعه و ایام تعطیلات رسمی و همچنین روزهای قبل و بعد از تعطیلات چند روزه، بدلیل اجرای عملیات بهسازی و روکش آسفالت ، کیلومتر ۰ الی ۴۵ ، تردد همزمان با اجرای عملیات و رعایت جوانب احتیاط انجام می‌شود.

۴- محور کندوان (حدفاصل چالوس تا دهانه شمالی تونل کندوان ) ، واقع در استان مازندران، از مورخ ۱۷ مرداد لغایت ۲۰ شهریور ۹۶ و همچنین ازمورخ ۲ مهر لغایت ۳۰ مهر ۹۶، از ساعت ۲ بامداد الی ۱۲، روزهای یکشنبه ،دوشنبه ،سه شنبه هر هفته ،به غیر از روزهای شنبه ،چهارشنبه ،پنجشنبه ، جمعه و ایام تعطیلات رسمی و همچنین روزهای قبل و بعد از تعطیلات چند روزه، بدلیل اجرای عملیات لکه گیری و روکش آسفالت ، کیلومتر ۰ الی ۸۰ ، تردد همزمان با اجرای عملیات و رعایت جوانب احتیاط انجام می‌شود.

۵- محور هراز (حدفاصل آمل تا امامزاده هاشم ) ، واقع در استان مازندران، از مورخ ۱۷ مرداد لغایت ۲۰ شهریور ۹۶ و همچنین ازمورخ ۲ مهر لغایت ۳۰ مهر ۹۶، از ساعت ۲ بامداد الی ۱۲، روزهای یکشنبه ،دوشنبه ،سه شنبه هر هفته ،به غیر از روزهای شنبه ،چهارشنبه ،پنجشنبه ، جمعه و ایام تعطیلات رسمی و همچنین روزهای قبل و بعد از تعطیلات چند روزه، بدلیل اجرای عملیات لکه گیری و روکش آسفالت ، کیلومتر ۰ الی ۱۰۳ ، تردد همزمان با اجرای عملیات و رعایت جوانب احتیاط انجام می‌شود.

۶- محور سوادکوه (حدفاصل کمربندی قائمشهر- گدوک ) ، واقع در استان مازندران، از مورخ ۱۷ مرداد لغایت ۲۰ شهریور ۹۶ و همچنین ازمورخ ۲ مهر لغایت ۳۰ مهر ۹۶، از ساعت ۲ بامداد الی ۱۲، روزهای یکشنبه ،دوشنبه ،سه شنبه هر هفته ،به غیر از روزهای شنبه ،چهارشنبه ،پنجشنبه ، جمعه و ایام تعطیلات رسمی و همچنین روزهای قبل و بعد از تعطیلات چند روزه، بدلیل اجرای عملیات لکه گیری و روکش آسفالت ، کیلومتر ۰ الی ۹۰ ، تردد همزمان با اجرای عملیات و رعایت جوانب احتیاط انجام می‌شود.

۷- آزاد راه تهران – قم (حدفاصل عوارضی حرم تا پل فرودگاه امام خمینی (ره) ) ، واقع در استان تهران ، از مورخ ۶ شهریور لغایت ۲۰ شهریور۹۶ و همچنین از مورخ ۲ مهر لغایت ۳۰ آبان ۹۶، از ساعت ۸ الی ۱۸، روزهای شنبه، یکشنبه، دوشنبه، چهارشنبه و همچنین روز های سه شنبه و پنجشنبه از ساعت ۸ الی ۱۴ هر هفته، به غیر از روزهای جمعه، ایام تعطیلات رسمی و همچنین روزهای قبل و بعد از تعطیلات چند روزه، بدلیل اجرای عملیات نصب نیوجرسی مفصلی در رفورژ میانی، کیلومتر ۰ الی ۳۰ ، تردد همزمان با اجرای عملیات و رعایت جوانب احتیاط با اعمال محدودیت ترافیکی در یک خط عبور ( یک سوم مسیر ) انجام می‌شود.

ب) سایر محورها:

آذربایجان شرقی:

۱- آزاد راه تبریز– زنجان (تونل شیبلی) ، واقع در استان آذربایجان شرقی، از مورخ ۲۷ تیر لغایت ۱۵ مهر ۹۶، ساعت ۸ الی ۱۷، به ‌دلیل اجرای عملیات احداث روشنایی تونل، کیلومتر ۲۶ الی ۶۰۰+۲۸، تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود.

۲- محور ورزقان– خاروانا ،واقع در استان آذربایجان شرقی، از مورخ ۱۳ مرداد لغایت ۱۱ مهر ۹۶، ساعت ۷ الی ۲۰، به ‌دلیل اجرای عملیات لکه گیری و روکش آسفالت، کیلومتر ۳ الی ۴۵، تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود.

آذربایجان غربی:

فاقد وصول درخواست کارگاه جاده ای از استان یاد شده

اردبیل:

۱- محور اردبیل– سرچم ،واقع در استان اردبیل ، از مورخ ۳۰ مرداد لغایت ۳۰ مهر ۹۶، ساعت ۸ الی ۱۷، به ‌دلیل اجرای عملیات تکمیل سیستم روشنایی تونل های ۱ تا ۱۲، کیلومتر ۸۰۰+۹۴ الی ۱۱۷ ، تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود.

اصفهان

۱- محور داران - اصفهان، واقع در استان اصفهان، از مورخ ۷ تیر لغایت ۷ آبان ۹۶، ساعت ۸ الی ۱۹، به ‌دلیل اجرای عملیات لکه گیری هندسی و روکش آسفالت، کیلومتر ۲۸ الی ۵۰، تردد همزمان با اجرای عملیات، بامحدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود.

۲- محور خور - طبس، واقع در استان اصفهان، از مورخ ۷ تیر لغایت ۷ آبان ۹۶، ساعت ۸ الی ۱۹، به ‌دلیل اجرای عملیات لکه گیری هندسی و روکش آسفالت، کیلومتر ۲۰ الی ۶۶، تردد همزمان با اجرای عملیات، بامحدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود.

۳- محور اصفهان - داران، واقع در استان اصفهان، از مورخ ۷ تیر لغایت ۷ آبان ۹۶، ساعت ۸ الی ۱۹، به ‌دلیل اجرای عملیات لکه گیری هندسی و روکش آسفالت، کیلومتر ۷۳ الی ۹۵، تردد همزمان با اجرای عملیات، بامحدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود.

۴- محور سه راهی جندق – معلمان، واقع در استان اصفهان، از مورخ ۱۱ تیر لغایت ۲۰ اسفند ۹۶، ساعت ۸ الی ۱۹، به ‌دلیل اجرای عملیات لکه گیری هندسی و روکش آسفالت، کیلومتر ۹ الی ۸۱، تردد همزمان با اجرای عملیات، بامحدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود.

۵- محور فولادشهر – اصفهان و بالعکس ( آزاد راه ذوب آهن )، واقع در استان اصفهان، از مورخ ۱۵ تیر لغایت ۲۰ اسفند ۹۶، ساعت ۸ الی ۱۹، به ‌دلیل اجرای عملیات جمع آوری گاردریل، جمع آوری و تعویض پایه های روشنایی، زیرسازی و نصب حفاظ بلوک مفصلی بتنی، کیلومتر ۶ الی ۲۰، تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود.

۶- محور نجف آباد – تیران ، واقع در استان اصفهان، از مورخ ۹ مرداد لغایت ۹ آبان ۹۶، ساعت ۷ الی ۱۹، به ‌دلیل اجرای عملیات تعریض محور ، کیلومتر ۱ الی ۹، تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود.

۷- محور کمربندی داران، واقع در استان اصفهان، از مورخ ۲۳ شهریور لغایت ۳۰ مهر ۹۶، ساعت ۷ الی ۱۹، به ‌دلیل اجرای عملیات باند دوم پل قفر ، کیلومتر ۸ الی ۱۱، رمپ و لوپ پل قفر به ورودی شهر داران مسد.ود بوده و تردد از محور جایگزین پل کارگران انجام می گردد.

۸- محور کمربندی گلپایگان– گوگد ، واقع در استان اصفهان، از مورخ ۸ شهریور لغایت ۲۰ شهریور ۹۶، ساعت ۸ الی ۱۸، به ‌دلیل اجرای عملیات احداث زیرگذر ، کیلومتر ۲ الی ۱۰۰+۲، تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود.

۹- محور گلپایگان– تیکن- خونداب ، واقع در استان اصفهان، از مورخ ۵ شهریور لغایت ۳۰ مهر ۹۶، ساعت ۸ الی ۱۷، به ‌دلیل اجرای عملیات تعریض پل ها ، کیلومتر ۶ الی ۱۶، تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود.

۱۰- محور زرین شهر- شهرکرد ، واقع در استان اصفهان، از مورخ ۱۴ شهریور لغایت ۱۴ آبان ۹۶، ساعت ۸ الی ۱۸، به ‌دلیل اجرای عملیات تعریض پل ، کیلومتر ۱۴ الی ۱۵، تردد همزمان با اجرای عملیات از یک لاین باند مخالف با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود.

۱۱- محور اصفهان- داران (مسیررفت و برگشت) ، واقع در استان اصفهان، از مورخ ۲۲ شهریور لغایت ۲۲ آبان ۹۶، ساعت ۸ الی ۱۹، به ‌دلیل اجرای عملیات آسفالت ، کیلومتر ۷۲ الی ۱۲۴، تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود.

۱۲- محور نائین- اصفهان ، واقع در استان اصفهان، از مورخ ۲۲ شهریور لغایت ۲۲ آبان ۹۶، ساعت ۸ الی ۱۹، به ‌دلیل اجرای عملیات آسفالت ، کیلومتر ۸ الی ۳۱، تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود.

ایرانشهر:

۱- محور ایرانشهر – بم، واقع در جنوب استان سیستان و بلوچستان، از مورخ ۱۲ اردیبهشت لغایت ۲۹ مهر ۹۶، ساعت ۷ الی۱۷:۳۰، به ‌دلیل اجرای عملیات روکش آسفالت، کیلومتر ۱۳۰ الی ۲۴۰، تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود.

۲- محور ایرانشهر – خاش، واقع در جنوب استان سیستان و بلوچستان، از مورخ ۲ خرداد لغایت ۲۰ اسفند ۹۶، ساعت ۷ الی۱۷:۳۰، به ‌دلیل اجرای عملیات بهسازی ( تعریض ) و روکش آسفالت، کیلومتر ۳۵ الی ۵۷، تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود.

۳- محور ایرانشهر– بمپور (بزرگراه شهیدمرادی)، واقع در جنوب استان سیستان و بلوچستان، از مورخ ۱۵ خرداد لغایت ۱۵ مهر ۹۶، ساعت ۷:۳۰ الی۱۷:۳۰، به ‌دلیل اجرای عملیات احداث پروژه روشنایی، کیلومتر ۰ الی ۱۴، تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود.

۴- محور سرباز – کافه بلوچی ،واقع در جنوب استان سیستان و بلوچستان، از مورخ ۲۴ تیر لغایت ۱۵ اسفند ۹۶، ساعت ۶:۳۰ الی ۱۸ ، به ‌دلیل اجرای عملیات روکش آسفالت، کیلومتر ۰ الی ۱۸، تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود.

۵- محور ایرانشهر – جکیگور،واقع در جنوب استان سیستان و بلوچستان، از مورخ ۲۸ مرداد لغایت ۲۷ مهر ۹۶، ساعت ۷:۳۰ الی ۱۷:۳۰ ، به ‌دلیل اجرای عملیات روکش آسفالت، کیلومتر ۱۰۳ الی ۱۹۳، تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود.

۶- محور سه راهی سرباز – جکیگور، واقع در جنوب استان سیستان و بلوچستان، از مورخ ۲۴ شهریور لغایت ۲۴ بهمن ۹۶، ساعت ۷:۳۰ الی ۱۸:۳۰، به ‌دلیل اجرای عملیات تاسیسات زیربنایی، کیلومتر ۱۰۵ الی ۱۷۰، تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود.

ایلام:

۱- محور ایلام – مهران، واقع در استان ایلام ، از مورخ ۱ اردیبهشت لغایت ۲۰ اسفند ۹۶، ساعت ۸ الی ۱۷، به‌دلیل اجرای عملیات چهارخطه کردن، حدفاصل ( تقاطع ماربره – صالح آباد ) کیلومتر ۱۴ تا ۳۱ ، تردد همزمان با اجرای عملیات، بامحدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود .

۲- محور ملکشاهی – مهران ( حدفاصل ترشابه – ملکشاهی ) ،واقع در استان ایلام ، از مورخ ۱ اردیبهشت لغایت ۳۰ آبان ۹۶، ساعت ۷ الی ۱۸، به‌دلیل اجرای عملیات بهسازی و تعریض، کیلومتر ۴۵ تا ۵۰۰+۴۹، تردد همزمان با اجرای عملیات، بامحدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود.

۳- محور ایلام – مهران ( حدفاصل ایلام – صالح آباد ) ،واقع در استان ایلام ، از مورخ ۱ خرداد لغایت ۲۰ اسفند ۹۶، ساعت ۷ الی ۱۸، به‌دلیل اجرای عملیات چهارخطه کردن، کیلومتر ۴ تا ۱۴ ، تردد همزمان با اجرای عملیات، بامحدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود.

۴- محور صالح آباد – مهران ( گلان ) ،واقع در استان ایلام ، از مورخ ۱۰ مرداد لغایت ۲۰ شهریور ۹۶، ساعت ۶ الی ۲۲، به‌دلیل اجرای عملیات بهسازی، کیلومتر ۱۰۰+۳۳ تا ۵۵ ، تردد همزمان با اجرای عملیات، بامحدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود.

۵- محور صالح آباد – مهران ( کنجاچم ) ،واقع در استان ایلام ، از مورخ ۱۰ مرداد لغایت ۲۰ شهریور ۹۶، ساعت ۶ الی ۲۲، به‌دلیل اجرای عملیات بهسازی، کیلومتر ۵۵ تا ۶۳ ، تردد همزمان با اجرای عملیات، بامحدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود.

بوشهر:

۱- محور برازجان – کنارتخته (حدفاصل سه راهی وحدتیه-قلعه سفید) ، واقع دراستان بوشهر، از مورخ ۱۱ خرداد لغایت ۱۱ مهر ۹۶، ساعت ۸ الی ۱۸ ، به‌ دلیل اجرای عملیات احداث شبکه روشنایی ، از کیلومتر ۲۵ تا ۲۶ ، تردد همزمان با اجرای عملیات ، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود .

۲- محورکنگان – عسلویه ، واقع دراستان بوشهر ، از مورخ ۲۶ خرداد لغایت ۲۶ مهر ۹۶، ساعت ۷ الی ۱۸ ، به‌ دلیل اجرای عملیات فیبر نوری، از کیلومتر ۰ تا ۸۰ ، تردد همزمان با اجرای عملیات ، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود .

۳- محور چغادک – بوشهر ( تقاطع غیر همسطح چغادک )، واقع دراستان بوشهر، از مورخ ۲۶ خرداد لغایت ۲۰ شهریور ۹۶، ساعت ۶ الی ۱۸، به‌ دلیل اجرای عملیات اصلاح تقاطع غیر همسطح چغادک، از کیلومتر ۰ تا ۶۵۰+۰، تردد همزمان با اجرای عملیات ، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود .

۴- محور اهرم – دلوار ( تقاطع انبارک)، واقع دراستان بوشهر، از مورخ ۷ تیر لغایت ۷ اسفند ۹۶، ساعت ۷ الی ۲۰، به‌ دلیل اجرای عملیات تعریض و ساماندهی، از کیلومتر ۴۰۰+۳ تا ۵ ، تردد همزمان با اجرای عملیات ، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود .

۵- محور ساحلی دلوار – بندر رستمی ( حدفاصل باشی تا خواجه خضر )، واقع دراستان بوشهر، از مورخ ۱۳ تیر لغایت ۱۳ دی ۹۶، ساعت ۷ الی ۱۷، به‌ دلیل اجرای عملیات شانه سازی، از کیلومتر ۰ تا ۴۲۳+۷ ، تردد همزمان با اجرای عملیات ، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود .

۶- محور برازجان – شیراز ،واقع دراستان بوشهر، از مورخ ۲۸ تیر لغایت ۲۰ اسفند ۹۶، ساعت ۷ الی ۲۰، به‌ دلیل اجرای عملیات بهسازی تقاطع غیر همسطح ، از کیلومتر ۰ تا ۷۰۰+۱ ، تردد همزمان با اجرای عملیات ، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود .

۷- محور آبپخش – گناوه ،واقع دراستان بوشهر، از مورخ ۲۵ تیر لغایت ۲۵ دی ۹۶، ساعت ۷ الی ۲۰، به‌ دلیل اجرای عملیات تعریض و بهسازی ، از کیلومتر ۰ تا ۲۰۰+۵ ، تردد همزمان با اجرای عملیات ، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود .

۸- محور اهرم – فراشبند ،واقع دراستان بوشهر، از مورخ ۲۸ تیر لغایت ۲۰ اسفند ۹۶، ساعت ۷ الی ۲۰، به‌ دلیل اجرای عملیات بهسازی، از کیلومتر ۵۰۰+۶ تا ۵۰۰+۱۰، تردد همزمان با اجرای عملیات ، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود .

۹- محور کلمه – بوشکان ،واقع دراستان بوشهر، از مورخ ۸ مرداد لغایت ۸ بهمن ۹۶، ساعت ۷ الی ۲۰، به‌ دلیل اجرای عملیات بهسازی و اصلاح قوس های سوم و چهارم، از کیلومتر ۱۱ تا ۱۸، تردد همزمان با اجرای عملیات ، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود.

۱۰- محور اهرم – دلوار(حدفاصل اهرم تا روستای شورکی) ،واقع دراستان بوشهر، از مورخ ۱۶ شهریور لغایت ۱۶ آبان ۹۶، ساعت ۷ الی ۱۸، به‌ دلیل اجرای عملیات بهسازی،تعریض و احداث پل و تقاطع، از کیلومتر ۰ تا ۵۴۰+۳ ، تردد همزمان با اجرای عملیات ، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود.

۱۱- محور ساحلی بوشهر– دیر(محدوده روستای گاهی) ،واقع دراستان بوشهر، از مورخ ۲۲ شهریور لغایت ۲۲ آذر ۹۶، ساعت ۷ الی ۲۰، به‌ دلیل اجرای عملیات احداث پل ، از کیلومتر ۵۰ تا ۲۵۰+۵۰ ، تردد همزمان با اجرای عملیات ، با محدودیت و رعایت احتیاط از کنار گذر احداثی بصورت دو طرفه انجام می‌شود.

۱۲- محور بنه گز – عالیشهر، واقع دراستان بوشهر، از مورخ ۲ مهر لغایت ۱۵ اسفند ۹۶، بصورت ۲۴ ساعته، به‌ دلیل اجرای عملیات بهسازی محور، از کیلومتر ۰ تا ۳۰۰+۴، مسدود بوده و تردد از مسیر جایگزین چغادک – عالیشهر انجام می گردد.

چهار محال وبختیاری:

۱- محور شهرکرد – اردل (پل بهشت آباد) ،واقع دراستان چهارمحال و بختیاری، از مورخ ۱۷ شهریور لغایت ۲۶ شهریور ۹۶، ساعت ۸ الی ۱۸ ، به‌ دلیل اجرای عملیات درز انبساط به روش پلیمری ، کیلومتر ۴ ، تردد همزمان با اجرای عملیات ، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود.

خراسان جنوبی:

۱- محور بیرجند - خوسف، واقع دراستان خراسان جنوبی ، از مورخ ۵ اردیبهشت لغایت ۳۰ شهریور ۹۶، ساعت ۷:۳۰ الی ۱۷ ، به‌ دلیل اجرای عملیات درزگیری، کیلومتر ۱۰۰ الی ۱۵۰، تردد همزمان با اجرای عملیات ، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود.

۲- محور بیرجند – قاین - گناباد، واقع دراستان خراسان جنوبی ، از مورخ ۵ اردیبهشت لغایت ۳۰ شهریور ۹۶، ساعت ۷:۳۰ الی ۱۷ ، به‌ دلیل اجرای عملیات درزگیری، کیلومتر ۰ الی ۳۵، تردد همزمان با اجرای عملیات ، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود.

۳- محور سربیشه - نهبندان، واقع دراستان خراسان جنوبی ، از مورخ ۳ اردیبهشت لغایت ۳۰ مهر ۹۶، ساعت ۷ الی ۱۷، به‌ دلیل اجرای عملیات روکش آسفالت، کیلومتر ۰ تا ۱۴۰ ، تردد همزمان با اجرای عملیات ، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود.

۴- محور نهبندان – زابل ، واقع دراستان خراسان جنوبی ، از مورخ ۲۸ اردیبهشت لغایت ۳۰ شهریور ۹۶، ساعت ۷:۳۰ الی ۱۷، به‌ دلیل اجرای عملیات شانه سازی ، کیلومتر ۴۰ تا ۴۶ ، مسدود بوده و تردد از مسیر انحرافی انجام می گردد.

۵- محور فردوس – دیهوک ، واقع دراستان خراسان جنوبی ، از مورخ ۱۰ خرداد لغایت ۲۰ شهریور ۹۶، ساعت ۷:۳۰ الی ۱۷، به‌ دلیل اجرای عملیات روکش آسفالت، کیلومتر ۲۵ تا ۳۵ ، تردد همزمان با اجرای عملیات ، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود.

۶- محور فردوس – سرایان ، واقع دراستان خراسان جنوبی ، از مورخ ۱۸ خرداد لغایت ۲۰ شهریور ۹۶، ساعت۷ الی ۱۹، به‌ دلیل اجرای عملیات لکه گیری و روکش آسفالت، کیلومتر ۴۰۰+۶ تا ۲۲ ، تردد همزمان با اجرای عملیات ، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود.

۷- محور فردوس – بجستان ، واقع دراستان خراسان جنوبی ، از مورخ ۱۸ خرداد لغایت ۲۰ شهریور ۹۶، ساعت۷ الی ۱۹، به‌ دلیل اجرای عملیات لکه گیری و روکش آسفالت، کیلومتر ۱۰تا ۷۰۰+۴۷ ، تردد همزمان با اجرای عملیات ، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود.

۸- محور فردوس – دیهوک ، واقع دراستان خراسان جنوبی ، از مورخ ۱۸ خرداد لغایت ۲۰ شهریور ۹۶، ساعت۷:۳۰ الی ۱۷، به‌ دلیل اجرای عملیات زیرسازی ،روسازی و ابنیه ،کیلومتر ۳۵ تا ۴۳۹+۵۹ ، تردد همزمان با اجرای عملیات ، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود.

۹- محور حاجی آباد – آبیز ، واقع دراستان خراسان جنوبی ، از مورخ ۱۸ مرداد لغایت ۳۰ مهر ۹۶، ساعت ۷ الی ۱۹ ، به‌ دلیل اجرای عملیات روکش آسفالت گرم ،کیلومتر ۰ الی ۱۰ ، تردد همزمان با اجرای عملیات ، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود.

۱۰- محور حاجی آباد – کال شور- بند آخوند ، واقع دراستان خراسان جنوبی ، از مورخ ۱۸ مرداد لغایت ۳۰ مهر ۹۶، ساعت ۷ الی ۱۹ ، به‌ دلیل اجرای عملیات شانه سازی لکه گیری ،کیلومتر ۰ الی ۵۵ ، تردد همزمان با اجرای عملیات ، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود.

۱۱- محور حاجی آباد – پیشبر- زهان ، واقع دراستان خراسان جنوبی ، از مورخ ۱۸ مرداد لغایت ۳۰ مهر ۹۶، ساعت ۷ الی ۱۹ ، به‌ دلیل اجرای عملیات ابنیه فنی و نصب تابلو ،کیلومتر ۰ الی ۵۳ ، تردد همزمان با اجرای عملیات ، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود.

۱۲- محور حاجی آباد – تجنود- ملکی ، واقع دراستان خراسان جنوبی ، از مورخ ۱۸ مرداد لغایت ۳۰ مهر ۹۶، ساعت ۷ الی ۱۹ ، به‌ دلیل اجرای عملیات ایمن سازی تقاطها وبوته کنی ،کیلومتر ۰ الی ۸۰ ، تردد همزمان با اجرای عملیات ، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود.

۱۳- محور حاجی آباد – یزدان، واقع دراستان خراسان جنوبی ، از مورخ ۱۸ مرداد لغایت ۳۰ مهر ۹۶، ساعت ۷ الی ۱۹ ، به‌ دلیل اجرای عملیات شانه سازی و بوته کنی ،کیلومتر ۰ الی ۹۵ ، تردد همزمان با اجرای عملیات ، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود.

۱۴- محور حاجی آباد – افین- شیرگ ، واقع دراستان خراسان جنوبی ، از مورخ ۱۸ مرداد لغایت ۳۰ مهر ۹۶، ساعت ۷ الی ۱۹ ، به‌ دلیل اجرای عملیات نصب تابلو و دست انداز و ایمن سازی تقاطها و بوته کنی ،کیلومتر ۰ الی ۸۰ ، تردد همزمان با اجرای عملیات ، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود.

۱۵- محور طبس – اصفهان ، واقع دراستان خراسان جنوبی ، از مورخ ۱۸ مرداد لغایت ۱۰ مهر ۹۶، ساعت ۷ الی ۱۷ ، به‌ دلیل اجرای عملیات شانه سازی و اصلاح شیب شیروانی،کیلومتر ۶۲ الی ۷۲ ، تردد همزمان با اجرای عملیات ، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود.

