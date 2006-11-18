اعتبار جشنواره شعر فجر با انتخاب آثار مکتوب بالا می رود / اعطای جایزه به تک شعر افراد در شان جشنواره ای ملی نیست

این شاعر معاصر در گفتگو با خبرنگار مهر ، با بیان این مطلب ، افزود : کتابهای چاپ شده شعری در طول بیست و هفت سال گذشته در کشور با موضوعات ، رویکردها و معدل های ادبی مختلف ، نمونه های خوبی برای داوری و ارزشیابی علمی و ادبی است ، با در نظرگرفتن این نکته اساسی که همه این کتابها از دولت جمهوری اسلامی ایران مجوز انتشار گرفته اند و مقبولیت رسمی و عمومی دارند ، اما معلوم نیست تک شعرهایی که قرار است برای شرکت درجشنواره خلق شوند ، تا چه اندازه این جایگاه را کسب می کنند .



بیژن ارژن تصریح کرد : دبیرخانه جشنواره بین المللی شعر فجر باید در همتی کم نظیر ، همه کتابهای شعر منتشر شده را در طول سالهای گذشته در همه حوزه ها و قالب های شعری خریداری و در معرض داوری و ارزشیابی قرار بدهد ، مثلا دفترهایی در طول این سالها منتشر شده که صاحبان آنها مشخصا به قالب غزل پرداخته اند یا رباعی ؛ تخصص و گرایش شاعرانی هم اهتمام درشعر آئینی ، شعر دفاع مقدس ، شعر عاشقانه ، شعر کودک و نوجوان و ... بوده است که باید آثار همه آنها دیده شود و گروه های تخصصی داوری کارجدی خود را شروع کنند .



وی با تاکید بر اینکه چنانچه جشنواره شعر فجر کتاب معیار باشد ، علاوه بر اعتبار جشنواره ، به رونق در عرصه کتابهای ادبی هم کمک می کند ، اضافه کرد : خوشبختانه این پیشنهاد از سوی کسی مطرح می شود که خود چندان به چاپ کتاب اقدام نکرده است ، اما حق این است که تلاش تلاشگران ادبی در این سالها باید ارج نهاده شود و داورانی بدون حب و بغض ، همه کتابهای شعر را بررسی و ارزشیابی کنند .



این شاعر کرمانشاهی با اشاره به لزوم حضور شاعران جوان به ویژه شاعران شهرستانی در این جشنواره ، یادآور شد : ورود شاعران جوان و نوقلمان در این جشنواره ملی باید یک امتیاز باشد ، زیرا در چنین جشنواره ای نوقلمان فرصت بهره گیری از تجارب پیشکسوتان را پیدا می کنند .



بیژن ارژن با تاکید بر توجه به ذات و اصل شعر در این جشنواره یادآور شد : ده ها جشنواره در این کشور برگزار می شود که صرفا موضوعی هستند ، غیر موضوعی ها هم که تظاهر به این امر ندارند ، از اشکالات ساختاری دیگری برخوردار هستند و ادبیات را وسیله صعود و پرش خود قرار داده اند اما هدف اصلی را فراموش کرده اند ، لذا جشنواره ملی شعر فجر باید ازاین آسیب دوری بجوید .



ارژن اظهار داشت : پیشنهاد می کنم که به سرآمدان سه حوزه رباعی ، دوبیتی و شعرکوتاه یک جایزه بدهند ، زیرا احتمال دارد در طول پنج سال نتوان کسی را در این حوزه برگزید از آن جهت که شاهد تولید بالایی در این زمینه خاص نیستیم .



نخستین جشنواره بین المللی شعرفجر ، به پیشنهاد و ابتکار وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و پی گیری دفتر شعر و موسیقی وزارت ارشاد دربهمن ماه سال جاری برگزارخواهد شد .

کد خبر 408408