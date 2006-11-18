داوطلبان رد صلاحیت شده شوراها تا اول آذر فرصت اعتراض دارند

علی اصغر کاراندیش، مدیرکل دفتر انتخابات وزارت کشور در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان این مطلب افزود: هیات های نظارت مافوق از تاریخ 2 آذر تا 11 آذر زمان برای بررسی صلاحیت افرادی دارند که شکایات خود را به آنان ارجاع داده اند.

وی اعلام کرد: 11 آذر هیات های نظارت مافوق نظر نهایی خود را در خصوص تائید صلاحیت شدگان قطعی اعلام خواهند کرد و 13، 14 و 15 آذر زمان انتشار اسامی به صورت علنی و رسمی است.

کاراندیش آغاز زمان تبلیغات انتخابات شوراها و میاندوره ای مجلس را از 16 آذر خواند و گفت: کاندیداهای انتخابات شوراها و میاندوره ای مجلس از این روز به مدت یک هفته زمان برای انجام تبلیغات دارند.

مدیرکل دفتر انتخابات وزارت کشور همچنین اعلام کرد: تبلیغات انتخابات مجلس خبرگان از 9 آذر آغاز می شود و نامزدهای این انتخابات می توانند به مدت 2 هفته به انجام تبلیغات بپردازند.

وی ادامه داد: انتشار عمومی اسامی تائید شده های انتخابات مجلس خبرگان در تاریخ 8 آذر از طریق صدا و سیما و جریده های کثیر الانتشار انجام می شود.

کاراندیش در توصیه ای به نامزدهای انتخابات و هوادرانشان برای انجام تبلیغات، گفت: نکته مهمی که در تبلیغات باید مورد توجه قرار بگیرد اندازه های پوسترها و پلاکاردهای تبلیغاتی است که اندازه آنها نباید از 100 در 70 سانتی متر بیشتر باشد.