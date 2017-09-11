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۲۰ شهریور ۱۳۹۶، ۱۵:۰۲

استیو بانون:

اخراج «کومی» بزرگترین اشتباه تاریخ سیاسی مدرن بود

اخراج «کومی» بزرگترین اشتباه تاریخ سیاسی مدرن بود

استراتژیست سابق کاخ سفید می گوید تصمیم ترامپ به اخراج رئیس سابق اف بی آی، بزرگترین خطایی است که در تاریخ سیاسی مدرن صورت گرفت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از واشنگتن پست، «استیو بانون» استراتژیست سابق کاخ سفید که زمانی از وی به عنوان پدر معنوی دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا یاد می شد؛ از اخراج «جیمز کومی» رئیس سابق اف بی آی به عنوان بزرگترین اشتباه تاریخ سیاسی مدرن نام برد.

گفتنی است این اظهارنظر عواقب تصمیم ترامپ به اخراج کومی را هم ردیف با مواردی مثل رسوایی اخلاقی «بیل کلینتون» یا حتی قضیه «واترگیت» قرار می دهد که نهایتا به استعفای «ریچارد نیکسون» رئیس جمهوری پیشین آمریکا منجر شد.

بانون در توضیح اظهارنظر خود گفت: شکی وجود ندارد که اگر ترامپ تصمیم به اخراج کومی نگرفته بود، شورای ویژه ای برای بررسی هرگونه رابطه احتمالی میان ستاد انتخاباتی وی و روسیه تشکیل نمی شد.

گفتنی است بانون این اظهارات را در برنامه «۶۰ دقیقه» سی بی اس مطرح کرده است. وی در این مصاحبه درباره نارضایتی رؤسای مجلس نمایندگان و سنا آمریکا از بابت ریاست جمهوری ترامپ و همچنین نگرانی از بابت اختلاف نظر جمهوریخواهان پیرامون مهاجرت نیز، سخن گفته بود.

کد مطلب 4084137
مریم خرمایی

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