۱۶- محور اسفدن – قاین ، واقع دراستان خراسان جنوبی ، از مورخ ۲۵ مرداد لغایت ۲۰ مهر ۹۶، ساعت ۷ الی ۱۹ ، به‌ دلیل اجرای عملیات بهسازی و سنگ فرش آیلند،کیلومتر ۰ الی ۱، تردد همزمان با اجرای عملیات ، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود.

۱۷- محور نهبندان – زابل، واقع دراستان خراسان جنوبی ، از مورخ ۲۵ مرداد لغایت ۲۰ آبان ۹۶، ساعت ۷ الی ۱۹، به‌ دلیل اجرای عملیات بهسازی و روکش آسفالت، کیلومتر ۴۱ الی ۴۳، مسدود بوده و تردد از کنار گذر انجام می گردد.

خراسان رضوی:

۱- محور باغچه – نیشابور – سبزوار - کاهک، واقع دراستان خراسان رضوی ، از مورخ ۲۶ فروردین لغایت ۳۱ شهریور ۹۶، ساعت ۷ الی ۱۸، به‌ دلیل اجرای عملیات مرمت رویه و آسفالت، کیلومتر ۰ الی ۴۱ ، تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود.

۲- آزاد راه مشهد - باغچه، واقع دراستان خراسان رضوی ، از مورخ ۲۶ فروردین لغایت ۳۱ شهریور ۹۶، ساعت ۷ الی ۱۸، به‌ دلیل اجرای عملیات مرمت رویه و آسفالت، کیلومتر ۰ الی ۳۹ ، تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود.

۳- محور کاشمر – شادمهر، واقع در استان خراسان رضوی، از مورخ ۸ شهریور لغایت ۳۰ مهر ۹۶، ساعت ۸ الی ۱۶، به‌ دلیل اجرای عملیات روکش آسفالت، کیلومتر ۸ الی ۲۸، تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود.

۴- محور تایباد – تربت جام، واقع در استان خراسان رضوی، از مورخ ۱ اردیبهشت لغایت ۲۰ آبان ۹۶، ۲۴ ساعته، به‌ دلیل اجرای عملیات احداث قطعه یک باند دوم محور، کیلومتر ۴ الی ۹ ، مسدود و تردد از محور قدیم کاریز – تربت جام انجام می‌شود.

۵- محور تایباد – تربت جام، واقع در استان خراسان رضوی، از مورخ ۱ اردیبهشت لغایت ۲۰ آبان ۹۶، ساعت ۷ الی ۱۸، به‌ دلیل اجرای عملیات احداث پل های زیر گذر کاریز و انسداد مسیر کمربندی کاریز، کیلومتر ۴ الی ۲۰۰+۹، مسدود و تردد از محور قدیم کاریز – تایباد انجام می‌شو

۶- محور نیشابور – باغچه(کمربندی نیشابور)، واقع در استان خراسان رضوی، از مورخ ۱۳ شهریور لغایت ۳۰ آبان ۹۶، ساعت ۸ الی ۱۷، به‌ دلیل اجرای عملیات جدول گذاری آیلند میانی، کیلومتر ۵ الی ۸۰۰+۷ ، تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود.

۷- محور سلطان آباد - سبزوار، واقع در استان خراسان رضوی، از مورخ ۱۰ اردیبهشت لغایت ۳۱ شهریور ۹۶، ساعت ۷ الی ۱۸، به‌ دلیل اجرای عملیات روکش آسفالت گرم، کیلومتر ۸ الی ۵۰۰+۲۰، تردد همزمان با اجرای عملیات ، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود.

۸- محور سلطان آباد - مشکان، واقع در استان خراسان رضوی، از مورخ ۱۰ اردیبهشت لغایت ۳۱ شهریور ۹۶، ساعت ۷ الی ۱۸، به‌ دلیل اجرای عملیات روکش آسفالت گرم، کیلومتر ۵۰۰+۵ الی ۱۸، تردد همزمان با اجرای عملیات ، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود.

۹- محور تربت حیدریه – سه راهی شادمهر ، واقع در استان خراسان رضوی، از مورخ ۱ خرداد لغایت ۳۱ شهریور ۹۶، ساعت ۸ الی ۱۸، به‌ دلیل اجرای عملیات روکش آسفالت گرم، کیلومتر ۵۰۰+۱۴ الی ۵۸۰+۲۰، تردد همزمان با اجرای عملیات ، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود.

۱۰- محور تربت حیدریه – مشهد، واقع در استان خراسان رضوی، از مورخ ۱۰ خرداد لغایت ۲۰ شهریور ۹۶، ساعت ۷ الی ۱۷، به‌ دلیل اجرای عملیات بلوار و آسفالت، کیلومتر ۲ الی ۵ ، تردد همزمان با اجرای عملیات ، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود.

۱۱- محور مشهد – نیشابور، واقع در استان خراسان رضوی، از مورخ ۶ خرداد لغایت ۶ آبان ۹۶، ساعت ۷ الی ۱۸، به‌ دلیل اجرای عملیات احداث پل تقاطع غیرهمسطح شهر جدید بینالود، کیلومتر ۵۵ ، تردد همزمان با اجرای عملیات ، با محدودیت و رعایت احتیاط از مسیر انحرافی احداثی انجام می‌شود.

۱۲- محور سرخس- مشهد، واقع در استان خراسان رضوی، از مورخ ۲۰ خرداد لغایت ۲۰ آذر ۹۶، ساعت ۷ الی ۱۸، به‌دلیل اجرای عملیات احداث باند دوم با تعریض از طرفین، کیلومتر ۰ الی ۶ ، تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود.

۱۳- محور فیض آباد- بجستان، واقع در استان خراسان رضوی، از مورخ ۲۰ خرداد لغایت ۲۰ شهریور ۹۶، ساعت ۷ الی ۱۸، به‌دلیل اجرای عملیات روکش آسفالت گرم، کیلومتر ۲۱ الی ۲۶، تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود.

۱۴- محور سرخس - مشهد، واقع در استان خراسان رضوی، از مورخ ۲۸ خرداد لغایت ۳۰ آبان ۹۶، ساعت ۷ الی ۱۷، به‌دلیل اجرای عملیات روکش آسفالت گرم، کیلومتر ۰ الی ۶، تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود.

۱۵- محور بردسکن – درونه، واقع در استان خراسان رضوی، از مورخ ۱۴ تیر لغایت ۲۰ شهریور ۹۶، ساعت ۷ الی ۱۸، به‌ دلیل اجرای عملیات شانه سازی و تنظیم شیب شیروانی، کیلومتر ۳۲ الی ۵۵ ، تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود .

۱۶- محور بجستان – گناباد ،واقع در استان خراسان رضوی، از مورخ ۲۴ تیر لغایت ۲۴ آبان ۹۶، ساعت ۷ الی ۱۷، به‌ دلیل اجرای عملیات بهسازی و روکش آسفالت، کیلومتر ۸ الی ۲۲، تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود .

۱۷- محور بجستان – فیض آباد ،واقع در استان خراسان رضوی، از مورخ ۲۴ تیر لغایت ۲۴ آبان ۹۶، ساعت ۷ الی ۱۷، به‌ دلیل اجرای عملیات بهسازی و روکش آسفالت، کیلومتر ۲۰ الی ۴۲، تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود .

۱۸- محور کاخک – کریمو، واقع در استان خراسان رضوی، از مورخ ۲۴ تیر لغایت ۳۰ مهر ۹۶، ساعت ۷ الی ۱۸، به‌ دلیل اجرای عملیات روکش آسفالت، کیلومتر ۸ الی ۱۶، تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود .

۱۹- محور بردسکن – سبزوار، واقع در استان خراسان رضوی، از مورخ ۳۰ تیر لغایت ۳۰ آبان ۹۶، ساعت ۸ الی ۱۸، به‌ دلیل اجرای عملیات بهسازی و روکش آسفالت، کیلومتر ۰ الی ۲۷، تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود.

۲۰- محور حکم آباد – سبزوار، واقع در استان خراسان رضوی، از مورخ ۸ مرداد لغایت ۲۰ شهریور ۹۶، ساعت ۸ الی ۱۷، به‌ دلیل اجرای عملیات روکش آسفالت ، کیلومتر ۵۰۰+۴ الی ۱۳ ،تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود.

۲۱- محور مشهد – تربت حیدریه، واقع در استان خراسان رضوی، از مورخ ۲۹ تیر لغایت ۱۰ آبان ۹۶، ساعت ۷ الی ۱۷، به‌ دلیل اجرای عملیات ماسه آسفالت ، کیلومتر ۱۱۶ الی ۱۲۶ ،تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود.

۲۲- محور رشتخوار – تربت حیدریه، واقع در استان خراسان رضوی، از مورخ ۱۰ مرداد لغایت ۲۰ شهریور ۹۶، ساعت ۸ الی ۱۷، به‌ دلیل اجرای عملیات روکش آسفالت ، کیلومتر ۲۲ الی ۴۱ ،تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود .

۲۳- محور مشهد – سبزوار ،واقع در استان خراسان رضوی، از مورخ ۱۰ مرداد لغایت ۳۰ آبان ۹۶، ساعت ۷ الی ۱۸، به‌ دلیل اجرای عملیات امهاء خط کشی ، کیلومتر ۰ الی ۳۰۰ ،تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود .

۲۴- محور مشهد – کلات ،واقع در استان خراسان رضوی، از مورخ ۱۰ مرداد لغایت ۳۰ آبان ۹۶، ساعت ۷ الی ۱۸، به‌ دلیل اجرای عملیات امهاء خط کشی ، کیلومتر ۰ الی ۱۶۰ ،تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود .

۲۵- محور مشهد – قوچان ،واقع در استان خراسان رضوی، از مورخ ۱۰ مرداد لغایت ۳۰ آبان ۹۶، ساعت ۷ الی ۱۸، به‌ دلیل اجرای عملیات امهاء خط کشی ، کیلومتر ۰ الی ۱۶۰ ،تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود .

۲۶- محور مشهد – تایباد ،واقع در استان خراسان رضوی، از مورخ ۱۰ مرداد لغایت ۳۰ آبان ۹۶، ساعت ۷ الی ۱۸، به‌ دلیل اجرای عملیات امهاء خط کشی ، کیلومتر ۰ الی ۲۵۰ ،تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود .

۲۷- محور مشهد – گناباد ،واقع در استان خراسان رضوی، از مورخ ۱۰ مرداد لغایت ۳۰ آبان ۹۶، ساعت ۷ الی ۱۸، به‌ دلیل اجرای عملیات امهاء خط کشی ، کیلومتر ۰ الی ۳۱۰ ،تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود .

۲۸- محور مشهد – سرخس ،واقع در استان خراسان رضوی، از مورخ ۱۰ مرداد لغایت ۳۰ آبان ۹۶، ساعت ۷ الی ۱۸، به‌ دلیل اجرای عملیات امهاء خط کشی ، کیلومتر ۰ الی ۱۸۰ ،تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود .

۲۹- محور فاروج – قوچان، واقع در استان خراسان رضوی، از مورخ ۲۸ مرداد لغایت ۲۰ آبان ۹۶، ساعت ۷ الی ۱۸، به‌ دلیل اجرای عملیات روکش آسفالت، کیلومتر ۱۲ الی ۲۵، تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود.

۳۰- محور فیض آباد – بجستان ( روستای میاندهی )، واقع در استان خراسان رضوی، از مورخ ۲۸ مرداد لغایت ۲۸ مهر ۹۶، ساعت ۸ الی ۱۸، به‌ دلیل اجرای عملیات نصب پل باکسی، کیلومتر ۲۷، مسدود بوده و تردد از مسیر انحرافی احداثی انجام می شود.

۳۱- محور قدیم باغچه – نیشابور(روستایی رازون-دیزباد)، واقع در استان خراسان رضوی، از مورخ ۱ شهریور لغایت ۳۱ شهریور ۹۶، ساعت ۸ الی ۱۶، به‌ دلیل اجرای عملیات روکش آسفالت، کیلومتر ۳۰ الی ۴۰، تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود.

۳۲- محور بردسکن – درونه (طبس)، واقع در استان خراسان رضوی، از مورخ ۶ شهریور لغایت ۳۰ مهر ۹۶، ساعت ۸ الی ۱۸، به‌ دلیل اجرای عملیات لکه گیری وماسه آسفالت مقطعی ، کیلومتر ۱۵ الی ۶۷، تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود.

۳۳- محور تربت جام – صالح آباد، واقع در استان خراسان رضوی، از مورخ ۶ شهریور لغایت ۱۰ مهر ۹۶، ساعت ۸ الی ۱۵، به‌ دلیل اجرای عملیات شانه سازی، کیلومتر ۸۰۰+۳۵ الی ۴۰۰+۳۸، تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود.

۳۴- محور درگز – لطف آباد، واقع در استان خراسان رضوی، از مورخ ۸ شهریور لغایت ۳۰ مهر ۹۶، ساعت ۷ الی ۱۷، به‌ دلیل اجرای عملیات حفاری جهت مطالعات شناسایی خاک و طرح بهسازی، کیلومتر ۰ الی ۲۰، تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود.

