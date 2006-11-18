آسیب جدی گرانی بلیت متوجه دانشجویان است

احمد پژمان موسیقیدان و مدرس دانشگاه ضمن بیان این مطلب درباره دلایل آسیب پذیری قشرفرهنگی بویژه دانشجویان رشته موسیقی از گرانی محصولات فرهنگی، به خبرنگار مهر گفت :اگر چه ارزانی و یا گرانی قیمت بلیت ، برای مخاطبان عادی هم مهم است اماخریدن ویا نخریدن بلیت به انتخاب آنها بستگی دارد ولی دانشجویان رشته موسیقی به واسطه رشته شان و همچنین نیاز به یادگیری نا گزیرند که با وجود قیمت بالای کنسرت ، با کمترین تخفیفی به سالن های برگزاری کنسرت بیایند.

این آهنگساز در ادامه به عدم بازگشت سرمایه در برگزاری کنسرت اشاره کرد و گفت : از سوی دیگر هنرمندان که معمولا خودشان نیز برگزار کننده کنسرت هستند از اجاره یهای سنگین تالارها و یا حتی آمفی تئاتر فرهنگسراها آسیب های جدی می بینند و این در حالی است که این سالن ها متعلق به مردم است ونهادهای دولتی باید این سالن ها رابه صورت رایگان و یا با اجاره های بسیار پایین در اختیار گروه های موسیقی برای اجرای کنسرت قرار دهند که در این صورت قیمت بلیت ها هم کاهش می یابد و علاقه مندان جدی هنر موسیقی با خیال راحت برای دیدن کنسرت هزینه می کنند.

این موسیقیدان در ادامه متذکر شد : با توجه به وجود فرهنگ غنی موسیقی اصیل و ارزشمند ایرانی بسیار حیف است که گرانی بلیت دلیلی بردیده نشدن اجرای گروه های خوب موسیقی مانند گروه کامکارها ، گروه عارف و سایر گروه ها شود؛ چراکه می دانم بسیاری از خانواده ها از طبقه متوسط جامعه هستند که مشتاق دیدن موسیقی درست هستند ولی به دلیل بالابودن قیمت بلیت ها و عدم قدرت مالی از حضور در این برنامه ها منصرف می شوند.