حضور ۶۲ شمشیرباز ایرانی و خارجی در جام جهانی تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، ایران به عنوان میزبان مسابقات شمشیربازی جام جهانی کلاس A جوانان با ۲۰ شمشیرباز در این دوره رقابت های جام جهانی جوانان شرکت می کند. این رقابت ها طی روزهای ۲۵ و ۲۶ شهریورماه در تهران برگزار می شود و نمایندگانی از ۱۴ کشور خارجی نیز در آن حضور خواهند داشت.

آلمان (۶ نفر)، اردن (۵ نفر)، بلاروس، قزاقستان، عراق، رومانی و کویت (۴ نفر)، ایتالیا (۳ نفر)، بلژیک و آذربایجان (۲ نفر)، گرجستان، هنگ کنگ، مجارستان و ترکیه (یک نفر) کشورهایی هستند که برای اعزام شمشیرباز به مسابقات جام جهانی کلاس A جوانان در تهران اعلام آمادگی کرده اند.

مجموع ۶۲ شمشیرباز برگزارکننده رقابت های شمشیربازی جام جهانی کلاس A جوانان در بخش انفرادی هستند. در مجموع بخش تیمی این رقابت ها نیز با حضور ۹ تیم برگزار می شود.