۳۵- محور بردسکن – سبزوار ،واقع در استان خراسان رضوی ، از مورخ ۷ شهریور لغایت ۱۸ شهریور ۹۶، ساعت ۷ الی ۱۸، به‌ دلیل اجرای عملیات احداث آبنما لوله ای ، کیلومتر ۴۰۰+۰ ،محدوده اجرای عملیات مسدود بوده و تردد از مسیر انحرافی انجام می‌شود .

۳۶- محور سبزوار – بردسکن، واقع در استان خراسان رضوی، از مورخ ۱۱ شهریور لغایت ۳۰ مهر ۹۶، ساعت ۸ الی ۱۸، به‌ دلیل اجرای عملیات درزگیری و لق گیری، کیلومتر ۳۶ الی ۴۸، تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود.

۳۷- محور بردسکن – انابد، واقع در استان خراسان رضوی، از مورخ ۶ شهریور لغایت ۳۱ شهریور ۹۶، ساعت ۷ الی ۱۸، به‌ دلیل اجرای عملیات روکش آسفالت، کیلومتر ۰ الی ۱۴، تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود.

خراسان شمالی:

۱- محور اسفراین – سبزوار ،واقع در استان خراسان شمالی، از مورخ ۳ مرداد لغایت ۳۰ آذر ۹۶، ساعت ۷ الی ۱۹، به‌ دلیل اجرای عملیات بهسازی روکش آسفالت ، کیلومتر ۱۸ الی ۴۰ ،تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود .

۲- محور گرمه – میامی ،واقع در استان خراسان شمالی ، از مورخ ۳ مرداد لغایت ۲۰ اسفند ۹۶، ساعت ۷ الی ۱۸، به‌ دلیل اجرای عملیات بهسازی روکش آسفالت ، کیلومتر ۱۲ الی ۳۸ ،تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود .

۳- محور بجنورد – جنگل گلستان ،واقع در استان خراسان شمالی ، از مورخ ۳ مرداد لغایت ۳۰ آبان ۹۶، ساعت ۷ الی ۱۸، به‌ دلیل اجرای عملیات بهسازی روکش آسفالت ، کیلومتر ۱۲۵ الی ۱۴۰ ،تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود

۴- محور بجنورد – آشخانه ،واقع در استان خراسان شمالی ، از مورخ ۳ مرداد لغایت ۳۰ مهر ۹۶، ساعت ۷ الی ۱۸، به‌ دلیل اجرای عملیات بهسازی روکش آسفالت ، کیلومتر ۰ الی ۲۲ ،تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود .

۵- محور بجنورد – شیروان ،واقع در استان خراسان شمالی ، از مورخ ۳ مرداد لغایت ۳۰ مهر ۹۶، ساعت ۷ الی ۱۸، به‌ دلیل اجرای عملیات بهسازی روکش آسفالت ، کیلومتر ۷ الی ۵۶ ،تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود .

خوزستان:

فاقد وصول درخواست کارگاه جاده ای از استان یادشده

زنجان:

۱- محور کمربندی خرمدره، واقع در استان زنجان ، از مورخ ۲ اردیبهشت لغایت ۳۰ آذر ماه ۹۶، ساعت ۸ الی ۲۰، به‌دلیل اجرای عملیات ساماندهی و بهسازی تقاطع غیر همسطح، حدفاصل کیلومتر ۲ تا ۴، تردد همزمان با اجرای عملیات، با رعایت احتیاط از کنارگذر انجام می‌شود.

۲- محور ترانزیت زنجان – ابهر (محدوده روستای عمیدآباد)، واقع در استان زنجان ، از مورخ ۲ اردیبهشت لغایت ۳۰ مهر ماه ۹۶، بغیر از ایام تعطیل، ساعت ۸ الی ۱۸، به‌دلیل اجرای عملیات ساماندهی و بهسازی تقاطع غیر همسطح، حدفاصل کیلومتر ۵۱ تا ۵۲، تردد همزمان با اجرای عملیات، با رعایت احتیاط انجام می‌شود.

۳- آزادراه زنجان - تبریز (باند جنوبی) ، واقع در استان زنجان، از مورخ ۱۱ تیر لغایت ۲۰ شهریور ماه ۹۶، روزهای شنبه تا چهارشنبه از ساعت ۸ الی ۱۸ هر هفته، به غیر از روزهای پنجشنبه ، جمعه و ایام تعطیلات رسمی و همچنین روزهای قبل و بعد از تعطیلات چند روزه ، به‌ دلیل اجرای عملیات روکش آسفالت، کیلومتر ۴۸ تا ۳۵، تردد همزمان با اجرای عملیات، با رعایت احتیاط انجام می‌شود.

۴- آزادراه زنجان - قزوین، واقع در استان زنجان، از مورخ ۱ شهریور لغایت ۲۰ شهریور ماه ۹۶ و همچنین از مورخ ۲ مهر لغایت ۳۰ مهر ، ساعت ۸ الی ۱۸ ،به غیر از روزهای جمعه ، ایام تعطیلات رسمی و همچنین روزهای قبل و بعد از تعطیلات چند روزه به‌ دلیل اجرای عملیات روکش آسفالت حفاظتی، کیلومتر ۰ تا ۱۰۵ ، تردد همزمان با اجرای عملیات، با رعایت احتیاط انجام می‌شود.

۵- محور ترانزیت زنجان - قزوین، واقع در استان زنجان، از مورخ ۱ شهریور لغایت ۲۰ شهریور ماه ۹۶ و همچنین از مورخ ۲ مهر لغایت ۳۰ مهر ، ساعت ۸ الی ۱۸ ،به غیر از روزهای جمعه ، ایام تعطیلات رسمی و همچنین روزهای قبل و بعد از تعطیلات چند روزه به‌ دلیل اجرای عملیات روکش آسفالت حفاظتی، کیلومتر ۰ تا ۴۰۰+۱۰۷ ، تردد همزمان با اجرای عملیات، با رعایت احتیاط انجام می‌شود.

۶- محور ترانزیت زنجان - قزوین، واقع در استان زنجان، از مورخ ۲۸ مرداد لغایت ۲۰ شهریور ماه ۹۶ و همچنین از مورخ ۲ مهر لغایت ۲۵ مهر ، ساعت ۶ الی ۱۹ ،به غیر از روزهای جمعه ، ایام تعطیلات رسمی و همچنین روزهای قبل و بعد از تعطیلات چند روزه به‌ دلیل اجرای عملیات تعمیرات پل، کیلومتر ۵۰۰+۱ ، تردد همزمان با اجرای عملیات، با رعایت احتیاط انجام می‌شود.

۷- محور سلطانیه - خدابنده، واقع در استان زنجان، از مورخ ۴ شهریور لغایت ۲۰ شهریور ماه ۹۶ و همچنین از مورخ ۲ مهر لغایت ۱۵ آبان ۹۶ ،ساعت ۸ الی ۱۸، بغیر از روزهای جمعه و ایام تعطیلات رسمی، به‌ دلیل اجرای عملیات لکه گیری و روکش آسفالت، کیلومتر ۰ تا ۱۰۰، تردد همزمان با اجرای عملیات، با رعایت احتیاط انجام می‌شود.

۸- محور ابهر - خدابنده، واقع در استان زنجان، از مورخ ۴ شهریور لغایت ۲۰ شهریور ماه ۹۶ و همچنین از مورخ ۲ مهر لغایت ۱۵ آبان ۹۶، ساعت ۸ الی ۱۸، به غیراز روزهای جمعه و ایام تعطیلات رسمی، به‌ دلیل اجرای عملیات لکه گیری و روکش آسفالت ، کیلومتر ۰ تا ۶۰، تردد همزمان با اجرای عملیات، با رعایت احتیاط انجام می‌شود.

۹- آزادراه زنجان - قزوین، واقع در استان زنجان، از مورخ ۹ شهریور لغایت ۲۰ شهریور ماه ۹۶ و همچنین از مورخ ۲ مهر لغایت ۸ ابان ، ساعت ۸ الی ۱۸ ،به غیر از روزهای جمعه ، ایام تعطیلات رسمی و همچنین روزهای قبل و بعد از تعطیلات چند روزه به‌ دلیل اجرای عملیات لکه گیری و روکش آسفالت، کیلومتر ۳۵ الی ۸۵ ، تردد همزمان با اجرای عملیات، با رعایت احتیاط انجام می‌شود.

۱۰- ترانزیت زنجان - قزوین، واقع در استان زنجان، از مورخ ۹ شهریور لغایت ۲۰ شهریور ماه ۹۶ و همچنین از مورخ ۲ مهر لغایت ۸ آبان ، ساعت ۸ الی ۱۸ ،به غیر از روزهای جمعه ، ایام تعطیلات رسمی و همچنین روزهای قبل و بعد از تعطیلات چند روزه به‌ دلیل اجرای عملیات لکه گیری و روکش آسفالت، کیلومتر ۰ الی ۴۰۰+۱۰۷ ، تردد همزمان با اجرای عملیات، با رعایت احتیاط انجام می‌شود.

۱۱- ترانزیت زنجان - میانه، واقع در استان زنجان، از مورخ ۱۱ شهریور لغایت ۲۰ شهریور ماه ۹۶ و همچنین از مورخ ۲ مهر لغایت ۳۰ مهر ، ساعت ۸ الی ۱۸ ،به غیر از روزهای جمعه ، ایام تعطیلات رسمی و همچنین روزهای قبل و بعد از تعطیلات چند روزه به‌ دلیل اجرای عملیات درزگیری آسفالت، کیلومتر ۰ الی ۱۱ ، تردد همزمان با اجرای عملیات، با رعایت احتیاط انجام می‌شود.

۱۲- محور زنجان - بیجار، واقع در استان زنجان، از مورخ ۹ شهریور لغایت ۸ آبان ماه ۹۶ ، ساعت ۸ الی ۱۸، به‌ دلیل اجرای عملیات درزگیری آسفالت ، کیلومتر ۳۰ الی ۴۰، تردد همزمان با اجرای عملیات، با رعایت احتیاط انجام می‌شود.

۱۳- محور زنجان - طارم، واقع در استان زنجان، از مورخ ۲ مهر لغایت ۳۰ مهر ماه ۹۶ ، ساعت ۸ الی ۱۸، به‌ دلیل اجرای عملیات لکه گیری و روکش آسفالت ، کیلومتر ۳۰ الی ۴۰، تردد همزمان با اجرای عملیات، با رعایت احتیاط انجام می‌شود.

سمنان:

فاقد وصول درخواست کارگاه جاده ای از استان یادشده

سیستان وبلوچستان:

۱- محور زاهدان – بم ( حدفاصل نصرت آباد تا ده پلی )، واقع دراستان سیستان و بلوچستان، از مورخ ۲۰ خرداد لغایت ۲۰ اسفند ۹۶، ساعت ۶ الی ۱۸، به‌دلیل اجرای عملیات بهسازی و روکش آسفالت، کیلومتر ۹۵ الی ۱۲۲، تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود.

فارس:

۱- محور تنگ خیاره - بیضاء، واقع دراستان فارس ، از مورخ ۲۶ فروردین لغایت ۳۰ آذر ۹۶ ،ساعت ۷:۳۰ الی ۱۹ ، به‌دلیل اجرای عملیات تعریض جاده، کیلومتر ۰ الی ۶ ، تردد همزمان با اجرای عملیات ، بامحدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود.

۲- محور قائمیه – ابوالحیات - دشت ارژن، واقع دراستان فارس ، از مورخ ۱۲ اردیبهشت لغایت ۳۰ مهر ۹۶، ساعت ۷:۳۰ الی ۱۷، به‌دلیل اجرای عملیات خاکریزی نقاط پرتگاهی، کیلومتر ۷۰۰+۲۷ الی ۳۰۰+۵۲ ، تردد همزمان با اجرای عملیات ، بامحدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود.

۳- محور قائمیه – ابوالحیات – نورآباد، واقع دراستان فارس ، از مورخ ۱۱ اردیبهشت لغایت ۳۰ مهر ۹۶، ساعت ۷ الی ۱۷، به‌دلیل اجرای عملیات احداث و رفوژ وسط (بلوار)، کیلومتر ۲۰۰+۱ الی ۷۰۰+۱۲ ، تردد همزمان با اجرای عملیات ، بامحدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود.

۴- محور کازرون – کنارتخته ، واقع دراستان فارس ، از مورخ ۱۱ اردیبهشت لغایت ۳۰ مهر ۹۶، ساعت ۷:۳۰ الی ۱۷، به‌دلیل اجرای عملیات خاکریزی نقاط پرتگاهی، کیلومتر ۲۸ الی۵۰ ، تردد همزمان با اجرای عملیات ، بامحدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود.

۵- محور جدید کازرون – دشت ارژن ، واقع دراستان فارس ، از مورخ ۱۱ اردیبهشت لغایت ۳۰ مهر ۹۶، ساعت ۷:۳۰ الی ۱۷، به‌دلیل اجرای عملیات خاکریزی نقاط پرتگاهی قنو روبی، کیلومتر ۴۰ الی ۵۶ ، تردد همزمان با اجرای عملیات ، بامحدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود.

