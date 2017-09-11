اجرای «ماه هفتم» از ۲۱ شهریورماه در اداره تئاتر

به گزارش خبرگزاری مهر، نمایش «ماه هفتم» به کارگردانی امیر زواش از ۲۱ شهریور تا ۵ مهر هر روز از ساعت ۲۰ به مدت ۵۰ دقیقه در خانه‌ نمایش اداره تئاتر روی صحنه می‌رود.

در نمایش «ماه هفتم» فاطمه سرلک، مهسا نظری و امیر زاوش به ایفای نقش پرداخته‌اند.

این نمایش برنده جایزه در بخش های نویسندگی، کارگردانی و بازیگری از جشنواره تئاتر دفاع مقدس ساوه شده است.

در خلاصه داستان «ماه هفتم» آمده است: وقتی بمب شیمیایی سد مادری و مادرانگی می شود در حالی که قرار بود شور زندگی در قالب کودکی شاد حاصل یک عشق باشد، سال ها فقط حسرت و دلتنگی بر جای ماند... د.

از دیگر عوامل «ماه هفتم» می‌توان به دستیار کارگردان: حسین کاوه، طراح صحنه: کسری ابراهیمی، منشی صحنه: مریم جیریایی، گریم: محسن ابراهیمی، پوستر و بروشور: حسین کاوه اشاره کرد.

خانه نمایش اداره برنامه‌های تئاتر در میدان فردوسی بعد از خیابان ایرانشهر، خیابان شهید موسوی، کوچه محمد آقا واقع است.