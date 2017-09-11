به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی سپاه انصارالحسین(ع) همدان، سرهنگ محسن کریمی با بیان اینکه اردوهای یک، سه و ۱۰ روزه جهادی دانشجویان بسیجی در حال برگزاری است، اظهار داشت: امسال اردوهای جهادی با همکاری دانشگاه‌های شهرستان ملایر در بخش جوکار برگزار شد.

وی افزود: در این اردوها جهادگران بسیجی نسبت به احداث ۵ واحد مسکونی در مناطق محروم بخش جوکار اقدام کرده‌ و در حال حاضر نیز مشغول فعالیت هستند.

وی اعتبارات این پروژها را حدود ۳۰ میلیون تومان برآورد کرد و گفت: ۱۰ میلیون تومان این اعتبار از طرف کمیته امداد امام خمینی(ره) پرداخت و مابقی توسط دستگاه‌های مختلف و خیرین جذب شده است.

کریمی با بیان اینکه دانشجویان بسیجی در چند بخش در اردوهای جهادی مشغول فعالیت هستند، افزود: در این اردوها ۱۰۰ نفر از برادران و خواهران دانشجو فعال بوده و در حال خدمات‌رسانی عمرانی، آموزشی و فرهنگی به مناطق محروم هستند.