۶- محور آباده – کولی کش ، واقع دراستان فارس ، از مورخ ۱۲ اردیبهشت لغایت ۳۰ مهر۹۶، ساعت ۷ الی ۱۶، به‌دلیل اجرای عملیات شانه سازی و تیغ زنی، کیلومتر ۲۹ الی ۶۲ ، تردد همزمان با اجرای عملیات ، بامحدودیت و رعایت احتیاط انجام می شود.

۷- محور پل فهلیان- پل بریم ، واقع دراستان فارس ، از مورخ ۱۷ خرداد لغایت ۳۰ شهریور ۹۶، ساعت ۸ الی ۱۴، به‌دلیل اجرای عملیات شانه سازی، کیلومتر ۱۸ الی ۲۳، تردد همزمان با اجرای عملیات ، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می شود .

۸- محور اقلید- سورمق، واقع دراستان فارس، از مورخ ۲۹ خرداد لغایت ۲۰ شهریور ۹۶، ساعت ۷:۳۰ الی ۱۶:۳۰، به‌دلیل اجرای عملیات تعریض، کیلومتر ۱ الی ۱۷ ، تردد همزمان با اجرای عملیات ، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می شود .

۹- محور قادرآباد – خوانسار، واقع دراستان فارس، از مورخ ۲۰ مرداد لغایت ۲۰ شهریور ۹۶، ساعت ۷:۳۰ الی ۱۷، به‌دلیل اجرای عملیات ترانشه برداری، کیلومتر ۱۰ الی ۱۵، تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می شود .

۱۰- محور شیراز - خرامه، واقع دراستان فارس، از مورخ ۱۱ تیر لغایت ۲۰ شهریور ۹۶، ساعت ۷:۳۰ الی ۱۷، به‌دلیل اجرای عملیات احداث خاکریز درنقاط پرتگاهی، کیلومتر ۴۰۰+۳ الی ۵۰۰ +۲۸، تردد همزمان با اجرای عملیات ، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می شود.

۱۱- محور شیراز - خرامه، واقع دراستان فارس، از مورخ ۱۱ تیر لغایت ۲۰ شهریور ۹۶، ساعت ۷:۳۰ الی ۱۷، به‌دلیل اجرای عملیات ترانشه برداری، کیلومتر ۲۰۰+۲۸ الی ۵۰۰ +۲۸، تردد همزمان با اجرای عملیات ، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می شود.

۱۲- محور شیراز - خرامه، واقع دراستان فارس، از مورخ ۱۱ تیر لغایت ۲۰ شهریور ۹۶، ساعت ۷:۳۰ الی ۱۷، به‌دلیل اجرای عملیات ترانشه برداری، کیلومتر ۴۰۰+۱۸ الی ۶۰۰ +۱۸، تردد همزمان با اجرای عملیات ، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می شود.

۱۳- محور قیر- فیروز آباد، واقع دراستان فارس، از مورخ ۲۱ تیر لغایت ۲۰ شهریور ۹۶، ساعت ۷:۳۰ الی ۱۴:۳۰ ، به‌دلیل اجرای عملیات تیغ زنی و ریزش برداری، کیلومتر ۳ الی ۲۵، تردد همزمان با اجرای عملیات ، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می شود.

۱۴ – محور بوانات– صفاشهر ، واقع دراستان فارس، از مورخ ۱۵ شهریور لغایت ۱۵ مهر ۹۶، ساعت ۷:۳۰ الی ۱۷، به‌دلیل اجرای عملیات شانه سازی ، کیلومتر ۹۰۰+۰ الی ۶۰۰+۱۳ ، تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می شود.

۱۵ - محور اقلید - سورمق، واقع دراستان فارس، از مورخ ۲۹ مرداد لغایت ۳۰ شهریور ۹۶، ساعت ۷:۳۰ الی ۱۶، به‌دلیل اجرای عملیات تعریض جاده، کیلومتر ۳ الی ۱۷ ، تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می شود.

۱۶ - محور نی ریز - سیرجان، واقع دراستان فارس، از مورخ ۲۹ مرداد لغایت ۳۱ شهریور ۹۶، ساعت ۸:۳۰ الی ۱۶، به‌دلیل اجرای عملیات خاکریزی نقاط پرتگاهی، کیلومتر ۷۷۰+۲۰ الی ۰۷۰+۲۷ ، تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می شود.

۱۷ - محور پل فهلیان – پل بریم، واقع دراستان فارس، از مورخ ۲۹ مرداد لغایت ۳۱ شهریور ۹۶، ساعت ۷ الی ۱۳، به‌دلیل اجرای عملیات شانه سازی و بخشنده کردن شانه راه ، کیلومتر ۰ الی ۲۵ ، تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می شود.

۱۸ - محور پل فهلیان – پل بریم، واقع دراستان فارس، از مورخ ۱ شهریور لغایت ۳۱ شهریور ۹۶، ساعت ۷ الی ۱۳، به‌دلیل اجرای عملیات شانه سازی و بخشنده کردن شانه راه ، کیلومتر ۰ الی ۲۵ ، تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می شود.

۱۹ – محور قیر– فیروزآباد، واقع دراستان فارس، از مورخ ۲۹ مرداد لغایت ۳۰ شهریور ۹۶، ساعت ۷ الی ۱۹، به‌دلیل اجرای عملیات روکش آسفالت ، کیلومتر ۶ الی ۵۰۰+۱۶ ، تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می شود.

۲۰ – محور قیر– خنج ، واقع دراستان فارس، از مورخ ۵ شهریور لغایت ۳۰ آبان ۹۶، ساعت ۷ الی ۱۹، به‌دلیل اجرای عملیات احداث کنارگذر پل اسلام آباد ، کیلومتر ۲۴ الی ۲۵ ، تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می شود.

۲۱ – محور فیروزآباد– قیرکارزین ، واقع دراستان فارس، از مورخ ۱۸ شهریور لغایت ۱۸ آبان ۹۶، ساعت ۷ الی ۱۸، به‌دلیل اجرای عملیات روکش آسفالت ، کیلومتر ۳۰۰+۱۱ الی ۶۰۰+۴۵ ، تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می شود.

۲۲ – محور قادرآباد– خوانسار ، واقع دراستان فارس، از مورخ ۲۱ شهریور لغایت ۲۱ مهر ۹۶، ساعت ۷:۳۰ الی ۱۷، به‌دلیل اجرای عملیات ترانشه برداری ، کیلومتر ۱۰ الی ۱۵ ، تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می شود.

۲۳ – محور کازرون– فراشبند ، واقع دراستان فارس، از مورخ ۲۱ شهریور لغایت ۲۰ اسفند ۹۶، ساعت ۷ الی ۱۸، به‌دلیل اجرای عملیات بازسازی پل بالاده ، کیلومتر ۴۸ الی ۱۵۰+۴۸ ، محدوده اجرای عملیات مسدود بوده و تردد از کنارگذر احداثی انجام می شود.

۲۴ – محور صفاشهر– کولی کش ، واقع دراستان فارس، از مورخ ۲۱ شهریور لغایت ۲۱ مهر ۹۶، ساعت ۸ الی ۱۷، به‌دلیل اجرای عملیات لکه گیری آسفالت ، کیلومتر ۷۰۰+۶ الی ۲۰ ، تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می شود.

قزوین:

۱- آزاد راه قزوین - زنجان، واقع دراستان قزوین، از مورخ ۳۰ اردیبهشت لغایت ۳۰ آبان ۹۶، از ساعت ۸ الی ۱۸، بغیر از ایام تعطیل و همچنین روزهای قبل و بعد از تعطیلات چند روزه، به‌دلیل اجرای عملیات لکه گیری و روکش آسفالت، کیلومتر ۱۵ الی ۴۵، تردد همزمان با اجرای عملیات ، بامحدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود.

۲- محور قدیم قزوین - رشت، واقع دراستان قزوین، از مورخ ۱ تیر لغایت ۲۰ شهریور ۹۶، از ساعت ۷ الی ۱۸، به‌دلیل اجرای عملیات خاکبرداری و احداث دیوار، کیلومتر ۵۸ الی ۸۵۰+۵۸، تردد همزمان با اجرای عملیات ، بامحدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود.

۳- آزاد راه قزوین - رشت، واقع در استان قزوین ، از مورخ ۱۷ تیر لغایت ۳۰ بهمن۹۶، از ساعت ۸ الی ۱۸روزهای شنبه، یکشنبه، دوشنبه ،سه شنبه و روز چهارشنبه از ساعت ۸ الی ۱۲ هر هفته، به غیر از روزهای پنجشنبه، جمعه، ایام تعطیلات رسمی و همچنین روزهای قبل و بعد از تعطیلات چند روزه، بدلیل اجرای عملیات تعمیرات گاردریل، کیلومتر ۳۴ الی ۴۶ ، تردد همزمان با اجرای عملیات با محدودیت و رعایت جوانب احتیاط با اعمال محدودیت ترافیکی در یک خط عبوری انجام می‌شود.

۴- محور قزوین – بوئین زهرا، واقع دراستان قزوین، از مورخ ۱ مرداد لغایت ۲۰ شهریور ۹۶، از ساعت ۸ الی ۲۰، بغیر از ایام تعطیل ، به‌دلیل اجرای عملیات درز انبساط پل ها، کیلومتر ۱۵ الی ۴۰، تردد همزمان با اجرای عملیات ، بامحدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود.

۵- محور قزوین – رجایی دشت- معلم کلایه، واقع دراستان قزوین، از مورخ ۱ شهریور لغایت ۲۰ شهریور ۹۶، از ساعت ۸ الی ۱۸، به‌دلیل اجرای عملیات تعمیر و مرمت عرشه پل معدن نمک، کیلومتر ۵۰۰+۶۳ ، تردد همزمان با اجرای عملیات ، بامحدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود.

۶- آزاد راه قزوین - رشت، واقع در استان قزوین ، از مورخ ۱ شهریور لغایت ۲۰ شهریور، از ساعت ۸ الی ۲۰روزهای شنبه، یکشنبه، دوشنبه ،سه شنبه و روزهای چهارشنبه از ساعت ۸ الی ۱۲ هر هفته، به غیر از روزهای پنجشنبه، جمعه، ایام تعطیلات رسمی و همچنین روزهای قبل و بعد از تعطیلات چند روزه، بدلیل اجرای عملیات تعمیر و اجرای درز انبساط پل ها ، کیلومتر ۱۲ الی ۵۰ ، تردد همزمان با اجرای عملیات با محدودیت و رعایت جوانب احتیاط با اعمال محدودیت ترافیکی در یک خط عبوری انجام می‌شود.

۷- آزاد راه قزوین - زنجان، واقع در استان قزوین ، از مورخ ۱۵ شهریور لغایت ۲۰ شهریور ۹۶ و همچنین از مورخ ۲ مهر لغایت ۱۶ مهر ۹۶، از ساعت ۸ الی ۲۰روزهای شنبه، یکشنبه، دوشنبه ،سه شنبه و روزهای چهارشنبه از ساعت ۸ الی ۱۲ هر هفته، به غیر از روزهای پنجشنبه، جمعه، ایام تعطیلات رسمی و همچنین روزهای قبل و بعد از تعطیلات چند روزه، بدلیل اجرای عملیات تعمیر و اجرای درز انبساط پل ها ، کیلومتر ۱۶ الی ۲۲ ، تردد همزمان با اجرای عملیات با محدودیت و رعایت جوانب احتیاط با اعمال محدودیت ترافیکی در یک خط عبوری انجام می‌شود.

قم :

۱- آزاد راه قم - تهران، واقع در استان قم ، از مورخ ۲ اردیبهشت لغایت ۲۰ شهریور۹۶، روزهای شنبه، یکشنبه، دو شنبه و چهارشنبه از ساعت ۸ الی ۱۷ و روز سه شنبه از ساعت ۸ الی ۱۲ هر هفته، به غیر از روزهای پنجشنبه، جمعه، ایام تعطیلات رسمی و همچنین روزهای قبل و بعد از تعطیلات چند روزه، بدلیل اجرای عملیات زیرسازی و نصب نیوجرسی مفصلی در رفوژ وسط آزاد راه، کیلومتر ۰ ( عوارضی ) الی ۱۲.۵ ، تردد همزمان با اجرای عملیات و رعایت جوانب احتیاط با اعمال محدودیت ترافیکی در یک خط عبور ( یک سوم مسیر ) انجام می‌شود.

۲- محور یکه باغ – سنجگان و محور شرکت باریت، واقع در استان قم ، از مورخ ۱۰ شهریور لغایت ۱۰ آبان ۹۶، شش ماه اول سال از ساعت ۷ الی ۱۹ و شش ماه دوم سال از ساعت ۸ الی ۱۷،بدلیل اجرای عملیات تعمیرات پل راه آهن، کیلومتر ۱ الی ۲ ، تردد همزمان با ارای عملیات ، بامحدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود.

