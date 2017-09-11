۲۰ توزیع کننده موادمخدر در خنداب به دام قانون افتادند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه پلیس، عبدالرضا جودکی اظهار داشت: طرح یک روزه پاک سازی نقاط آلوده شهرستان خنداب با محوریت مبارزه با مواد مخدر در سطح این شهرستان به اجرا گذاشته شد که در این طرح برخورد قاطع با معتادان متجاهر و توزیع کنندگان مواد مخدر، در دستور کار پلیس قرار گرفت.

وی با اشاره به کشف ۱۵ کیلو و ۱۰۶ گرم انواع مواد مخدر در این طرح خاطر نشان کرد: ۲۰ نفر نیز به علت ارتکاب جرایم مختلف حوزه مواد مخدر دستگیر و پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به دستگاه قضائی معرفی شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان خنداب آموزش و ارتقاء مهارت، را از ارکان ضروری مبارزه با مواد مخدر دانست و خاطر نشان کرد: با توجه به تولید و گسترش مواد مخدر صنعتی جدید ، مقابله هدفمند و موثر پلیس از طریق کسب دانش و آخرین اطلاعات روز، از ضروریات است.

جودکی تاکید کرد: تردیدی نیست که والدین با تقویت مهارت نه گفتن و کنترل دوستان و زمان رفت و آمد فرزندان به منزل و سیراب کردن آنان از محبت و دوستی در محیط خانواده، خواهند توانست از عواقب شوم انحراف و گرایش فرزندان به انواع مواد مخدر پیشگیری کنند.