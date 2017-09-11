محمد خوشقدم در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن تشریح برنامه‌های هفته دفاع مقدس تاکید کرد: اعزام نمادین پیشکسوتان دفاع مقدس به مناطق عملیاتی با هدف یادآوری روزهای به یادماندنی هفته دفاع مقدس، گلباران و عطر افشانی قبور مطهر شهدا، صبحگاه مشترک نیروهای مسلح و بر افراشته شدن پرچم اباعبدالله الحسین (ع)، صبحگاه مشترک نیروهای مسلح، برپایی نمایشگاه افلاکیان، تجلیل از سربازان نمونه، دیدار با خانواده معظم شهدا و رژه موتوری از مهمترین برنامه های این هفته در دامغان است.

وی همچنین از چاپ عنوان چهار کتاب حاوی خاطرات فرماندهان در دوران دفاع مقدس خبر داد و افزود: در مجموع هشت عنوان کتاب از فرماندهان شهید شهرستان گردآوری شده که از این تعداد چهار کتاب آماده چاپ است.

دامغان۱۶ هزار رزمنده در دفاع مقدس داشته است

فرمانده سپاه ناحیه دامغان از تدوین و گردآوری خاطرات و زندگی نامه شهدا با عنوان فرهنگ نامه شهدای این شهرستان خبر داد و تاکید داشت: شش عنوان کتاب شامل زنان جانباز، جانبازان بالای ۵۰ درصد، نقش جهادگران دامغان، عملیات کربلای چهار و والفجر مقدماتی تدوین و آماده چاپ شده است.

خوشقدم ضمن بیان اینکه هشت سال دفاع مقدس یک گنجینه و مظهر حماسه و آرمان خواهی و از خود گذشتگی است، تاکید داشت: در دوران دفاع مقدس ۱۶هزار رزمنده و بسیجی دامغانی در بیش از ۲۰ عملیات بزرگ و متوسط حضور داشتند.

وی افزود: باید تلاش کنیم هفته گرامیداشت دفاع مقدس را به خوبی و در خور و شان رزمندگان و بسیجیان و حماسه سازان آن دوران طلایی برگزار و به خوبی از رشادت ها و پاسداری آنان در دفاع از خاک و میهن تقدیر و تجلیل به عمل آوریم.