کردستان:

۱- تردد کلیه کامیون های ترانزیتی حامل مواد نفتی از محور دیواندره – سنندج تا اطلاع بعدی ممنوع بوده و تردد از مسیر جایگزین دیواندره – بیجار – قروه – دهگلان – موچش – کامیاران انجام می گردد.

کرمان:

۱- محورکرمان ـ راین ـ حسین آباد ـ جیرفت(ساردوئیه ـ جیرفت)، واقع در استانکرمان به‌دلیل مداخله با ترافیک شهری‏ و تردد در جاذبه‌های گردشگری و عبور ۲۳ کیلومتری از مسیر فرعی، تردد خودروهای سنگین و حاملین فرآورده‌های نفتی ممنوع و مسیر جایگزین محور ترانزیت کرمان ـ دهبکری ـ جیرفت ، معرفی می‌گردد. تردد وسایل نقلیه سواری در محورفوق بلامانع است.

۲- محور سیرجان– بندرعباس ( باند دوم – قطعه ۶ )، واقع در استان کرمان، از مورخ ۱ مرداد لغایت ۱ دی ۹۶، به صورت ۲۴ ساعته ، به‌دلیل اجرای عملیات تعمیر (تعویض) روکش آسفالت، کیلومتر ۶۵ الی ۷۱، مسدود بوده و تردد از مسیر جایگزین محور قدیم سیرجان- بندرعباس به صورت دوطرفه انجام می گردد.

۳- محور سیرجان – کرمان وبالعکس ، واقع در استان کرمان، از مورخ ۲۳ مرداد لغایت ۲۰ شهریور ۹۶، از ساعت ۷ الی ۲۰ و همچنین ازمورخ ۲ مهر لغایت ۲۰ آذر ، از ساعت ۷ الی ۱۸، به‌دلیل اجرای عملیات روکش آسفالت میکروسرفیسینگ، کیلومتر ۰ الی۴۰ ، تردد همزمان با اجرای عملیات ، بامحدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود.

۴- محور کرمان – ماهان- بم- شوره گز(زاهدان) ، واقع در استان کرمان، از مورخ ۱ شهریور لغایت ۲۰ اسفند ۹۶، از ساعت ۷ الی ۱۹ ،به‌دلیل اجرای عملیات روکش آسفالت لکه گیری و درزگیری، کیلومتر ۰ الی۳۱۰ ، تردد همزمان با اجرای عملیات ، بامحدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود.

۵- محور بافت – کرمان ، واقع در استان کرمان، از مورخ ۲۴ مرداد لغایت ۲۰ مهر ۹۶، از ساعت ۷ الی ۲۰ ،به‌دلیل اجرای عملیات روکش آسفالت ، کیلومتر ۱۸ الی ۳۲ ، تردد همزمان با اجرای عملیات ، بامحدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود.

۶- محور راور – مشهد ، واقع در استان کرمان، از مورخ ۱ شهریور لغایت ۳۰ آذر ۹۶، از ساعت ۷ الی ۱۸ ،به‌دلیل اجرای عملیات روکش آسفالت ، کیلومتر ۶۰ الی ۷۵ ، تردد همزمان با اجرای عملیات ، بامحدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود.

۷- محور راور – کرمان ، واقع در استان کرمان، از مورخ ۱ شهریور لغایت ۳۰ آذر ۹۶، از ساعت ۷ الی ۱۸ ،به‌دلیل اجرای عملیات روکش آسفالت ، کیلومتر ۰ الی ۲۵ ، تردد همزمان با اجرای عملیات ، بامحدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود.

۸- محور کرمان – زرند ، واقع در استان کرمان، از مورخ ۷ شهریور لغایت ۳۰ بهمن ۹۶، از ساعت ۶ الی ۱۸ ،به‌دلیل اجرای عملیات روکش آسفالت ، کیلومتر ۰ الی ۱۲ ، تردد همزمان با اجرای عملیات ، بامحدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود.

۹- محور بافت – کرمان(محدوده بزنجان) ، واقع در استان کرمان، از مورخ ۱ شهریور لغایت ۳۰ بهمن ۹۶، از ساعت ۷ الی ۱۹ ،به‌دلیل اجرای عملیات تعریض قوس ، کیلومتر ۳۰۰+۷ الی ۳۰۰+۸ ، تردد همزمان با اجرای عملیات ، بامحدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود.

۱۰- محور انار – شهر بابک ، واقع در استان کرمان، از مورخ ۱۰ شهریور لغایت ۲۶ شهریور ۹۶، از ساعت ۷ الی ۱۹ ،به‌دلیل اجرای عملیات بادگیری و روکش آسفالت ، کیلومتر ۷۰ الی ۱۰۰ ، تردد همزمان با اجرای عملیات ، بامحدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود.

۱۱- محور راین – حسین آباد ، واقع در استان کرمان، از مورخ ۱۵ شهریور لغایت ۲۰ اسفند ۹۶، از ساعت ۷ الی ۱۹ ،به‌دلیل اجرای عملیات تعریض و روکش آسفالت ، کیلومتر ۵ الی ۲۵ ، تردد همزمان با اجرای عملیات ، بامحدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود.

۱۲- محور راین – حسین آباد ، واقع در استان کرمان، از مورخ ۱۵ شهریور لغایت ۲۰ اسفند ۹۶، از ساعت ۷ الی ۱۹ ،به‌دلیل اجرای عملیات تعریض،ترانشه برداری وحذف قوس s ، کیلومتر ۱۳ الی ۱۵ ، تردد همزمان با اجرای عملیات ، بامحدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود.

۱۳- محور کمربندی شرقی زرند، واقع در استان کرمان، از مورخ ۱۶ شهریور لغایت ۳۰ مهر ۹۶، از ساعت ۷ الی ۱۹ ،به‌دلیل اجرای عملیات روکش آسفالت، کیلومتر ۰ الی ۷، تردد همزمان با اجرای عملیات ، بامحدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود.

جنوب کرمان:

۱- محور جیرفت – ساردوییه - بافت، واقع در جنوب استان کرمان، از مورخ ۱ تیر لغایت ۳۰ بهمن ۹۶، از ساعت ۶ الی ۱۸، به‌دلیل اجرای عملیات درزگیری و روکش آسفالت، کیلومترهای ۵ الی ۱۳ و ۱۵ الی ۴۵، تردد همزمان با اجرای عملیات ، بامحدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود.

۲- محور جیرفت – بلوک - فاریاب، واقع در جنوب استان کرمان، از مورخ ۱ تیر لغایت ۳۰ بهمن ۹۶، از ساعت ۶ الی ۱۸، به‌دلیل اجرای عملیات تعریض و بهسازی، کیلومتر ۰ الی ۷۰، تردد همزمان با اجرای عملیات ، بامحدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود.

۳- محور رودبار – زهکلوت - ایرانشهر، واقع در جنوب استان کرمان، از مورخ ۱ تیر لغایت ۲۰ اسفند ۹۶، از ساعت ۶ الی ۱۸، به‌دلیل اجرای عملیات تعریض و آسفالت، کیلومتر ۷ الی ۵۵، تردد همزمان با اجرای عملیات ، بامحدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود.

۴- محور جیرفت – سه راهی بم - کرمان، واقع در جنوب استان کرمان، از مورخ ۱ تیر لغایت ۲۰ اسفند ۹۶، از ساعت ۶ الی ۱۸، به‌دلیل اجرای عملیات تعمیر پل و درزگیری آسفالت، کیلومتر ۵ الی ۵۲، تردد همزمان با اجرای عملیات ، بامحدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود.

۵- محور جیرفت – کهنوج، واقع در جنوب استان کرمان، از مورخ ۲۸ خرداد لغایت ۲۵ بهمن ۹۶، از ساعت ۶ الی ۱۹، به‌دلیل اجرای عملیات روکش آسفالت و لکه گیری، کیلومتر ۲۰ الی ۸۰، تردد همزمان با اجرای عملیات ، بامحدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود.

کرمانشاه:

۱- محور کرمانشاه – سراب نیلوفر-کوزران ،واقع در جنوب استان کرمانشاه ،از مورخ ۲۰ مرداد لغایت ۲۰ شهریور ۹۶، از ساعت ۸ الی ۱۷، به‌دلیل اجرای عملیات روکش آسفالت ، کیلومتر ۰ الی ۱۸، تردد همزمان با اجرای عملیات ، بامحدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود.

کهگیلویه وبویر احمد:

۱- محور گچساران- بی بی حکیمه - رگ سفید، واقع در استان کهگیلویه وبویراحمد ، از مورخ ۳ مرداد لغایت ۱ اسفند ۹۶، بصورت شبانه روزی ، بدلیل اجرای عملیات راهسازی ، کیلومتر ۳۱ الی ۵۲ ، مسدود بوده و تردد از مسیر جایگزین زیدون-رگ سفید انجام می گردد.

۲- محور یاسوج- سی سخت، واقع در استان کهگیلویه وبویراحمد ، از مورخ ۱۳ مرداد لغایت ۸ مهر ۹۶، از ساعت ۷ الی ۱۹ ، بدلیل اجرای عملیات لکه گیری، کیلومتر ۱ الی ۲۰ ، تردد همزمان با اجرای عملیات ، با رعایت احتیاط انجام می‌شود..

۳- محور قلعه دختر- قلعه رئیسی، واقع در استان کهگیلویه وبویراحمد ، از مورخ ۲۸ مرداد لغایت ۲۰ مهر ۹۶، از ساعت ۸ الی ۱۸ ، بدلیل اجرای عملیات لکه گیری و روکش آسفالت، کیلومتر ۱ الی ۳۵ ، تردد همزمان با اجرای عملیات ، با رعایت احتیاط انجام می‌شود.

۴- محور یاسوج- سپیدار، واقع در استان کهگیلویه وبویراحمد ، از مورخ ۲۸ مرداد لغایت ۲۰ شهریور ۹۶، از ساعت ۸ الی ۱۹ ، بدلیل اجرای عملیات لکه گیری و روکش آسفالت، کیلومتر ۲۲ الی ۳۴ ، تردد همزمان با اجرای عملیات ، با رعایت احتیاط انجام می‌شود..

۵- محور پل بریم خان احمد- گچساران، واقع در استان کهگیلویه وبویراحمد ، از مورخ ۲۸ مرداد لغایت ۲۰ مهر ۹۶، از ساعت ۸ الی ۱۹ ، بدلیل اجرای عملیات لکه گیری و روکش آسفالت، کیلومتر ۵ الی ۱۷ ، تردد همزمان با اجرای عملیات ، با رعایت احتیاط انجام می‌شود.

۶- محور یاسوج- بابا میدان ، واقع در استان کهگیلویه وبویراحمد ، از مورخ ۸ شهریور لغایت ۱۵ اسفند ۹۶، از ساعت ۷ الی ۱۸ ، بدلیل اجرای عملیات راهسازی و تعریض جاده، کیلومتر ۱۸ الی ۲۲ ، تردد همزمان با اجرای عملیات ، با رعایت احتیاط انجام می‌شود.

۷- محور باشت- گچساران، واقع در استان کهگیلویه وبویراحمد ، از مورخ ۱۴ شهریور لغایت ۱۵ اسفند ۹۶، از ساعت ۷ الی ۱۸ ، بدلیل اجرای عملیات راهسازی و تعریض جاده، کیلومتر ۶ الی ۱۷ ، تردد همزمان با اجرای عملیات ، با رعایت احتیاط انجام می‌شود.

۸- محور باشت- سی سخت، واقع در استان کهگیلویه وبویراحمد ، از مورخ ۱۴ شهریور لغایت ۱۵ اسفند ۹۶، از ساعت ۷ الی ۱۸ ، بدلیل اجرای عملیات راهسازی و تعریض جاده، کیلومتر ۱۰ الی ۲۱ ، تردد همزمان با اجرای عملیات ، با رعایت احتیاط انجام می‌شود.

۹- محور یاسوج- سمیرم، واقع در استان کهگیلویه وبویراحمد ، از مورخ ۱۴ شهریور لغایت ۱۵ اسفند ۹۶، از ساعت ۷ الی ۱۸ ، بدلیل اجرای عملیات راهسازی و تعریض جاده، کیلومتر ۲۲ الی ۳۶ ، تردد همزمان با اجرای عملیات ، با رعایت احتیاط انجام می‌شود..

۱۰- محور یاسوج- سمیرم، واقع در استان کهگیلویه وبویراحمد ، از مورخ ۲۲ شهریور لغایت ۲۲ مهر ۹۶، از ساعت ۷ الی ۱۸ ، بدلیل اجرای عملیات پاکسازی و شستشوی تونل ها، کیلومتر ۴۵ الی ۸۲ ، تردد همزمان با اجرای عملیات ، با رعایت احتیاط انجام می‌شود..

۱۱- محور پل بریم- باشت-گچساران، واقع در استان کهگیلویه وبویراحمد ، از مورخ ۲۲ شهریور لغایت ۲۲ آذر ۹۶، از ساعت ۷ الی ۱۸ ، بدلیل اجرای عملیات لکه گیری و روکش آسفالت، کیلومتر ۱ الی ۲۵ ، تردد همزمان با اجرای عملیات ، با رعایت احتیاط انجام می‌شود..

