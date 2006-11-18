اختصاص 33 میلیارد تومان از متمم بودجه 85 به حوزه گردشگری و میراث فرهنگی

بهروز نادری نسب در گفتگو با خبرنگار مهر ، در خصوص کمبود اعتبارات سازمان میراث فرهنگی و گردشگری افزود: بودجه سال جاری اختصاص یافته به سازمان نسبت به سال گذشته از افزایش چشمگیری برخوردار بود اما باز هم برای پاسخگویی به مشکلات بیشمار موجود در بخش گردشگری و میراث فرهنگی کشور کافی نیست.

وی خاطر نشان کرد: با توجه به اینکه در کشور آثار و جاذبه های تاریخی بیشماری وجود دارد که در صورت توجه و رسیدگی به این آثار می توان زمینه جذب گردشگران داخلی و خارجی را فراهم کرد اما در حال حاضر از میان بیش از یک میلیون اثر تاریخی موجود فقط 16 هزار اثر به ثبت رسیده و حدود یک میلیون اثر تاریخی نیز ثبت نشده و در آستانه نابودی قرار دارد به همین دلیل باید برای ثبت و حفاظت از این آثار اعتبارات خاصی در نظر گرفته شود .

مدیرکل امور مجلس و استان های سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری تاکید کرد: سازمان به منظور رفع برخی از مشکلات موجود در بخش عمرانی و جاری و همچنین میراث فرهنگی در متمم بودجه پیشنهاد 330 میلیارد تومان بودجه را داد اما در نهایت یک دهم این اعتبارات در هیئت دولت تصویب شد.

نادری نسب گفت: به منظور توسعه گردشگری و زیر ساخت های کشور و همچنین حفاظت از آثار تاریخی امیدواریم با افزایش بودجه سال آینده سازمان در بخش های میراث فرهنگی ، گردشگری و صنایع دستی موافقت شود