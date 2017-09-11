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۲۰ شهریور ۱۳۹۶، ۱۴:۱۳

مدیرکل فرهنگ و ارشاد هرمزگان:

بیست و نهمین جشنواره تئاتر استان هرمزگان ۲۱شهریور ماه آغاز می شود

بیست و نهمین جشنواره تئاتر استان هرمزگان ۲۱شهریور ماه آغاز می شود

بندرعباس - مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان هرمزگان از برگزاری بیست و نهمین جشنواره تئاتر هرمزگان ۲۱ الی ۲۴ شهریور ماه در پلاتو آفتاب و فرهنگسرای طوبی بندرعباس خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از فرهنگ و ارشاد هرمزگان، علیرضا درویش نژاد در جمع خبرنگاران گفت: در این دوره از جشنواره هشت گروه نمایشی از شهرستان های مختلف استان حضور دارند که به رقابت خواهند پرداخت.

وی افزود: مقدمات جشنواره از ابتدای امسال با همکاری انجمن نمایش استان آغاز شد و پس از اعلام فراخوان گروه های مختلفی نام نویسی کردند و پس از بازبینی آثار توسط داوران بازبین هشت گروه به مسابقه راه یافتند.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی هرمزگان اضافه کرد: از مجموع هشت گروه ، دوگروه از بندرعباس ، سه گروه از رودان و یک گروه از شهرستان های میناب ، هرمز، پارسیان در جشنواره بیست و نهم تئاتر هرمزگان حضور دارند.

درویش نژاد به برنامه های جنبی جشنواره اشاره کرد و اظهارداشت: در  جشنواره کارگاه های آموزشی مختلفی با حضور اساتید مطرح تهران برگزار می شود و همچنین جلسات نقد و بررسی آثار نیز هر روز در پلاتو آفتاب بعد از اجرای نمایش برگزار می شود.

بیست و نهمین جشنواره تئاتر استان هرمزگان ۲۱ الی ۲۴ شهریور ماه با حضور گروه های نمایشی در پلاتو آفتاب بندرعباس و فرهنگسرای طوبی برگزار می شود .

کد مطلب 4084047

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