۱۲- محور یاسوج- نقارخانه-چیتاب، واقع در استان کهگیلویه وبویراحمد، از مورخ ۲۲ شهریور لغایت ۲۲ آذر ۹۶، از ساعت ۷ الی ۱۸، بدلیل اجرای عملیات لکه گیری و روکش آسفالت، کیلومتر ۵ الی ۱۰ ، تردد همزمان با اجرای عملیات ، با رعایت احتیاط انجام می‌شود. .

۱۳- محور یاسوج- سمیرم، واقع در استان کهگیلویه وبویراحمد ، از مورخ ۲۲ شهریور لغایت ۲۲ آذر ۹۶، از ساعت ۷ الی ۱۸ ، بدلیل اجرای عملیات لکه گیری و روکش آسفالت، کیلومتر ۸۲ الی ۸۹ ، تردد همزمان با اجرای عملیات ، با رعایت احتیاط انجام می‌شود..

۱۴- محور یاسوج- کاکان-کمهر، واقع در استان کهگیلویه وبویراحمد ، از مورخ ۲۲ شهریور لغایت ۲۲ آذر ۹۶، از ساعت ۷ الی ۱۸ ، بدلیل اجرای عملیات لکه گیری و روکش آسفالت، کیلومتر ۱۴ الی ۳۷ ، تردد همزمان با اجرای عملیات ، با رعایت احتیاط انجام می‌شود..

۱۵- محور بابامیدان- یاسوج ، واقع در استان کهگیلویه وبویراحمد ، از مورخ ۲۲ شهریور لغایت ۲۲ آذر ۹۶، از ساعت ۷ الی ۱۸ ، بدلیل اجرای عملیات لکه گیری و روکش آسفالت، کیلومتر ۴۱ الی ۴۵ ، تردد همزمان با اجرای عملیات ، با رعایت احتیاط انجام می‌شود..

۱۶- محور یاسوج- سمیرم (تقاطع گندی خوری)، واقع در استان کهگیلویه وبویراحمد ، از مورخ ۲۴ شهریور لغایت ۱۵ اسفند ۹۶، از ساعت ۷ الی ۱۸ ، بدلیل اجرای عملیات احداث پل روگذر، کیلومتر ۳۵ ، تردد همزمان با اجرای عملیات ، با رعایت احتیاط انجام می‌شود.

گلستان:

۱- محور گرگان – آزادشهر ، واقع دراستانگلستان ، از مورخ ۱۰ تیر لغایت ۱۰ مهر ۹۶، ساعت ۷ الی ۱۸، به ‌دلیل اجرای عملیات لکه گیری و روکش آسفالت، کیلومتر ۰ الی ۷۵ ، تردد همزمان با اجرای عملیات ، با رعایت احتیاط انجام می‌شود.

۲- محور نوکنده – گرگان، واقع دراستانگلستان، از مورخ ۱۸ تیر لغایت ۲۰ شهریور ۹۶، ساعت ۷ الی ۱۸، به ‌دلیل اجرای عملیات احداث پل و میان شکافی پل ها، کیلومتر ۰ الی ۴۸ ، تردد همزمان با اجرای عملیات ، با رعایت احتیاط انجام می‌شود.

۳- محور آزادشهر – خوش ییلاق، واقع دراستانگلستان، از مورخ ۱ مرداد لغایت ۲۰ شهریور ۹۶، ساعت ۷ الی ۱۸، به ‌دلیل اجرای عملیات احداث دیوار و اجرای خاکریز پشت دیوار،خاکبرداری و خاکریزی و ساخت آبروها و عملیات تکمیلی تعریض راه، کیلومتر ۵۰۰+۱۳ الی ۲۸ ، تردد همزمان با اجرای عملیات ، با رعایت احتیاط انجام می‌شود.

۴- محور آق قلا – اینچه برون ، واقع دراستانگلستان، از مورخ ۳ مرداد لغایت ۲۰ شهریور ۹۶، ساعت ۷ الی ۱۸، به ‌دلیل اجرای عملیات بهسازی محور ،کیلومتر ۰ الی ۱۰ ، تردد همزمان با اجرای عملیات ، با رعایت احتیاط انجام می‌شود.

۵- محور گرگان– نوکنده ، واقع دراستانگلستان، از مورخ ۳۱ مرداد لغایت ۲۰ شهریور ۹۶ و همچنین از مورخ ۲ مهر لغایت ۱۸ آبان ۹۶ ، ساعت ۷ الی ۱۷، به ‌دلیل اجرای ابنیه فنی و اجرای گاردریل پل سالیکنده ،کیلومتر ۳۲ ، تردد همزمان با اجرای عملیات ، با رعایت احتیاط انجام می‌شود.

۶- محور گرگان– نوکنده ( حدفاصل پلیس راه نوکنده- انتهای حوزه استحفاظی )، واقع دراستانگلستان، از مورخ ۶ شهریور لغایت ۲۰ شهریور ۹۶ ، ساعت ۷ الی ۱۸، به ‌دلیل اجرای عملیات بهسازی و بازیافت گرم درجای آسفالت ،کیلومتر ۴۲ تا ۴۹ ، تردد همزمان با اجرای عملیات ، با رعایت احتیاط انجام می‌شود.

گیلان:

۱- آزاد راه رشت - قزوین، واقع در استان گیلان، از مورخ ۱۶ اردیبهشت لغایت ۲۰ شهریور ۹۶، از ساعت ۸ الی ۱۸ روزهای شنبه، یکشنبه، دوشنبه، سه شنبه و روز چهارشنبه از ساعت ۸ الی ۱۴ هرهفته بغیر از روزهای پنجشنبه و جمعه، ایام تعطیلات رسمی و همچنین روزهای قبل و بعد از تعطیلات چند روزه، به‌دلیل اجرای عملیات تعویض و نصب جداکننده وسط (نیوجرسی) مفصلی، کیلومتر ۴۰ الی ۵۰، تردد همزمان با اجرای عملیات ، بامحدودیت و رعایت احتیاط با اعمال محدودیت ترافیکی دریک خط عبور (یک سوم مسیر) انجام می‌ گردد.

۲- محور قدیم رشت - لوشان، واقع در استان گیلان، از مورخ ۷ شهریور لغایت ۲۰ شهریور ۹۶ و همچنین از مورخ ۲ مهر لغایت ۳۰ آذر۹۶ ، روزهای شنبه، یکشنبه، دوشنبه، سه شنبه از ساعت ۸ الی ۱۸ و روزهای چهارشنبه از ساعت ۸ الی ۱۲ ،هرهفته بغیر از روزهای پنجشنبه و جمعه، ایام تعطیلات رسمی و همچنین روزهای قبل و بعد از تعطیلات چند روزه، به‌دلیل اجرای عملیات درزگیری آسفالت، کیلومتر ۰ الی ۹۰ ، تردد همزمان با اجرای عملیات ، با رعایت احتیاط انجام می‌شود.

لارستان:

فاقد وصول درخواست کارگاه جاده ای از استان یادشده

لرستان:

۱- محور دورود – سه راهی چالانچولان ، واقع در استان لرستان ، از مورخ ۳ مرداد لغایت ۲۰ اسفند ماه ۹۶، ساعت ۷:۳۰ الی ۱۹، به‌دلیل اجرای عملیات تعریض ابنیه فنی ، حدفاصل کیلومتر ۰ تا ۵ ، تردد همزمان با اجرای عملیات، با رعایت احتیاط انجام می‌شود.

۲- محور ازنا – الیگودرز، واقع در استان لرستان ، از مورخ ۱۶ مرداد لغایت ۳۰ مهر ماه ۹۶، ساعت ۸ الی ۱۶، به‌دلیل اجرای عملیات زیرسازی و بهسازی، حدفاصل روستای اشرف آباد تا خسرومیره کیلومتر ۹ تا ۲۰، تردد همزمان با اجرای عملیات، با رعایت احتیاط انجام می‌شود.

مازندران:

۱- محور کندوان (حدفاصل چالوس تا دهانه شمالی تونل کندوان ) ، واقع در استان مازندران، از مورخ ۱۷ مرداد لغایت ۲۰ شهریور ۹۶ و همچنین ازمورخ ۲ مهر لغایت ۳۰ مهر، از ساعت ۲ بامداد الی ۱۲، روزهای یکشنبه ،دوشنبه ،سه شنبه هر هفته ،به غیر از روزهای شنبه ،چهارشنبه ،پنجشنبه ، جمعه و ایام تعطیلات رسمی و همچنین روزهای قبل و بعد از تعطیلات چند روزه، بدلیل اجرای عملیات لکه گیری و روکش آسفالت ، کیلومتر ۰ الی ۸۰ ، تردد همزمان با اجرای عملیات و رعایت جوانب احتیاط انجام می‌شود.

۲- محور هراز (حدفاصل آمل تا امامزاده هاشم ) ، واقع در استان مازندران، از مورخ ۱۷ مرداد لغایت ۲۰ شهریور ۹۶ و همچنین ازمورخ ۲ مهر لغایت ۳۰ مهر، از ساعت ۲ بامداد الی ۱۲، روزهای یکشنبه ،دوشنبه ،سه شنبه هر هفته ،به غیر از روزهای شنبه ،چهارشنبه ،پنجشنبه ، جمعه و ایام تعطیلات رسمی و همچنین روزهای قبل و بعد از تعطیلات چند روزه، بدلیل اجرای عملیات لکه گیری و روکش آسفالت ، کیلومتر ۰ الی ۱۰۳ ، تردد همزمان با اجرای عملیات و رعایت جوانب احتیاط انجام می‌شود.

۳- محور سوادکوه (حدفاصل کمربندی قائمشهر- گدوک ) ، واقع در استان مازندران، از مورخ ۱۷ مرداد لغایت ۲۰ شهریور ۹۶ و همچنین ازمورخ ۲ مهر لغایت ۳۰ مهر، از ساعت ۲ بامداد الی ۱۲، روزهای یکشنبه ،دوشنبه ،سه شنبه هر هفته ،به غیر از روزهای شنبه ،چهارشنبه ،پنجشنبه ، جمعه و ایام تعطیلات رسمی و همچنین روزهای قبل و بعد از تعطیلات چند روزه، بدلیل اجرای عملیات لکه گیری و روکش آسفالت ، کیلومتر ۰ الی ۹۰ ، تردد همزمان با اجرای عملیات و رعایت جوانب احتیاط انجام می‌شود.

مرکزی:

فاقد وصول درخواست کارگاه جاده ای از استان یادشده

هرمزگان:

۱- محور تنگ بستک – چاه بنارد - بندرعباس، واقع در استان هرمزگان ، از مورخ ۳۱ مرداد لغایت ۳۰ مهر ۹۶، به صورت ۲۴ ساعته، به‌دلیل اجرای عملیات بهسازی و طرح تعریض و اتقاء از فرعی به اصلی، کیلومتر ۱۲ الی ۱۴، مسدود بوده و تردد از کنارگذر احداثی انجام می گردد.

همدان:

۱- محور نهاوند – اورزمان، واقع در استان همدان ، از مورخ ۱۰ تیر لغایت ۱ بهمن ماه ۹۶، ساعت ۸ الی ۱۸، به‌دلیل اجرای عملیات راهسازی، حدفاصل کیلومتر ۳ تا ۷، تردد همزمان با اجرای عملیات، با رعایت احتیاط انجام می‌شود.

۲- محور نهاوند – بروجرد، واقع در استان همدان ، از مورخ ۱۰ تیر لغایت ۱ مهر ماه ۹۶، ساعت ۸ الی ۱۸، به‌دلیل اجرای عملیات راهسازی، حدفاصل کیلومتر ۵ تا ۷، تردد همزمان با اجرای عملیات، با رعایت احتیاط انجام می‌شود.

۳- محور نهاوند – کرمانشاه، واقع در استان همدان ، از مورخ ۱۰ مرداد لغایت ۱ مهر ماه ۹۶، ساعت ۸ الی ۱۸، به‌دلیل اجرای عملیات ترانشه برداری، حدفاصل کیلومتر ۱۰ تا ۱۳، تردد همزمان با اجرای عملیات، با رعایت احتیاط انجام می‌شود.

۴- محور نهاوند – کرمانشاه، واقع در استان همدان ، از مورخ ۱۱ مرداد لغایت ۱ مهر ماه ۹۶، ساعت ۸ الی ۱۸، به‌دلیل اجرای عملیات لکه گیری، حدفاصل کیلومتر ۲۸ تا ۳۵، تردد همزمان با اجرای عملیات، با رعایت احتیاط انجام می‌شود.

۵- محور آوج – ماهنیان، واقع در استان همدان ، از مورخ ۱ مرداد لغایت ۱ آبان ماه ۹۶، ساعت ۸ الی ۱۸، به‌دلیل اجرای عملیات روکش آسفالت، حدفاصل کیلومتر ۱۱ تا ۲۲، تردد همزمان با اجرای عملیات، با رعایت احتیاط انجام می‌شود.

