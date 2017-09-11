پیکر مطهر پدر شهیدان محمدزاده در محمودآباد تشییع شد

به گزارش خبرنگار مهر، پیکر پاک حاج حسینجان محمدزاده پیش از ظهر دوشنبه با حضور امت حزب الله و همیشه در صحنه محمودآباد و مسئولان استانی و شهرستانی از محل سپاه محمودآباد تشییع و پس از حضور در بارگاه امامزاده قاسم محمودآباد در محل گلزار شهدای آهومحله و در جوار قبر فرزندان شهیدش به خاک سپرده شد.

اجرای گروه مارش نظامی وتشیییع پیکر مرحوم حاج حسینجان محمدزاده بروی دستان مردم قدرشناس و فهیم محمودآباد از جلوه های ویژه این مراسم بوده است، در این آیین باشکوه که با حضور حماسی شهروندان همراه بود آیت الله معلمی عضو مجلس خبرگان رهبری و علی نبیان معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار مازندران و مدیران کل دستگاههای اجرایی استان و شهرستان محمودآباد حضور داشتند.

همچنین در این مراسم متن پیام تسلیت آیت الله طبرسی نماینده ولی فقیه در استان مازندران و ربیع فلاح استاندار مازندران قرائت شد.