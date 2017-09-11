اعزام ۳۵۰۰ مبلغ به شهرها و روستاهای خراسان رضوی

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام کاظم لطفیان ظهر دوشنبه در حاشیه معرفی رئیس جدید اداره تبلیغات اسلامی قوچان در جمع خبرنگاران اظهار کرد: مهم ترین برنامه سازمان تبلیغات بحث ساماندهی شبکه تبلیغ جهت حضور پرشور در استان است که در صورت نیاز، آمادگی اعزام روحانی را داریم.

وی با بیان اینکه پیش بینی می شود در ایام محرم امسال طبق برنامه ریزی صورت گرفته بیش از ۳ هزار و ۵۰۰ روحانی در استان ساماندهی و اعزام شوند افزود: با توجه به این که هیئت های مذهبی به عنوان بزرگترین نهاد اجتماعی و یکی از مجموعه های سازمان قلمداد می شود و از طرفی امروز آسیب اجتماعی نیز مطرح شده است، نیاز است با مباحث آموزشی جهت معرفی مداح تراز اول انقلاب اسلامی جامعه، اقدام شود.

رئیس سازمان تبلیغات خراسان رضوی در خصوص کمبود روحانیت در حوزه تبلیغی مساجد گفت: شکوفایی و ثمره سازمان تبلیغات توسط حوزه علمیه است بنابراین با توجه به این که کشور از کمبود روحانی رنج می برد خراسان رضوی نیز از این قاعده مستثنی نیست، ۲۰ درصد مبلغان کشور در خراسان رضوی مستقر هستند.

لطفیان تصریح کرد: خوشبختانه امروز عرضه بیشتر از تقاضا شده است که به رغم تبلیغات دشمنان با برنامه ریزی انجام شده تلاش داریم از ظرفیت مردمی برای شناسایی و پر کردن خلاها استفاده کنیم.

وی به وجود ۶۰۰ خانه عالم در استان اشاره کرد وگفت: به همین میزان ظرفیت در استان نیز خانه عالم نیاز داریم که بتوانیم روستاهای بالای ۱۰۰ خانوار را پوشش دهیم و امیدواریم با تقویت اعتبارات و کمک های مردمی بتوانیم این کمبود را جبران نماییم.

گفتنی است در این مراسم ضمن تشکر از زحمات چهار ساله حجت الاسلام سید محمد ساجدی مدیر این اداره، حجت الاسلام هادی ایمانی نیا به عنوان مدیر جدید اداره تبلیغات اسلامی شهرستان قوچان معرفی شد.