۶- محور رزن – گرمک، واقع در استان همدان ، از مورخ ۱ مرداد لغایت ۱ مهر ماه ۹۶، ساعت ۸ الی ۱۸، به‌دلیل اجرای عملیات شانه سازی، حدفاصل کیلومتر ۱ تا ۲۲، تردد همزمان با اجرای عملیات، با رعایت احتیاط انجام می‌شود.

۷- محور رزن – سرواک، واقع در استان همدان ، از مورخ ۱ مرداد لغایت ۱ مهر ماه ۹۶، ساعت ۸ الی ۱۸، به‌دلیل اجرای عملیات شانه سازی، حدفاصل کیلومتر ۱ تا ۲۰، تردد همزمان با اجرای عملیات، با رعایت احتیاط انجام می‌شود.

۸- محور رزن – قروه درجزین، واقع در استان همدان ، از مورخ ۱ مرداد لغایت ۱ مهر ماه ۹۶، ساعت ۸ الی ۱۸، به‌دلیل اجرای عملیات روکش آسفالت، حدفاصل کیلومتر ۱ تا ۱۱، تردد همزمان با اجرای عملیات، با رعایت احتیاط انجام می‌شود.

۹- محور رزن – دمق، واقع در استان همدان ، از مورخ ۱ مرداد لغایت ۱ مهر ماه ۹۶، ساعت ۸ الی ۱۸، به‌دلیل اجرای عملیات راهسازی، حدفاصل کیلومتر ۳ تا ۴، تردد همزمان با اجرای عملیات، با رعایت احتیاط انجام می‌شود.

۱۰- محور دمق – اورقین، واقع در استان همدان ، از مورخ ۱ مرداد لغایت ۱ مهر ماه ۹۶، ساعت ۸ الی ۱۸، به‌دلیل اجرای عملیات شانه سازی، حدفاصل کیلومتر ۱ تا ۲۴، تردد همزمان با اجرای عملیات، با رعایت احتیاط انجام می‌شود.

۱۱- محور ملایر – خنداب ،واقع در استان همدان ، از مورخ ۲۵ مرداد لغایت ۲۵ مهر ماه ۹۶، ساعت ۷ الی ۲۰، به‌دلیل اجرای عملیات شانه سازی و ایمن سازی پل، حدفاصل کیلومتر ۲ تا ۵۰۰+۱۶، تردد همزمان با اجرای عملیات، با رعایت احتیاط انجام می‌شود.

۱۲- محور رزن – ماهنیان-گرمک ،واقع در استان همدان ، از مورخ ۲۵ مرداد لغایت ۲۰ شهریور ماه ۹۶، ساعت ۷ الی ۲۰، به‌دلیل اجرای عملیات خط کشی، حدفاصل کیلومتر ۱ تا ۲۲، تردد همزمان با اجرای عملیات، با رعایت احتیاط انجام می‌شود.

۱۳- محور اسدآباد – کنگاور ،واقع در استان همدان ، از مورخ ۱۱ شهریور لغایت ۲۳ شهریور ماه ۹۶، ساعت ۷ الی ۱۷، به‌دلیل اجرای عملیات شانه سازی، حدفاصل کیلومتر ۱۵ تا ۱۸، تردد همزمان با اجرای عملیات، با رعایت احتیاط انجام می‌شود.

۱۴- محور آقاجان بلاغی – نوش تپه ،واقع در استان همدان ، از مورخ ۱۳ شهریور لغایت ۲۷ شهریور ماه ۹۶، ساعت ۷ الی ۱۷، به‌دلیل اجرای عملیات ایجاد خاکریز بازدارنده، حدفاصل کیلومتر ۰ تا ۷ ، تردد همزمان با اجرای عملیات، با رعایت احتیاط انجام می‌شود.

۱۵- محور اسدآباد – همدان ،واقع در استان همدان ، از مورخ ۱۱ شهریور لغایت ۲۱ شهریور ماه ۹۶، ساعت ۷ الی ۱۷، به‌دلیل اجرای عملیات روکش آسفالت، حدفاصل کیلومتر ۸ تا ۱۳ ، تردد همزمان با اجرای عملیات، با رعایت احتیاط انجام می‌شود.

۱۶- محور فرعی شهرک – فارسبان ،واقع در استان همدان ، از مورخ ۹ شهریور لغایت ۹ مهر ماه ۹۶، ساعت ۸ الی ۱۸، به‌دلیل اجرای عملیات لکه گیری، حدفاصل کیلومتر ۱ تا ۷ ، تردد همزمان با اجرای عملیات، با رعایت احتیاط انجام می‌شود.

۱۷- محور برزول – فارسبان ،واقع در استان همدان ، از مورخ ۹ شهریور لغایت ۹ مهر ماه ۹۶، ساعت ۸ الی ۱۸، به‌دلیل اجرای عملیات لکه گیری، حدفاصل کیلومتر ۱ تا ۱۰ ، تردد همزمان با اجرای عملیات، با رعایت احتیاط انجام می‌شود.

۱۸- محور فارسبان – چشمه ماهی ،واقع در استان همدان ، از مورخ ۹ شهریور لغایت ۹ مهر ماه ۹۶، ساعت ۸ الی ۱۸، به‌دلیل اجرای عملیات لکه گیری، حدفاصل کیلومتر ۱ تا ۱۵ ، تردد همزمان با اجرای عملیات، با رعایت احتیاط انجام می‌شود.

۱۹- محور فیروزان – کارخانه ،واقع در استان همدان ، از مورخ ۹ شهریور لغایت ۹ مهر ماه ۹۶، ساعت ۸ الی ۱۸، به‌دلیل اجرای عملیات لکه گیری، حدفاصل کیلومتر ۱ تا ۷ ، تردد همزمان با اجرای عملیات، با رعایت احتیاط انجام می‌شود.

۲۰- محور نهاوند – نورآباد ،واقع در استان همدان ، از مورخ ۹ شهریور لغایت ۹ مهر ماه ۹۶، ساعت ۸ الی ۱۸، به‌دلیل اجرای عملیات لکه گیری و نصب گاردریل، حدفاصل کیلومتر ۱ تا ۱۴ ، تردد همزمان با اجرای عملیات، با رعایت احتیاط انجام می‌شود.

۲۱- محور نهاوند – بروجرد ،واقع در استان همدان ، از مورخ ۹ شهریور لغایت ۹ مهر ماه ۹۶، ساعت ۸ الی ۱۸، به‌دلیل اجرای عملیات نصب تابلو و گاردریل ، حدفاصل کیلومتر ۱ تا ۱۸ ، تردد همزمان با اجرای عملیات، با رعایت احتیاط انجام می‌شود

۲۲- محور قهاوند – جوکار ،واقع در استان همدان ، از مورخ ۱۵ شهریور لغایت ۳۰ شهریور ماه ۹۶، ساعت ۸ الی ۱۸، به‌دلیل اجرای عملیات لکه گیری ، حدفاصل کیلومتر ۱ تا ۸ ، تردد همزمان با اجرای عملیات، با رعایت احتیاط انجام می‌شود

۲۳- محور تویسرکان – اسدآباد ،واقع در استان همدان ، از مورخ ۹ شهریور لغایت ۲۱ شهریور ماه ۹۶، ساعت ۸ الی ۱۸، به‌دلیل اجرای عملیات نصب درزگیری ، حدفاصل کیلومتر ۱ تا ۹ ، تردد همزمان با اجرای عملیات، با رعایت احتیاط انجام می‌شود

یزد:

۱- محور یزد - بافق، واقع در استان یزد، از مورخ ۳ تیر لغایت ۹ آذر ماه ۹۶، ساعت ۸ الی ۱۸، به‌ دلیل اجرای عملیات روکش آسفالت ، حدفاصل کیلومتر ۸۵ تا ۱۰۳ ، تردد همزمان با اجرای عملیات، با رعایت احتیاط انجام می‌شود.

۲- محور ابراهیم آباد - طزنج، واقع در استان یزد، از مورخ ۱ تیر لغایت ۳۰ دی ماه ۹۶، ساعت ۷ الی ۱۴، به‌ دلیل اجرای عملیات ساخت راه ، حدفاصل کیلومتر ۱۰ تا ۱۶ ، تردد همزمان با اجرای عملیات، با رعایت احتیاط انجام می‌شود.

۳- محور تفت - ابرکوه، واقع در استان یزد، از مورخ ۱ تیر لغایت ۳۰ مهر ماه ۹۶، ساعت ۷ الی ۲۰، به‌ دلیل اجرای عملیات ترانشه برداری جهت ایمن سازی و اصلاح شیب شیروانی ، حدفاصل کیلومتر ۷۰۰+۵۹ تا ۲۰۰+۶۲ ، مسدود بوده و تردد از مسیر جایگزین محور ابرکوه – تفت به صورت دو طرفه انجام می گردد.

۴- محور کنارگذر یزد، واقع در استان یزد، از مورخ ۱۰ مرداد لغایت ۲۰ شهریور ماه ۹۶، ساعت ۷:۳۰ الی ۱۹، به‌ دلیل اجرای عملیات تعمیرات و مرمت قرنیز پل، حدفاصل کیلومتر ۶ تا ۲۰۰+۶، تردد همزمان با اجرای عملیات، با رعایت احتیاط انجام می‌شود.

۵- محور هرات- هرابرجان، واقع در استان یزد، از مورخ ۱۵ مرداد لغایت ۱۵ مهر ماه ۹۶، ساعت ۸:۳۰ الی ۱۸، به‌ دلیل اجرای عملیات روکش آسفالت، حدفاصل کیلومتر ۴ تا ۱۶ ، تردد همزمان با اجرای عملیات، با رعایت احتیاط انجام می‌شود.

۶- محور مهریز- کرمان ، واقع در استان یزد، از مورخ ۱۶ مرداد لغایت ۲۰ شهریور ماه ۹۶، ساعت ۷:۳۰ الی ۱۴:۲۰، به‌ دلیل اجرای عملیات لکه گیری، حدفاصل کیلومتر ۰ تا ۳۰ ، تردد همزمان با اجرای عملیات، با رعایت احتیاط انجام می‌شود.

۷- محور کنارگذر یزد(مهریز- میبد) ، واقع در استان یزد، از مورخ ۱ شهریور لغایت ۲۰ شهریور ماه ۹۶، ساعت ۵:۳۰ الی ۱۶، به‌ دلیل اجرای عملیات احداث و تعمیر روشنایی ، حدفاصل کیلومتر ۰ تا ۱۶ ، تردد همزمان با اجرای عملیات، با رعایت احتیاط انجام می‌شود.

۸- محور یزد- ابرکوه ، واقع در استان یزد، از مورخ ۱ شهریور لغایت ۲۰ شهریور ماه ۹۶، ساعت ۵:۳۰ الی ۱۶، به‌ دلیل اجرای عملیات احداث و تعمیر روشنایی ، حدفاصل کیلومتر ۰ تا ۹۰ ، تردد همزمان با اجرای عملیات، با رعایت احتیاط انجام می‌شود.

۹- محور یزد- انار ، واقع در استان یزد، از مورخ ۱ شهریور لغایت ۲۰ شهریور ماه ۹۶، ساعت ۵:۳۰ الی ۱۶، به‌ دلیل اجرای عملیات احداث و تعمیر روشنایی ، حدفاصل کیلومتر ۰ تا ۷۰ ، تردد همزمان با اجرای عملیات، با رعایت احتیاط انجام می‌شود.

۱۰- محور یزد- عقدا ، واقع در استان یزد، از مورخ ۱ شهریور لغایت ۲۰ شهریور ماه ۹۶، ساعت ۵:۳۰ الی ۱۶، به‌ دلیل اجرای عملیات احداث و تعمیر روشنایی ، حدفاصل کیلومتر ۰ تا ۹۰ ، تردد همزمان با اجرای عملیات، با رعایت احتیاط انجام می‌شود.

۱۱- محور مهریز- هرات ، واقع در استان یزد، از مورخ ۱ شهریور لغایت ۲۰ شهریور ماه ۹۶، ساعت ۵:۳۰ الی ۱۶، به‌ دلیل اجرای عملیات احداث و تعمیر روشنایی ، حدفاصل کیلومتر ۰ تا ۷۵ ، تردد همزمان با اجرای عملیات، با رعایت احتیاط انجام می‌شود.

۱۲- محور یزد- طبس ، واقع در استان یزد، از مورخ ۱ شهریور لغایت ۲۰ شهریور ماه ۹۶، ساعت ۵:۳۰ الی ۱۶، به‌ دلیل اجرای عملیات احداث و تعمیر روشنایی ، حدفاصل کیلومتر ۰ تا ۷۰ ، تردد همزمان با اجرای عملیات، با رعایت احتیاط انجام می‌شود.

۱۳- محور یزد- بافق ، واقع در استان یزد، از مورخ ۱۱ شهریور لغایت ۳۰ مهر ماه ۹۶، ساعت ۷:۳۰ الی ۱۸، به‌ دلیل اجرای عملیات روکش آسفالت ، حدفاصل کیلومتر ۱۰۳ تا ۸۰ ، تردد همزمان با اجرای عملیات، با رعایت احتیاط انجام می‌شود.