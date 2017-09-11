  1. هنر
  2. تئاتر
۲۰ شهریور ۱۳۹۶، ۱۲:۳۲

اجرای «ماه هفتم» از ۲۱ شهریورماه در اداره تئاتر

اجرای «ماه هفتم» از ۲۱ شهریورماه در اداره تئاتر

نمایش «ماه هفتم» به نویسندگی و کارگردانی امیر زاوش در خانه نمایش اداره برنامه های تئاتر روی صحنه می‌رود.

به گزارش خبرگزاری مهر، نمایش «ماه هفتم» به کارگردانی امیر زواش از ۲۱ شهریور تا ۵ مهر هر روز از ساعت ۲۰ به مدت ۵۰ دقیقه در خانه‌ نمایش اداره تئاتر روی صحنه می‌رود.

در نمایش «ماه هفتم» فاطمه سرلک، مهسا نظری و امیر زاوش به ایفای نقش پرداخته‌اند.

این نمایش برنده جایزه در بخش های نویسندگی، کارگردانی و بازیگری از جشنواره تئاتر دفاع مقدس ساوه شده است.

در خلاصه داستان «ماه هفتم» آمده است: وقتی بمب شیمیایی سد مادری و مادرانگی می شود در حالی که قرار بود شور زندگی در قالب کودکی شاد حاصل یک عشق باشد، سال ها فقط حسرت و دلتنگی بر جای ماند... د.

از دیگر عوامل «ماه هفتم» می‌توان به دستیار کارگردان: حسین کاوه، طراح صحنه: کسری ابراهیمی، منشی صحنه: مریم جیریایی، گریم: محسن ابراهیمی، پوستر و بروشور: حسین کاوه اشاره کرد.

خانه نمایش اداره برنامه‌های تئاتر در میدان فردوسی بعد از خیابان ایرانشهر، خیابان شهید موسوی، کوچه محمد آقا واقع است.

کد مطلب 4083895
آروین موذن زاده

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها