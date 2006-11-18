رقابت با قهرمانان المپیک سخت است/ قطعا به فینال مسابقات صعود می کنم

روح الله عسکری دونده دوی 110 متربامانع بعد ازکسب رکورد ورودی بازیهای آسیایی قطر درگفتگوبا خبرنگار مهر با بیان اینکه درحال حاضر تمرینات را دنبال می کنم گفت: بعد از اردوی تهران تمرینات را تا زمان اعزام به بازیهای آسیایی درکیش دنبال می کنم. ازشرایطم راضی هستم و وضعیت اردو هم بسیار خوب است.

وی با اظهاراینکه دراین زمان به کسب مدال فکر نمی کند گفت: من چندین مدال نقره و برنز را در مسابقات آسیایی این رشته کسب کرده ام اما مسابقات دوحه سطح بالاتری دارد و کسب مدال وعنوان با حضور دوندگان المپیکی بسیار سخت است.

عسکری که امید زیادی برای حضور دربین فینالیستها دارد، اظهار داشت : در رشته 110 متر با مانع دو ورزشکار چینی که هر دو قهرمان المپیک دوره قبل هستند جزء اصلی ترین رقبای من هستند. غیر از این ورزشکاران ژاپنی و کره ای نیز در آسیا دارای عنوان هستند. با این حساب کارمن خیلی سخت است .

دونده تیم ملی افزود: در حقیقت گرفتن ورزشکارانی که المپیکی هستند آن هم دررشته های دوومیدانی کار دشواری است اما امیدوارم با درنظرگرفتن اینکه چندین بار در مسابقات قهرمانی آسیا موفق شده ام ورزشکاران ژاپن وکره را جابگذارم، این بار نیز موفق باشم.