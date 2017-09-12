مدیران نهاوند برای جذب اعتبارات تلاش کنند

به گزارش خبرنگار مهر، کریم حمیدوند ظهر سه شنبه در کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری شهرستان نهاوند که در سالن شهدای فرمانداری برگزار شد، گفت: وامهای اشتغال زایی باید به کسانی که قصد استفاده تمام وام را در تولید و اشتغال دارند پرداخت شود تا ضمن پویا شدن شهرستان، اشتغال چندین نفر نیز تضمین شود.

وی در ادامه با اشاره به اینکه شهرستان نهاوند قابلیت اجرای طرحهای اشتغال زایی فراوانی را دارد، گفت: روستای «دهفول» ظرفیت تبدیل شدن به مرکز صنعت مبل و منبت را دارد و باید این امتیاز را به یک برند برای شهرستان تبدیل کرد.

حمیدوند گفت: نهاوند در بخش اشتغال قابلیت های فراوانی دارد و برای محقق شدن این قابلیت اعضای کارگروه اشتغال باید تلاش روزافزون داشته باشند.

وی باتاکید بر رصد طرحهای اشتغال زایی در کمیته امداد و بهزیستی، گفت: باید موانع موجود از جمله مشکلات پرداخت تسهیلات بانکی رفع و از بانکهای که در این زمینه همکاری کرده اند تقدیر شود.

فرماندار شهرستان نهاوند با اشاره به اینکه باید اعتبارات اشتغالزایی به صورت کامل جذب شهرستان شود، گفت: اگر اعتبارات لازم جذب نگردد در سالهای آینده این اعتبارات تعلق نخواهد گرفت و حق شهرستان ضایع می شود.