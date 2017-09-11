ساماندهی خیرات نیکوکاران/مشارکت ۱۰ میلیون خانوار با امداد

به گزارش خبرنگار مهر، علی محمد ذوالفقاری در نشست خبری امروز به برگزاری جشن عاطفهها اشاره کرد و گفت: این جشن به منظور کمک به دانشآموزان نیازمند، توانمندسازی فکری خانوادههای تحت پوشش، احسان و نوعدوستی در کشور برگزار میشود.
وی با اشاره به اینکه نیکوکاران و افراد خیّر سال گذشته ۵۳ میلیارد تومان در جشن عاطفهها کمک کردند، گفت: در سال جاری نیز پیشبینی ما افزایش حمایت خیّرین و نیکوکاران است تا بتوانیم کمکهای ارائه شده را در سال تحصیلی جدید به دانشآموزان نیازمند برسانیم.
معاون مشارکتهای مردمی کمیته امداد با تأکید بر اینکه سال گذشته ۶۵۰ میلیارد تومان میزان مشارکتهای مردمی بود، اظهار داشت: کمیته امداد برای محرومیتزدایی و ساماندهی کمکهای مردمی، طرحهای زیادی برای جلب مشارکت خیّرین دارد که در این زمینه ۱۰ میلیون خانوار در سراسر کشور در قالب پرداخت صدقات، طرح اکرام و محسنین و همچنین شبکههای نیکوکاری با امداد همکاری میکنند.
ذوالفقاری به الکترونیکی شدن خدمات کمیته امداد اشاره کرد و افزود: سرعت انتقال خدماترسانی از نیکوکار به نیازمند، کاهش هزینه جمعآوری صدقات از صندوقها، افزایش امنیت در جمعآوری مشارکتها و ... از جمله اهدافی است که در الکترونیکی شدن خدمات دنبال میشود؛ بر این اساس صندوقهای صدقات خانگی، متوقف و صندوق صدقات معابر نیز توسعه پیدا نخواهد کرد، اما صندوق صدقات اماکن را افزایش خواهیم داد.
وی گفت: از ابتدای سال تاکنون نیکوکاران در صنوف مختلف بر اساس حرفه و تولیداتشان و با هدف توانمندسازی خانوادههای نیازمند، با کمیته امداد همکاری کردهاند.
معاون مشارکتهای مردمی کمیته امداد به طرح سرمایهگذاری خیّرین در صندوق ولایت اشاره و تصریح کرد: مردم نیکوکار با سرمایهگذاری در این صندوق میتوانند بخشی از نیازهای خانوادهها را در قالب وام تأمین کنند.
ذوالفقاری به سامانده خیرات خیّرین نیز اشاره کرد و گفت: تبدیل خیرات مصرفی به سمت خیرات ماندگار، مانند اشتغال، مسکن، آموزش، سلامت، و ... از طرحها و برنامههایی است که کمیته امداد در جهت حمایت از خانوادههای نیازمند انجام میدهد.
وی تأکید کرد: در حال حاضر کمیته امداد با مؤسسات خیریه زیادی همکاری میکند تا بتوان از طریق این مؤسسات نیز به صورت بهینه با دانش و اطلاعات کافی به نیازمندان کمک کرد.
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