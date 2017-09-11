به گزارش خبرنگار مهر، رباب عزیزخانی ظهر دوشنبه در جلسه انجمن کتابخانههای عمومی شهرستان پارسآباد تصریح کرد: با وجود اهمیت کتاب و کتابخوانی، هیچ المان و نشانهای از کتابخوانی در میادین و معابر پرتردد شهرهای استان مشاهده نمیشود.
عزیزخانی متذکر شد: ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانی به تنهایی در توان یک دستگاه اجرایی نیست و لازم است سایر متولیان فرهنگی نیز در این راستا همکاری لازم را داشته باشند.
وی شهرداریها را یکی از بازوهای یاریگر در ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانی دانست و افزود: انتظار میرود شهرداران نسبت به نصب المانهای کتابخوانی در میادین شهری همت کنند.
مدیرکل کتابخانههای عمومی استان با تأکید به اینکه این طرح نیازمند هزینه قابل توجهی نیست، تصریح کرد: در مقابل تأثیر المانها در ترویج مطالعه قابلتوجه خواهد بود.
عزیزخانی با بیان اینکه تجربه موفقی از نصب المانهای کتابخوانی در استانهای دیگر مشاهده میشود، متذکر شد: به ویژه در استان اردبیل که سرانه مطالعه قابل قبول نیست لازم است تمامی دستگاهها توان خود برای ترویج مطالعه را به کار گیرند.
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