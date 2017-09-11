دبیران شورای آموزش پزشکی عمومی و دندانپزشکی منصوب شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر باقر لاریجانی معاون آموزشی وزارت بهداشت در حکمی دکتر آبتین حیدرزاده را به عنوان دبیر شورای آموزش پزشکی عمومی منصوب کرد.

دکتر آبتین حیدرزاده دانشیار دانشگاه علوم پزشکی گیلان است. پیش از این دکتر طاهره چنگیز این سمت را برعهده داشت.

در حکم دکتر لاریجانی اهداف دبیرخانه شورای آموزش پزشکی عمومی آمده است.

اهداف شامل تلاش در جهت ارتقاء سطح سلامت جامعه از طریق بازنگری در برنامه درسی و آموزش های رایج دانشکده های پزشکی در مقطع دکترای حرفه ای، کوشش مستمر در جلب همکاری های بین بخشی در وزارت متبوع به منظور تامین این هدف، تحلیل و برآورد نیروی انسانی مورد نیاز این بخش با همکاری واحدهای ذیربط و برنامه ریزی برای تامین نیاز کشور بخصوص در مناطق کمتر برخوردار است.

همچنین ارتقاء کیفی آزمون ها ، بروزرسانی و کارآمدسازی استانداردهای اعتباربخشی برنامه ای و موسسه ای دانشکده های پزشکی، کاهش تصدی گری و واگذاری امور صف به دانشگاهها و واحدهای ذیربط تا حد ممکن، توسعه همکاری های بین المللی از طریق بسترسازی برای جذب فراگیر از کشورهای خارجی، طراحی کوریکولوم های مشترک ، شناساندن مدارک دانش آموختگان در سایر کشورها از دیگر اهداف است.

همچنین معاون آموزشی وزارت بهداشت از تلاش های دکتر طاهره چنگیز در دوران تصدی دبیر شورای آموزش پزشکی عمومی و قائم مقام مرکز ملی تحقیقات راهبردی آموزش علوم پزشکی تقدیر کرد.

دکتر طاهره چنگیز استاد دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در مردادماه ۹۶ با حکم وزیر بهداشت به عنوان سرپرست دانشگاه علوم پزشکی منصوب شده است.

دکتر باقر لاریجانی معاون آموزشی وزارت بهداشت همچنین در حکمی دکتر حسن رزمی استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران را به عنوان دبیر شورای آموزش دندانپزشکی و تخصصی منصوب کرد.

پیش از دکتر سعید عسگری این سمت را برعهده داشت.

در حکم دکتر لاریجانی درباره اهداف دبیرخانه شورای آموزش دندانپزشکی و تخصصی آمده است: تلاش در جهت ارتقاء سطح سلامت جامعه از طریق بازنگری در برنامه های درسی و آموزش های رایج دانشکده های دندانپزشکی در تمامی مقاطع، کوشش مستمر در جلب همکاریهای بین بخشی در وزارت متبوع به منظور تامین این هدف، جلب همکاریهای موثر اعضای بوردهای تخصصی و استفاده فراگیر از ظرفیت همه اعضای هیات علمی دندانپزشکی در ارتقاء کیفی آموزش از جمله این اهداف است.

تحلیل و برآورد نیروی انسانی مورد نیاز این بخش با همکاری واحدهای ذیربط و برنامه ریزی برای تامین نیاز کشور بخصوص در مناطق کمتر برخوردار، تقویت نقش دانشکده های دندانپزشکی در ارائه خدمات به جامعه، برنامه ریزی در جهت تامین هیأت علمی مورد نیاز دانشکده های دندانپزشکی و نظارت بر ایفای تعهدات دانش آموختگان رشته های تخصصی دندانپزشکی، ارتقاء کیفی آزمون ها ، بروزرسانی و کارآمدسازی استانداردهای اعتباربخشی برنامه ای و موسسه ای و کاهش تصدی گری و واگذاری امور صف به دانشگاهها و واحدهای ذیربط تا حد ممکن از دیگر اهداف است.

همچنین توسعه همکاریهای بین المللی از طریق بسترسازی برای جذب فراگیر از کشورهای خارجی ، طراحی کوریکولوم های مشترک ، شناساندن مدارک دانش آموختگان در سایر کشورها از جمله اهداف دبیرخانه شورای آموزش دندانپزشکی و تخصصی است.

معاون آموزشی وزارت بهداشت در حکم دیگری دکتر سعید عسگری به عنوان مشاور معاون آموزشی و قائم مقام مرکز ملی تحقیقات راهبردی آموزش علوم پزشکی منصوب کرد.

لاریجانی در این حکم دکتر سعید عسگری استاد دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی را به عنوان مشاور خود و قائم مقام مرکز ملی تحقیقات راهبردی آموزش علوم پزشکی منصوب کرده است. وی پیش از این مسئولیت دبیرخانه شورای آموزش دندانپزشکی و تخصصی را برعهده داشت.