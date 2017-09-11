اجرای نمایش محیطی «خرده ریز» در تئاتر شهر آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، نمایش محیطی « خرده ریز» نوشته ادوارد آلبی و کارگردانی سارا کریمیان اقبال از روز یکشنبه ۱۹ شهریور در کافه تریای تالار اصلی مجموعه تئاترشهر اجرای خود را آغاز کرد. در این اثر نمایشی مرتضی ضرابی، معصومه عزیز محمدی، بیتا معیریان، احسان بیات فر، علی جدیدی، رها مقدم، بنیامین بخشی زاده، سارا کریمیان اقبال و مژگان نظری به عنوان بازیگر حضور دارند.

نمایش محیطی « خرده ریز» پیش از این در جریان برگزاری سی و پنجمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر روی صحنه رفت و توانست جایزه بازیگری مرد (مرتضی ضرابی) را از آن خود کند. این اثر نمایشی در بخش های کارگردانی و بازیگری زن نیز نامزد دریافت جایزه شده بود.

نمایش محیطی «خرده ریز» به کارگردانی سارا کریمیان اقبال هر روز ساعت ۱۸ با مدت زمان ۶۰ دقیقه و قیمت بلیت ۱۵ هزار تومان در کافه تریای تالار اصلی مجموعه تئاتر شهر میزبان علاقه مندان تئاتر است.