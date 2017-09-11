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۲۰ شهریور ۱۳۹۶، ۱۹:۳۳

با کسب مدال‌های رنگارنگ؛

دانش‌آموزان استان بوشهر در هشتمین المپیاد نانو خوش درخشیدند

دانش‌آموزان استان بوشهر در هشتمین المپیاد نانو خوش درخشیدند

بوشهر - دانش‌آموزان استان بوشهر در هشتمین المپیاد علوم و فناوری نانو کشور با کسب مدال‌های رنگارنگ خوش درخشیدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیرکل آموزش و پرورش استان بوشهر گفت: دانش‌آموزان هم استانی آرش باقرپور، محمدرضا باباعلی و امیرحسین پرهیزگار در هشتمین المپیاد علوم و فناوری نانو کشور موفق به کسب مدال برنز شدند و محمد خوش رفتار، فائزه شهریاری و مه‌جبین شولی دیپلم افتخار از ستاد کشوری نانو کسب کردند.

ناصر کرمی افزود: پژوهش سرای متقین برازجان در این المپیاد به عنوان پژوهش سرای برتر کشور در میانگین تراز علمی داوطلبان و کیفیت آموزشی و رتبه سوم دبیرخانه استانی کشور انتخاب شد و ۲ لوح تندیس افتخاری ستاد نانوی کشور به مرتضی عسکرپور مربی این تیم اهدا شد.

وی افزود: برگزاری این المپیادها عامل مهمی برای شناسایی استعدادهای برتر دانش‌آموزان و سوق دهی آنها به سمت حوزه‌های فناوری نوین است.

کد مطلب 4084121

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